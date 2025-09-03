Tübinger Übersetzer sorgen für neuen Lesestoff

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Vor zehn Jahren sind laut Börsenverein des deutschen Buchhandels noch fast 90.000 Bücher pro Jahr erschienen. 2024 waren es knapp 66.000. Etwa 15 Prozent waren zuletzt Übersetzungen aus anderen Sprachen. Englisch dominiert und macht mehr als die Hälfte der Übersetzungen aus. Es folgen Japanisch mit 16,5 und Französisch mit knapp zehn Prozent. Alle weiteren Sprachen kommen jeweils auf Anteile unter drei Prozent.

Gewagter Schritt?

»Was, davon wollt Ihr leben?«, haben besorgte Freunde gefragt, als die Mihrs Mitte der 1980er-Jahre den Schritt gewagt haben. »Dafür ist es gut gelaufen«, sagt Geschäftsführerin Ute Mihr und lächelt. Längst ist der Verlags-Service Mihr die größte Agentur für literarische Übersetzungen im deutschsprachigen Raum. Der Kreis der Übersetzer ist stetig gewachsen – auf aktuell rund 50 Leute. In vier Jahrzehnten wurden rund 4.500 Bücher übersetzt. Auf der Webseite wird tiefgestapelt und eine niedrigere Zahl angegeben.

Hoher Zeitdruck, zu wenig Anerkennung, geringes Honorar – aber sehr gefragt: Das Geschäftsführerinnen-Trio (von links) Anja Hansen-Schmidt, Ute Mihr und Clara Mihr ist mit den Gegebenheiten in der Branche bestens vertraut. Foto: Verlagsservice Hoher Zeitdruck, zu wenig Anerkennung, geringes Honorar – aber sehr gefragt: Das Geschäftsführerinnen-Trio (von links) Anja Hansen-Schmidt, Ute Mihr und Clara Mihr ist mit den Gegebenheiten in der Branche bestens vertraut. Foto: Verlagsservice

70 Prozent Sachbücher

100 bis 150 Neuerscheinungen pro Jahr. 70 Prozent Sachbuch, 30 Prozent Belletristik. Das könnte hinkommen, überschlägt Ute Mihr den aktuellen Output des Teams. Das Spektrum reicht vom allgemeinen und historisch-politischen Sachbuch über Ratgeber sowie Kinder- und Jugendbuch bis zum Krimi, Roman und Thriller. Der Schwerpunkt liegt auf Übersetzungen aus dem Englischen, aber auch französische, italienische, schwedische, holländische oder spanische Titel sind vertreten.

Sklavenschmuggler legen ab

Wie alles anfing? 1980 reiste Ulrich Mihr nach England, um mit Autor Peter Carter direkt zu verhandeln – und hatte Glück. »Die Sentinel« (deutscher Titel dann »Die Sentinel jagt Sklavenschmuggler«) war das erste übersetzte Werk – in Koproduktion von Ulrich und Ute Mihr, die damals noch Mäurer hieß. Wolfram Ströle, der bis heute aktiv ist, kam früh dazu und spielte bis 2015 eine tragende Rolle. Auch Peter Prange war anfangs mit von der Partie.

»Perestroika« bringt Schub

Michail Gorbatschows »Perestroika« sorgte 1987 für Aufregung. Nicht nur auf dem Buchmarkt, aber auch da. »Es war das erste politische Sachbuch, das weltweit am selben Tag veröffentlicht wurde«, erinnert sich Ute Mihr. Der Zeitdruck war enorm. Nur drei Wochen blieben Gabriele Burkhardt, Wolfram Ströle und Reiner Pfleiderer, um die Aufgabe zu bewältigen. Was fertig war, wurde per Taxikurier nach Zürich gebracht. In der Folge berichteten »Der Spiegel« und das »Börsenblatt« über die 1987 noch sehr ungewöhnliche Übersetzungs-Aktion. »Damit ging’s so richtig los. Wir wurden plötzlich sehr bekannt.«

Fein säuberlich abgetippt

Die ersten Manuskripte (eigentlich Typoskripte) wurden im Zeitalter der »Monicas« und »Gabrieles« noch auf der Schreibmaschine getippt. »Wir waren die Ersten, die später auf Diskette geliefert haben«, sagt Ute Mihr. Die Dateien umfassten anfangs nur wenige Seiten. Für ein Buch waren entsprechend viele Teil-Lieferungen nötig.

Strenge Geheimhaltung

Die moderne Technik bringt besondere Verfahren der Geheimhaltung mit sich. Bei Alexej Nawalnys Lebensgeschichte »Patriot« stellte der Verlag jetzt den Übersetzern Laptops zur Verfügung, die nicht internetfähig waren. Gespeichert wurde über zusätzliche Sticks, die einen Zahlencode hatten. In Spanien gab’s trotzdem ein Datenleck. Hacker verschafften sich dort offenbar Zugriff auf Teile des Textes.

Zwei Wochen für das Enthüllungsbuch über Joe Biden

Immer häufiger wird verlangt, dass am Erscheinungstag des Originals auch die Übersetzung rauskommt. Da muss alles schnell und trotzdem gründlich gehen. Bei »Last Rites«, den Memoiren des »Prince of Darkness« Ozzy Osbourne, hatten die drei Beteiligten ganze vier Wochen Zeit, die Story ins Deutsche zu übertragen. Bei »Hybris«, dem Werk über Joe Bidens vertuschten geistigen und körperlichen Verfall, blieben sogar nur 14 Tage. Da arbeiteten sechs Übersetzer zusammen. Jeder durfte nur seine Abschnitte kennen. Aber auch im Normalfall bleibt nicht viel Zeit. Im Frühjahr kommen in der Regel die Anfragen fürs Herbstprogramm, das bis zur Buchmesse auf dem Markt sein muss. Ein halbes Jahr für ein Buch, das ist fast schon Luxus.

Honorare

Der Verband der Übersetzer (VdÜ) klagt seit Langem, dass die Honorare viel zu gering sind. Ute Mihr bestätigt: »Sie sind in den vergangenen zehn bis zwölf Jahren nicht wesentlich gestiegen.« 18 bis 21 Euro gibt’s pro Normseite (30 Zeilen à 60 Anschläge). »Es müssten aber 28 bis 30 Euro sein«, heißt es in der Branche. Immerhin zahlen die Verlage inzwischen meist ab einer Auflage von mehr als 5.000 eine Erfolgsbeteiligung. Als Faustregel gilt in der Agentur: Hundert Normseiten im Monat sind das Pensum, das jemand bewältigen können muss.

Bei Harry Potter danebengetippt

Auch erfahrene Kenner des Buchmarkts liegen mit ihren Prognosen zwischendurch gewaltig daneben. »Ja, schon ganz nett. Aber ob das 14-Jährige vom Hocker reißt?« fragte man seinerzeit ziemlich skeptisch, als Klaus Fritz den ersten Band von J. K. Rowlings »Harry Potter« in der Mache hatte. Ute Mihr gibt freimütig zu, dass sie jüngst die Nachfrage bei »Hybris« viel geringer eingeschätzt hat. Und natürlich haben alle im Team »ihr« Buch, dem er oder sie viel mehr Aufmerksamkeit gewünscht hätte.

Vom Erfolg überrascht

Ratgeber laufen generell gut, weiß man in der Kirchentellinsfurter Straße in Tübingen-Pfrondorf, wo die Agentur ihren Sitz hat. Doch auch da ist man vor Fehleinschätzungen nicht gefeit. Für Geschäftsführerin Anja Hansen-Schmidt kam der Erfolg von Brianna Wiests »101 Essays, die dein Leben verändern werden« reichlich unerwartet.

Bunter Mix

In München, Düsseldorf und Jena gibt’s seit wenigen Jahren Master-Studiengänge für Literarisches Übersetzen. Im Tübinger Übersetzerkreis geht’s nicht so sehr darum, was jemand studiert hat. Da ist die ganze Palette an Studienfächern vertreten, von verschiedenen Sprachen über Germanistik, Psychologie und Sport bis Paläontologie und Elektrotechnik.

Einsam gemeinsam

»Übersetzen ist ein einsames Geschäft« sagt Anja Hansen-Schmidt. Die Agentur ist bestrebt, die Kollegen immer mal wieder zum Austausch zusammenzubringen. Früher gab’s jede Woche einen Stammtisch. Inzwischen treffen sich diejenigen, die aus Tübingen oder der Umgebung sind, nur noch jeden ersten Mittwoch des Monats in einem Lokal. Einmal im Monat findet auch ein Videocall statt, bei dem sich zuschalten kann, wer Zeit hat. Ein Sommerfest in Tübingen steht jedes Jahr fest im Terminkalender.

Die Passenden finden

Wer hat noch Luft? Welches Team findet sich für den angekündigten Bestseller, bei dem ganz kurze Fristen eingehalten werden müssen? Für die Geschäftsführerinnen gehören diese Überlegungen zum Alltag. Sie bringen es auf die Formel: »Wir finden für jedes Buch den geeigneten Übersetzer – und für die von uns vertretenen Übersetzer die passenden Bücher.« Die Agentur, inzwischen eine GmbH, vermittelt die Übersetzer an die Verlage.

Aktuell fünfmal auf der Longlist zum Wissenschaftsbuch des Jahres Natürlich ist manchmal der Zufall im Spiel. Zum Beispiel, wenn jemand ein Angebot ablehnen muss, weil er es nicht mehr in seinem Terminkalender unterbringt, und dann zusehen muss, wie das stattdessen von einem Kollegen übersetzte Werk auf den Bestsellerlisten ganz nach oben klettert. Aus den Erfolgsbeteiligungen bei weiteren Auflagen wird deswegen ein Gemeinschaftsguthaben gebildet, von dem am Ende des Jahres jeder profitiert, betonen die Geschäftsführerinnen. Kein Zufall ist es dagegen, wenn Bücher Preise gewinnen, die das Tübinger Team übersetzt hat. 2025 kamen allein fünf auf die Longlist zum Wissenschaftsbuch des Jahres. Übersetzt von Helmut Dierlamm und Werner Roller, Christina Hackenberg und Hans-Peter Remmler, Karlheinz Dürr sowie Henning Dedekind. Elsbeth Ranke ist hier sogar zweimal vertreten. (-jk)

Kein Franzose kennt Hogwarts

Das Original stehen lassen oder einen neuen Namen finden? Die Schule für Hexerei und Zauberei bei Harry Potter wurde auf dem französischen Buchmarkt Poudlard getauft. Friedrich Pflüger kennt das Problem. Er musste im Buch »Ickabog« von J. K. Rowling mehr als ein Dutzend Personen und Orte umbenennen. Aus Cornucopia wurde Schlaraffien, aus Lord Flapoon Lord Schlabberlot. Der Major Beamish wurde zum Major Wonnegleich. Besondere Schwierigkeit: »Der Major musste sich in einem Spottvers reimen.«

Japanische Stars und Asterix' Komplexe

In Japan stehen die Namen der Übersetzer auf dem Umschlag in derselben Größe wie der Autor, beschreibt David Bellos in seinem ebenso gewitzten wie umfassenden Werk »Was macht der Fisch in meinem Ohr?«. Deutschland und Frankreich befinden sich, was die Anerkennung angeht, so mittendrin, hat der Fachmann herausgefunden. »Wenn ich daran denke, dass Asterix in 72 Sprachen übersetzt wurde, und ich spreche nur eine einzige, dann bekomme ich richtiggehend Komplexe«, soll Albert Uderzo mal gesagt haben. Kein Problem, er musste »nur« zeichnen. Und für die Texte gab’s ja findige Übersetzer. Auch wenn die nicht zum Tübinger Kreis gehörten. (GEA)