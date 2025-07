Tübinger Forscher: erhöhtes Bürgerkriegsrisiko in den USA

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. »Das Risiko eines Bürgerkriegs in den USA hat sich von 10 Prozent auf 21 Prozent drastisch erhöht«, hat der Tübinger Wirtschaftshistoriker Jörg Baten gemeinsam mit Laura Ratz herausgefunden. Die Forschenden haben in einer wissenschaftlichen Studie den Zusammenhang zwischen wirtschaftlicher Ungleichheit und der Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs von Bürgerkriegen untersucht. Dabei wurden Daten von 193 Ländern über die letzten 200 Jahre von 1810 bis 2010 untersucht.

Wie hat die Studie Bürgerkrieg definiert?

Für die Definition von Bürgerkrieg griff er auf die Datenbank Correlates of War zurück. Darin ist ein Bürgerkrieg als eine innerstaatliche Auseinandersetzung mit mindestens 1.000 Toten pro Jahr definiert. Das bedeutet, dass beispielsweise der Schweizer Sonderbundkrieg von 1847 (150 Tote), und der Österreichische Bürgerkrieg von 1934 (je nach Angaben rund 400 Tote) oder auch der antistalinistische Arbeiteraufstand in der DDR vom 17. Juni 1953 (50 Tote) nicht erfasst sind. »Als letzter Bürgerkrieg in Deutschland wird der Spartakusaufstand im Januar 1919 in Berlin erfasst«, erklärt Professor Baten im Gespräch mit dem GEA.

Wie wurde Ungleichheit definiert?

Eines der Kriterien für die Ungleichheit waren Unterschiede in der Körpergröße. »Wir gehen davon aus, dass gesellschaftliche Gruppen, die sich besser ernähren konnten und besseren Zugang zu medizinischer Versorgung hatten, auch größer wurden«, erklärt Baten. So stiegen zum Beispiel in den Jahrzehnten vor dem amerikanischen Bürgerkrieg 1861-1865 die Unterschiede in der Körpergröße zwischen ungelernten Arbeitern und höheren Einkommensgruppen von 1,6 auf 3 Zentimeter an. Das Kriterium der Körpergröße wurde allerdings mit weiteren Kriterien wie Einkommen aus Steuerdaten und der Landverteilung des Grundbesitzes kombiniert, so Baten. Das Problem war, dass es kaum Einkommensdaten für den globalen Süden vor 1980 gab. Dagegen sind Landbesitz und Körpergröße einfacher zu messen und bis ins frühe 19. Jahrhundert gut dokumentiert.

Sind große Menschen wirklich reicher als kleine Menschen?

»Es hat keine individuelle Aussagekraft, dass ein kleiner Mensch weniger verdient, wie ein großer«, erklärt Baten. Wenn man allerdings die Gesamtheit der Bevölkerung betrachte, verschwimmen individuelle Unterschiede. Man könne auch sagen, dass die Menschen früher kleiner waren, weil sie weniger gut ernährt wurden. Um Zufallskorrelationen auszuschließen, habe man die Körpergröße allerdings mit weiteren »überlappenden Faktoren«, wie Landverteilung und Einkommensverteilung kombiniert.

Warum wurde die Studie gemacht?

»Es wurde seit Langem vermutet, dass es eine Korrelation zwischen Einkommensverteilung und der Wahrscheinlichkeit des Ausbruchs von Bürgerkriegen gab«, sagt Baten. Neu an der Studie sei, dass dies erstmals über einen so langen Zeitraum global nachgewiesen wurde.

Welche anderen Faktoren führen zum Ausbruch von Bürgerkriegen?

Die Größe eines Landes und seiner Bevölkerung, sowie vorangegangene Konflikte erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines Bürgerkriegs, so Baten. Dagegen habe die Höhe des Wirtschaftswachstums in einem Land keinen Einfluss auf den Ausbruch eines gewaltsamen Konflikts. Mit anderen Worten: Wenn alle wenig haben ist ein Bürgerkrieg weniger wahrscheinlich, als wenn einige zu Wohlstand kommen und der Neidfaktor ins Spiel kommt.

Welche Faktoren machen einen Bürgerkrieg weniger wahrscheinlich?

Baten sieht Demokratie, Zugang zu hochwertiger Bildung und einer progressiven Besteuerung als Schutzfaktoren, die einen Bürgerkrieg weniger wahrscheinlich machen. Als positives Beispiel für eine große Resilienz gegen den gewaltsamen Ausbruch innerer Konflikte sieht der Wirtschaftshistoriker die skandinavischen Gesellschaften. »Dort waren gut ausgebildete Gruppen eher in der Lage einen Konfliktausgleich zu verhandeln.« Als negative Beispiele für Gesellschaften, die für innere Konflikte anfällig sind, sieht der Ökonom Südamerika besonders im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert den Mittleren Osten. Insgesamt führt China die Liste mit neun Bürgerkriegen in den vergangenen 200 Jahren an, gefolgt von Mexiko, Argentinien, Kolumbien, Äthiopien Irak, Russland und der Türkei. Auch der jugoslawische Bürgerkrieg in den 1990er Jahren lasse sich mit dem Anstieg wirtschaftlicher Ungleichheit erklären.

Warum wächst die Ungleichheit?

»Ungleichheit hat immer eine Tendenz dazu anzuwachsen, wenn es keine Katastrophen oder größeren Kriege gibt«, sagt Baten. Das liege am Zugang zu hochwertiger Bildung, an Erbschaften und an der Form der Besteuerung, erklärt der Tübinger Ökonom.

Wie sicher ist Deutschland vor einem Bürgerkrieg?

»Ich sehe Deutschland noch relativ stabil«, sagt Baten. »Wohlstand ist bei uns zwar nicht so gleich verteilt, wie in den skandinavischen Gesellschaften, aber es ist in Deutschland immer noch verpönt, Reichtum demonstrativ zur Schau zu stellen.« Pessimistischer sei die Studie nicht nur für die Vereinigten Staaten sondern auch für Großbritannien geworden. Das liege auch an der Elitenbildung durch einige teure Hochschulen. »Es gibt einen großen Neidfaktor, wer in Harvard studieren darf und wer nicht«, sagt Baten. Einen Schwellenwert für die Ungleichheit ab dem ein Bürgerkrieg ausbreche, will er dagegen nicht formulieren. »Es hängt immer von mehreren Faktoren ab, ob ein Bürgerkrieg ausbricht«, sagt Baten. (GEA)