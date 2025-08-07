Tübinger Künstergruppe wehrt sich gegen Räumungsklage

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Wie geht es mit der Künstlergruppe 91 weiter, die sich um das Vermächtnis des verstorbenen Künstlers Herbert Rösler (1924-2006) kümmert? Diese Frage stand im Raum, als Richter Sebastian Wiest am Donnerstagnachmittag die Anhörung einer Räumungsklage am Amtsgericht Tübingen eröffnete. Denn auch wenn Räumungsklagen wohl alltäglich sind, geht es hier nicht nur um die 1.200 Quadratmeter große Halle, am Tübinger Ortsrand in Richtung Reutlingen gelegen, sondern um die Existenz der Künstlergruppe an sich. In deren Zentrum steht bis heute das Schaffen von Herbert Rösler. Der war zeitlebens vielleicht kein allzu bekannter Künstler, dafür aber umso produktiver: Die Panzerhalle ist voll mit seinen Werken.

Wirklich voll. »Sie müssten mal reinschauen, da sind Tonnen drin«, sagte Barbara Michels, alias Linda Li, stellvertretende Vorsitzende des Vereins »Gruppe 91 Kulturproduktion Herbert Rösler« an Richter Wiest gewandt. Röslers Werk lässt sich indes kaum abschließend beschreiben: Plastiken, Kleider, Bilder, Installationen - all dies hat der Allroundkünstler hinterlassen. »Hinter den Kulissen haben wir noch hunderte gestapelte Bilder - und viele nicht stapelbare Objekte.« Demgegenüber steht die Kündigung des Mietverhältnisses nach über 30 Jahren durch die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA), die die frühere Panzerhalle der Hindenburg-Kaserne für den Bund vermietet. Ende Januar 2024 wurde der Mietvertrag durch die BImA zum 30. September 2024 gekündigt - später schlug die BImA eine Räumungsfristverlängerung bis zum März dieses Jahres vor, was von den Künstlern ausgeschlagen wurde. Es folgte die Räumungsklage, gegen die der Verein Einspruch einlegte. Und nun die Verhandlung.

Solche Schilder warnen vor der Einsturzgefahr der ehemaligen Panzerhalle. Die Künstlergruppe hinterfragt dagegen das Gutachten zur Einsturzgefahr. Foto: Alexander Thomys

Am Willen zur Räumung mangele es der Gruppe nicht, versichert deren Rechtsanwalt Dr. Gerd Unger. »Wir wollen eine Lösung, kein Urteil. Wir streben eine vollständige und gütliche Einigung an«, erklärte der Rechtsanwalt. Die Künstlergruppe wolle dem »Willen und Vermächtnis Herbert Röslers gerecht werden«, sagte Unger. »Dieses Vermächtnis lässt sich nicht auf drei Quadratmetern stapeln.« Eine Lösung müsse her - und dennoch bemühe sich die Gruppe, die schiere Menge an gelagertem Material zu reduzieren. »Wir haben schon vieles verkauft oder entsorgt, zuletzt gab es auch einen Flohmarkt«, berichtet G91-Vorstand Werner Witte. Und seine Vorstandskollegin Michels ergänzt: »Wir sind den ganzen Tag am Schaffen.«

Juristisch betrachtet wirft Rechtsanwalt Unger der BImA Schikane vor: Deren Argument, die Halle sei einsturzgefährdet, sei vorgeschoben - eine Nachnutzung der Halle komme aufgrund der Planungen für den Schindhau-Basistunnel zudem nicht infrage. »Eine Kündigung ohne Grund ist außergewöhnlich. Und sie bringt nur Nachteile für den Verein«, erklärte Unger. Die BImA-Vertreterin, Rechtsanwältin Katharina Gündel, war eigens zur Verhandlung aus Berlin angereist. Sie verteidigte das Gutachten zur Einsturzgefahr, kündigte zugleich aber Gesprächsbereitschaft an. Die BImA wolle den Verein bei der Suche nach einer Lösung unterstützen. Die Räumungsklage bleibt indessen aufrecht erhalten - Richter Wiest gab der BImA Zeit bis Ende September, eine Antwort auf die Vorwürfe der Künstlergruppe nachzureichen. Am 28. Oktober, 8 Uhr, will Richter Wiest dann eine Entscheidung verkünden - wenn sich die Parteien bis dato nicht außergerichtlich einigen konnten. (GEA)