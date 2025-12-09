Tübinger Ämter und Einrichtungen: Schließzeiten »zwischen den Jahren«

Über die Feiertage an Weihnachten und Silvester ändern sich Öffnungszeiten von Ämtern und Einrichtungen in Tübingen.

TÜBINGEN. Die städtischen Ämter und Einrichtungen bleiben an Heiligabend und an den Weihnachtsfeiertagen sowie vom 31. Dezember bis einschließlich 2. Januar 2026 geschlossen. Ab Montag, 5. Januar 2026, gelten wieder die üblichen Sprech- und Öffnungszeiten.

Folgende Ämter und Einrichtungen haben abweichende Regelungen und Notdienste, die auch unter www.tuebingen.de/feiertagsregelung abrufbar sind:

Standesamt

Das Standesamt kann man am 27. Dezember und am 2. Januar jeweils von 10 bis 12 Uhr unter Telefon 07071 204-1529 über einen Sterbefall informieren. Außerhalb dieser Zeiten ist bei Sterbefällen die Feuerwehrleitstelle der Stadtverwaltung unter Telefon 07071 204-1537 erreichbar.

Verwaltungsstellen in den Teilorten

In Bebenhausen ist die Verwaltungsstelle vom 24. Dezember bis 2. Januar nicht erreichbar.

In Bühl ist die Verwaltungsstelle vom 23. Dezember bis 5. Januar geschlossen.

In Hagelloch, Hirschau, Pfrondorf und Unterjesingen sind die Verwaltungsstellen vom 24. Dezember bis 5. Januar geschlossen.

In Kilchberg ist die Verwaltungsstelle vom 23. Dezember bis 2. Januar geschlossen.

In Weilheim ist die Verwaltungsstelle vom 22. Dezember bis 5. Januar geschlossen.

Zentrale Anmeldestelle Kinderbetreuung (ZAK)

Die Zentrale Anmeldestelle Kinderbetreuung ist vom 22. Dezember bis 2. Januar geschlossen. Die Sprechstunden am 23. und 30. Dezember fallen aus.

Stadtbücherei

Die Hauptstelle der Stadtbücherei ist vom 23. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Die Zweigstellen Derendingen und Waldhäuser-Ost sind vom 20. Dezember bis 5. Januar geschlossen.

Städtische Museen

Das Stadtmuseum, der Hölderlinturm und das Hesse-Kabinett sind am 24., 25. und 31. Dezember geschlossen. Ansonsten gelten folgende Öffnungszeiten:

Das Stadtmuseum ist vom 26. bis 28. Dezember sowie am 1. Januar jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Der Hölderlinturm ist vom 26. bis 29. Dezember sowie am 1. Januar jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Das Hesse-Kabinett ist am 27. und 30. Dezember sowie am 6. Januar von 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Die Kulturhalle ist am 25. und 26. Dezember sowie am 1. Januar geschlossen. Ansonsten ist die Jahresausstellung des Künstlerbundes donnerstags und freitags von 16 bis 19 Uhr sowie samstags von 11 bis 14 Uhr geöffnet.

Musikschule

Die Musikschule ist vom 22. Dezember bis 5. Januar geschlossen.

Stadtarchiv

Das Stadtarchiv ist vom 24. Dezember bis 5. Januar geschlossen.

Fachbereich Kunst und Kultur

Der Fachbereich Kunst und Kultur ist vom 24. Dezember bis 5. Januar geschlossen.

Wochenmarkt

Der Wochenmarkt entfällt am 24. und 26. Dezember sowie am 6. Januar. An den folgenden Tagen findet er wie gewohnt statt: 27., 29. und 31. Dezember sowie 2., 3. und 5. Januar.

Häckselplätze

Die Häckselplätze in Hagelloch und Weilheim sind am 20. und 27. Dezember sowie am 3. Januar geöffnet.

Der Häckselplatz in Pfrondorf ist am 20. und 27. Dezember sowie am 3. Januar geschlossen.

Stadtwerke

Das Kundenzentrum der Stadtwerke Tübingen bleibt vom 22. Dezember bis 1. Januar geschlossen. Auch der telefonische swt-Kundenservice ist in dieser Zeit nicht besetzt. Die zentrale Leitwarte ist rund um die Uhr erreichbar. Störungsmeldungen können jederzeit durchgegeben werden: Erdgasstörungen unter Telefon 07071 157-112, Strom- und sonstige Störungen unter Telefon 07071 157-111.

TüBus

Vom 22. Dezember bis 6. Januar sind von Montag bis Freitag alle Busse im Stadtverkehr Tübingen nach dem Ferienfahrplan im Einsatz. Samstags gilt grundsätzlich der Samstagsfahrplan, an Sonn- und Feiertagen der Sonn- und Feiertagsfahrplan. Ausnahmen bilden Heiligabend und Silvester: Die Linienbusse sind an diesen beiden Tagen nach dem Samstagsfahrplan mit Einschränkungen unterwegs. Betriebsschluss der Tageslinien ist am 24. Dezember um 18 Uhr und am 31. Dezember um 21 Uhr. Zuvor begonnene Fahrten werden zu Ende geführt. Danach kommen an beiden Tagen zusätzliche Nachtbusse nach einem Sonderfahrplan zum Einsatz. In der Nacht vom 31. Dezember auf den 1. Januar fahren der Nacht-SAM sowie die Nachtbuslinie N90 nicht. Die Nachtbusfahrpläne für Heiligabend und Silvester finden sich unter www.tuebus.de/fahrplan-und-liniennetz/linien.html.

Tübinger Bäder

Angepasste Öffnungszeiten gelten während der Weihnachtsferien auch in den Tübinger Bädern. An den Feiertagen bleiben die Bäder teilweise geschlossen. Dafür laden die Werktage mit verlängerten Badezeiten zum Schwimmen ein. Im Uhlandbad stehen die Drehkreuze an Heiligabend und über die Weihnachtsfeiertage still, ebenso an Silvester, am 1. Januar und am 6. Januar. An den Werktagen werden die Schwimmzeiten täglich um ein bis zwei Stunden verlängert. An den Wochenenden hat das Uhlandbad wie gewohnt geöffnet.

Montag, 22. Dezember, 6 bis 8.45 Uhr

Dienstag, 23. Dezember, 6 bis 21.30 Uhr

Mittwoch, 24. Dezember, bis Freitag, 26. Dezember, geschlossen

Samstag, 27. Dezember, 8 bis 20 Uhr

Sonntag, 28. Dezember, 8 bis 14 Uhr

Montag, 29. Dezember, 6 bis 8.45 Uhr

Dienstag, 30. Dezember, 6 bis 21.30 Uhr

Mittwoch, 31. Dezember, und Donnerstag, 1. Januar, geschlossen

Freitag, 2. Januar, 12.30 bis 18 Uhr

Samstag, 3. Januar, 8 bis 20 Uhr

Sonntag, 4. Januar, 8 bis 14 Uhr

Montag, 5. Januar, 6 bis 8.45 Uhr

Dienstag, 6. Januar, geschlossen

Das Hallenbad Nord bleibt an Heiligabend sowie am ersten Weihnachtsfeiertag geschlossen. An Silvester steht der Badebereich wie gewohnt zur Verfügung, die Sauna hat an diesem Tag nicht geöffnet. An allen anderen Tagen lockt das Hallenbad Nord mit durchgehenden Öffnungszeiten:

Montag, 22. Dezember, 6 bis 21.30 Uhr, Sauna 10 bis 21.30 Uhr

Dienstag, 23. Dezember, 6 bis 21.30 Uhr, Sauna 14 bis 21.30 Uhr

Mittwoch, 24. Dezember, und Donnerstag, 25. Dezember, geschlossen

Freitag, 26. Dezember, 10 bis 17 Uhr, Sauna 10 bis 17 Uhr

Samstag, 27. Dezember, 6 bis 20 Uhr, Sauna 10 bis 20 Uhr

Sonntag, 28. Dezember, 8 bis 19 Uhr, Sauna 10 bis 19 Uhr

Montag, 29. Dezember, 6 bis 21.30 Uhr, Sauna 10 bis 21.30 Uhr

Dienstag, 30. Dezember, 6 bis 21.30 Uhr, Sauna 14 bis 21.30 Uhr

Mittwoch, 31. Dezember, 8 bis 14 Uhr, Sauna geschlossen

Donnerstag, 1. Januar, 12 bis 19 Uhr, Sauna 13 bis 19 Uhr

Freitag, 2. Januar, 6 bis 21.30 Uhr, Sauna 10 bis 21.30 Uhr

Samstag, 3. Januar, 6 bis 20 Uhr, Sauna 10 bis 20 Uhr

Sonntag, 4. Januar, 6 bis 19 Uhr, Sauna 10 bis 19 Uhr

Montag, 5. Januar, 6 bis 21.30 Uhr, Sauna 10 bis 21.30 Uhr

Dienstag, 6. Januar, 8 bis 19 Uhr, Sauna 10 bis 19 Uhr

