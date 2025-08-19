Tübinger Arzt: Wie man mit Altersdepressionen umgeht

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Der ehemalige Trigema-Chef Wolfgang Grupp hat vor Kurzem nach einem Suizidversuch seine Altersdepression öffentlich gemacht. Damit hat er einen für seine Generation eher unüblichen Schritt getan: Er hat über seine schwere Erkrankung geredet. Wie wichtig es ist, bei Anzeichen von Depression darüber zu sprechen und Hilfe zu suchen, betont Prof. Dr. Gerhard Eschweiler, Oberarzt der Tübinger Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und Vorsitzender des Bündnis gegen Depression Neckar-Alb, über das Ansprechpartner gefunden werden können.

GEA: Wie lässt sich eine Altersdepression erkennen?

Gerhard Eschweiler: Formal unterscheidet sich die Altersdepression nicht von der Depression jüngerer Menschen. Die Kriterien nach dem medizinischen Diagnosekatalog sind gleich. Es gibt drei Hauptsymptome: gedrückte Stimmung, Antriebsminderung und vor allem Interessensverlust. Bei Älteren kann das durchaus auch organische Ursachen haben: Veränderungen in den Hirngefäßen spielen oft eine Rolle, wenn man über 70 Jahre alt ist und zum ersten Mal erkrankt. Kleine Durchblutungsstörungen aufgrund von schlecht eingestellter Diabetes oder Bluthochdruck über viele Jahre können zu solchen Gefäßschädigungen führen. Damit steigt das Risiko im höheren Alter, das heißt von über 75-Jährigen, eine Depression zu bekommen. Bei Jüngeren spielen eher einschneidende Lebensereignisse eine Rolle. Das kann auch der Übergang in die Rente sein.

In den vergangenen Wochen gab es einen prominenten Fall mit Alters-depression: Wolfgang Grupp. Sind Männer am Ende ihres Berufslebens besonders gefährdet?

Eschweiler: Mehr Frauen sind von Depression betroffen, zumindest bei den Jüngeren. Ab 18 bis 65 Jahre ist das Verhältnis zwei zu eins zuungunsten der Frauen. Danach gleicht sich das Verhältnis bei den Neuerkrankungen an. Die organischen Veränderungen, die zu einer Depression führen können, sind bei Frauen und Männern ähnlich ausgeprägt.

Woran liegt es, dass Frauen eher betroffen sind?

Eschweiler: Hormonelle Veränderungen und Schwankungen spielen eine Rolle, aber auch Erziehung und Selbstbild. Was aber auch wichtig ist, dass Frauen eher über sich sprechen. Bei Menschen, die nicht über ihr persönliches Innenleben berichten, wird die Diagnose schwierig.

Hat sich in den vergangenen Jahrzehnten da etwas verändert? Werden die Männer offener?

Eschweiler: Es hat sich etwas angeglichen. Ich habe schon das Gefühl, dass jetzt Männer eher darüber reden können. Insbesondere die Generation, die die Beatles erlebt hat, hat einen anderen Zugang dazu. Für die Generation, die im oder vor dem Krieg geprägt wurde, ist es viel schwerer über Gefühle, »Schwächen« und Einschränkungen zu sprechen.

Dann trügt also der Eindruck, dass es gerade für Männer , die an der Schwelle zum Ruhestand stehen, schwierig sein kann, nicht in die Depression abzurutschen?

Eschweiler: Nicht ganz. Das ist sicher eine vulnerable Phase, gerade wenn jemand sich im Wesentlichen über seinen Beruf definiert hat. Es hängt sehr davon ab, ob man sich den Ruhestand ge-wünscht hat, oder ob man eher das Gefühl hat, hinausgedrängt worden zu sein. In jedem Fall ist es wichtig, diese Zeit im Vorfeld zu planen.

Sich öffnen und darüber sprechen: Das empfiehlt Oberarzt Professor Dr. Gerhard Eschweiler bei Anzeichen einer Depression. FOTO: UNI TÜBINGEN

Wäre es da nicht hilfreich, sich schon im gesamten Leben vorher nicht nur über den Beruf zu definieren?

Eschweiler: Genau. Es ist natürlich hilfreich, wenn man verschiedene Rollen und Lebensinhalte hat. Frauen sind mehr an Rollenwechsel gewöhnt als Männer. Sie haben gearbeitet, meist Familie gegründet, Kinder großgezogen. Sie haben dann oft ihre berufliche Tätigkeit reduziert oder unterbrochen. Da sind deutlich mehr Wechsel in den Lebensläufen. Darüber hinaus haben sie oft auch ein größeres soziales Netz über das berufliche Umfeld hinaus. Dadurch sind sie wahrscheinlich auch geschützter, zumindest was den Übergang von Beruf in die Rente angeht.

Was kann man dagegen tun, wenn man Gefahr läuft, in eine Depression abzugleiten?

Eschweiler: Vieles. Als Erstes ist es natürlich wichtig, sich zu öffnen und darüber zu reden. Dann sollte man versuchen, eine Tagesstruktur zu halten. Viele haben vor allem ein Morgentief. In diesem Fall sollte man sich nicht auf das Sofa zurückziehen und grübeln, um eine Abwärtsspirale zu vermeiden. Man sollte versuchen, nach draußen zu gehen, seinen Tagesrhythmus zu halten, Kontakte pflegen. Wenn es schwerer wird, sollte man sich Hilfe holen.

Was würden Sie sagen, ab wann professionelle Hilfe nötig wird? Was sind die Alarmzeichen?

Eschweiler: Wenn es länger dauert als nur wenige Wochen. In Zusammenhang mit einem Verlusterlebnis ist Trauer normal oder auch eine gedrückte Stimmung beispielsweise nach einer Krankheit oder schweren Infektion. Aber wenn das länger anhält, sollte man als Erstes mit Angehörigen oder guten Freunden sprechen, danach mit dem Hausarzt als ersten professionellen Ansprechpartner. Zur ge-drückten Stimmung kommen bei Depressionen in der Regel auch Schlafstörungen, ein Morgentief, Appetitverlust, Gewichtsabnahme, Unruhe, Ängste hinzu. Gerade Ältere klagen auch über körperliche Symptome wie Schwindel oder Verdauungsprobleme. Der Hausarzt sollte dann gemeinsam mit den Patienten entscheiden, wie es weitergeht: Ob man abwartet oder mit einem Antidepressivum behandelt oder eine Überweisung zu einem Psychiater oder Psychotherapeuten nötig ist. Was allerdings häufig lange Wartezeiten zu Folge hat. Viele Praxen zeigen auch die Tendenz, eher jüngere Patienten zu nehmen. Ab einem gewissen Alter wird die Suche schwer. In Reutlingen und Tübingen helfen aber auch die Beratungsstellen für Ältere weiter.

ZUR PERSON Professor Dr. Gerhard Eschweiler hat in Aachen und Tübingen studiert. Seit 2002 ist er Oberarzt an der Tübinger Uniklinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Dort leitet er seit 2005 das Geriatrische Zentrum. Er hat die interdisziplinäre Plattform HELP, an der zum demografischen Wandel geforscht wird, mitinitiiert. Aus einem der Forschungsprojekte ging das Tübinger LebensPhasenHaus hervor. Eschweiler ist Vorsitzender des Bündnis gegen Depression Neckar-Alb. (iwa)

Was passiert in der Klinik? Wie behandeln Sie?

Eschweiler: Was sich sehr für Ältere bewährt hat, ist eine Tagesklinik für Ältere. Die Patienten schlafen zu Hause, sind auch am Wochenende daheim und können dort neu Erlerntes direkt umsetzen. Das geht gut, wenn man mobil ist und jeden Wochentag in die Klinik kommen kann. Wer das nicht kann, kommt auf eine Station. Dort gibt es auch einen strukturierten Tagesablauf mit gemeinsamen Frühstück, einer Depressionsgruppe, Ergotherapie, Physiotherapie, Gärtnerei, Spaziergänge, Einzelgesprächen. Je nach Schwere der Erkrankung versuchen wir erst zu entlasten und dann wieder zu aktivieren. Das dauert jedoch einige Wochen. Die antidepressiven Medikamente werden häufig intensiviert. Wachtherapie, Magnetstimulation und Elektrokrampftherapie sind weitere hilfreiche Therapieformen. Letzteres macht man allerdings nur bei schwerer wahnhafter Depression.

Nehmen die Fälle der Depression zu?

Eschweiler: Die Zahlen der Krankenkassen gehen hoch, die Frage ist: Woran liegt es? Die Bereitschaft über das eigene Innenleben zu reden, ist größer geworden. Außerdem gibt es aufgrund der demografischen Entwicklung immer mehr Ältere. Während Corona stiegen die Fälle deutlich an. Einsamkeit und Isolation waren wichtige Belastungen. Das hat sich aber bei den Älteren wieder gebessert. Es ist also schwierig zu sagen, ob es eine echte Zunahme oder eine Zunahme aufgrund mehr Bereitschaft zur Diagnose ist. Das bezieht sich aber auf alle Altersgruppen.

Was können die Folgen einer Depression sein?

Eschweiler: Die schlimmste Komplikation der Depression sind Suizidversuche und Suizid. Es gibt es auch ein erhöhtes Risiko bei einer Spätdepression an einer vaskulären Demenz zu erkranken. Das ist eine demenzielle Entwicklung aufgrund von Durchblutungsstörungen. Viele Ältere kommen zu uns in die Gedächtnis-Ambulanz, weil sie Angst haben, Alzheimer zu haben. Sie haben aber eigentlich eine Depression. Sie können sich nichts richtig merken, weil sie die ganze Zeit grübeln. Je mehr jemand über Gedächtnisstörungen nachdenkt und klagt, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass er dement ist. Fokussierung auf das Negative ist ein zentrales Zeichen für eine Depression.

»Ab einem gewissen Alter wird die Suche nach einer Praxis schwer«

Wie hoch ist die Suizidrate in Deutschland?

Eschweiler: Es gibt ungefähr 10.000 erfasste Suizide pro Jahr bei einer Million Todesfälle in Deutschland, also ein Prozent. Ungefähr 70 Prozent davon hatten vorher eine Depression. Im Alter von 45 bis 50 Jahren begehen 15 von 100.000 Männern Suizid, bei den Frauen sind es 5 pro Jahr. Ab dem Alter von 75 Jahren geht diese Zahl allerdings massiv bei den Männern hoch. Letztlich haben ältere Männer die höchste Suizidrate. Wenn ältere Männer ihre Autonomie verlieren, dann sind sie besonders gefährdet. Eine Gefährdung besteht vor allem, wenn eine Aufnahme ins Pflegeheim ansteht oder in den ersten Wochen im Pflegeheim. Bei den Frauen steigt die Suizidrate zwar auch im Alter, aber sie ist immer noch deutlich geringer. Das hängt auch damit zusammen, dass Männer eher bereit sind, Gewalt anzuwenden, auch gegen sich selbst.

Gibt es eine Veranlagung zur Depression? Wird sie vererbt?

Eschweiler: Es gibt eine gewisse Veranlagung, aber Depressionen sind keine Erbkrankheit. Gerade bei der Altersdepression spielen Lebensumstände oder ge-sundheitliche Probleme eine größere Rolle. Erziehung und Traumatisierungen sind eher bei Jüngeren mitverantwortlich für eine Depression.

Haben Sie einen Rat, wie man das Risiko einer Depression klein halten kann, wenn man sich auf der Ende des Berufslebens zubewegt?

Eschweiler: Es gibt keinen Königsweg. Spätestens mit 60 Jahren sollte man anfangen, sich über den Ruhestand Gedanken zu machen. Man sollte sich vernetzen, sinnvolle Tätigkeiten suchen oder auch ein Ehrenamt annehmen. Wichtig ist es, körperlich fit und aktiv zu bleiben und so die Gefäße zu schützen. Man sollte auch mehr über sein Befinden reden, vor allem die Männer. Wenn einen eine Depression über Wochen trifft, dann sollten antidepressive Medikamente eingenommen und auch nicht direkt abgesetzt werden, wenn es einem wieder besser geht. Sie müssen in Absprache mit dem Arzt langsam ausgeschlichen werden, sonst droht ein Rückfall.

Ist Depression behandelbar?

Eschweiler: Ja. Bei deutlich mehr als die Hälfte der Patienten verbessert sich der Zustand. Nicht allen können wir helfen, aber den meisten. Das hängt auch davon ab, was die Auslöser sind und wie das soziale Umfeld stützen kann. Schwierig wird es für Ältere, die allein dastehen oder gebrechlich sind, einen Lebensinhalt zu finden. Wir schauen dann in der Tagesklinik gemeinsam biografisch zurück und verweisen auch auf das, was früher gemacht und geleistet wurde, um den Selbstwert zu stärken. Letztendlich ist es aber die Aufgabe eines jeden Menschen, für sich ein Ziel und Lebenssinn im Alter zu finden, wir können hierbei stärken. Es ist also auch Selbstverantwortung wichtig. Die Verantwortung kann ich zwar kurzfristig abgeben, wenn es mir schlecht geht. Aber wenn es dem Menschen besser geht, ist es schon wichtig, sich selbst darum zu kümmern, sich nicht wieder zurückzuziehen, Freundschaften zu pflegen, Medikamente gut einstellen zu lassen und auch zu nehmen. Die Vorstellung, ich sitze daheim und andere kommen oder rufen mich an, ist meist eine Wunschvorstellung. Ältere Menschen sollten sich auch selbst kümmern und aktiv werden, soweit sie es können. (GEA)