Tübinger Müllabfuhr: Der Kreis macht nicht mit

TÜBINGEN. »Zweimal haben wir die Kündigung des Müllvertrags erfolgreich verhindert, diesmal hat's nicht geklappt«, erklärte die Linken-Kreisrätin Margrit Paal. Als Kreisvorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds hatte sie sich bereits zwei Tage vor der Sitzung des Verwaltungsausschusses im Kreistag mit einem offenen Brief an die Stadt Tübingen, den Landkreis und die Öffentlichkeit gewandt. Die dringliche Bitte: die geplante Gründung einer Kommunalanstalt zwischen Stadt und Kreis zur Abfallentsorgung zu überdenken und die Idee nicht abzulehnen. Mit dieser Organisationsform - so die Hoffnung - könnte die Entsorgung von Rest-, Bio- und Sondermüll weiterhin in den Händen der Kommunalen Servicebetrieben Tübingen (KST) bleiben. Dieses Hintertürchen hatte sich der Tübinger Gemeinderat im Mai bei seiner Entscheidung, die Müllabfuhr an den Kreis zurückzugeben, offengehalten.

Worum geht es beim Streit um den Müll? Normalerweise ist die Müllentsorgung Aufgabe des Landkreises. Die Stadt Tübingen hat aber vor Jahrzehnten per Vertrag mit dem Kreis vereinbart, eine eigene Müllabfuhr zu beschäftigen. Die macht zwar einen verlässlichen und zufriedenstellenden Job, ist dafür aber teurer als ein privates Unternehmen - was nicht zuletzt an guten Löhnen und Arbeitsbedingungen liegt. Das jährliche Defizit beläuft sich mittlerweile auf rund 600.000 Euro - Geld, das in Zeiten einer desolaten Haushaltslage an anderer Stelle gebraucht werden könnte. Aufgrund des Vertragswerks und einer darin enthaltenen Preisgleitklausel können die Gebühren nicht einfach erhöht werden, um den wirtschaftlichen Verlust gegenzufinanzieren. Und ein neuer Vertrag ist auch kaum möglich - weil die Dienstleistung europaweit ausgeschrieben werden müsste und die teure, aber qualitativ hochwertige Tübinger Müllabfuhr mit den günstigen Konditionen der anderen Unternehmen wohl nicht konkurrieren könnte. (pru)

»Eine Erfolgsgeschichte wurde gegen den Willen der Stadtgesellschaft beendet«, schreibt Paal in dem Brief. Es sei ein Jammer, dass wegen der desaströsen Tübinger Haushaltslage ein gut funktionierendes System kaputtgehe. Die Entsorgung der KST sei stets pünktlich, sorgfältig und zuverlässig geschehen - zudem immer mit fairen Löhnen und sicheren Arbeitsverhältnissen für die Angestellten. All das sei durch die Privatisierung nun bedroht. »Wir hören viele Beschwerden aus dem restlichen Landkreis«, sagte Paal vor dem Gremium. »Der Gelbe Sack ist ein Dauerthema, auch in Tübingen.«

Die Aufgabe liegt nicht bei der Stadt

Zumal bleibe der Klimaschutz auf der Strecke, denn demokratische Kontrolle durch die Kommunen und Abfallvermeidung sei nicht im Sinne wirtschaftlich denkender Unternehmen. »Je mehr Müll anfällt, desto mehr verdient das Unternehmen.« Auch klimafreundliche Technologie - wie Geräte und Fahrzeuge - könnten besser durch die öffentliche Hand beschafft werden, weil sich das private Unternehmen kaum leisten würden.

Alles verständliche Argumente - nur leider unzureichend im Angesicht der Rechtslage, wie Landrat Joachim Walter ausführte. Nach Auffassung der Kreisverwaltung könne eine Kommunalanstalt nur dann funktionieren, wenn zwei Träger - in diesem Falle die Stadt Tübingen und der Kreis - sich für eine Aufgabe, für die sie beide zuständig sind, zusammentun. »Nun ist es aber so, dass wir eine klare, alleinige Zuständigkeit bei den Kreisen haben«, erklärte Walter die Krux. Kurz gesagt: Eine Aufgabe, die die Stadt nicht hat, kann ihr nicht übertragen werden.

Zeitdruck bei der Entscheidung

Das werde auch dadurch deutlich, dass sich die Stadt immer am Kreis und den Vorgaben orientieren musste, »weswegen die Stadt Tübingen auch immer draufgelegt hat, um im Geschäft zu bleiben«, so Walter. Für die jüngste rechtliche Prüfung, ob eine Kommunalanstalt funktionieren könnte, hatte der Landrat ein vernichtendes Urteil übrig: »Das Gutachten zeigt, dass die Anwälte die Frage gar nicht beantworten, ob die Stadt die Aufgabe nun hat oder nicht. Das halten wir für Arbeitsverweigerung.« In einem Brief an das Landratsamt vom 16. Mai - nach der Entscheidung des Gemeinderats, den Vertrag zu kündigen - hatte Oberbürgermeister Boris Palmer geschrieben, dass man nach einer »juristischen Beurteilung« zu dem Schluss komme, die Errichtung einer Kommunalanstalt sei zulässig. »Das Gutachten hat aber auf einen Holzweg geführt«, sagte Walter. »Wir können den Beschluss nicht fassen, weil er rechtswidrig wäre.« Im Übrigen sei ein weiteres Gutachten von der stadteigenen Rechtsabteilung aus dem Jahr 2023 ebenfalls zu diesem Schluss gekommen.

Walter bat das Gremium inständig, den Antrag der Linken, eine Kommunalanstalt zu gründen, abzulehnen. Dazu komme ein latenter Zeitdruck: Die neue Ausschreibung müsse unmittelbar nach der finalen Beschlusssitzung am 16. Juli gemacht werden, »denn sonst laufen wir Gefahr, dass es Versorgungslücken gibt«, erläuterte der Landrat. Durch die gegenwärtige Verzögerung beim Prozess müsse man die Ausschreibung ohnehin gestaffelt machen. Ob das den Kreis mehr kostet, wie SPD-Rat Maximilian Föll wissen wollte, könne im Moment aber noch nicht gesagt werden. »Sind wir aber zu spät dran, kostet das enorm Geld«, sagte Walter.

Für die anderen Fraktionen war der Fall klar: Mit einer überwältigenden Mehrheit fasste der Ausschuss den Beschlussvorschlag, die Gründung einer Kommunalanstalt abzulehnen. Die finale Entscheidung fällt allerdings erst am Mittwoch, 16. Juli, im Kreistag. (GEA)