Tübinger Forscher »als Namensgeber für ein ganzes Gebirge geeignet«

Ein Naturforscher alter Schule, ein brillanter Geist, ausgezeichnet mit dem höchsten Preis, den sein Fach kennt. Der Geologe und Paläontologe Dolf Seilacher wäre in diesen Tagen hundert Jahre alt geworden. Die Fachkollegen ehrten ihn mit einem Symposium in Tübingen.

Für den Laien ist dies nur ein rätselhaftes Gewirr von Spuren. Paläontologe Dolf Seilacher dagegen erkannte ein ganzes Gang-System und wusste: Dies war vor Millionen von Jahren Tiefsee-Boden. Proben hat er selber aus 3,5 Kilometer Tiefe im Atlantik geborgen. Foto: Niethammer Markus Für den Laien ist dies nur ein rätselhaftes Gewirr von Spuren. Paläontologe Dolf Seilacher dagegen erkannte ein ganzes Gang-System und wusste: Dies war vor Millionen von Jahren Tiefsee-Boden. Proben hat er selber aus 3,5 Kilometer Tiefe im Atlantik geborgen. Foto: Niethammer Markus

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.