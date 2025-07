Tübingens »Sister City« wurde mit der neuen Radbrücke geehrt

Die Radbrücke West hat einen neuen Namen: Am Donnerstag wurde die »Ann-Arbour-Brücke« feierlich eingeweiht - nach der amerikanischen Partnerstadt von Tübingen.

TÜBINGEN. Die im vergangenen Jahr fertiggestellte Radbrücke West, die beim Jugendcafé Bricks über die Gleise Richtung Regierungsviertel führt, hat einen neuen Namen: »Ann-Arbour-Brücke«. Oberbürgermeister Boris Palmer taufte das Bauwerk im Beisein einer kleinen Delegation aus der US-amerikanischen Partnerstadt, die die Ehrung mit viel Applaus und sichtbarer Freude aufnahm. »So viel hat sich in einer Dekade in Ann Arbour verändert, seit ich das letzte Mal da war«, erzählte Tübingens OB aus Rücksicht auf seine Gäste auf Englisch. Erst im vergangenen Jahr war Palmer mit einer Delegation, der auch die Gemeinderätinnen Krishna-Sara Helmle und Julia Mayer angehört hatten, in die »Sister City« im US-Staat Michigan gereist.

Gleiche Ziele

»Da haben sie ein ganzes Radnetz aus dem Nichts hochgezogen«, sagte Palmer. Das sei deswegen sehr außergewöhnlich, weil es zuvor kaum Nachfrage nach Radwegen in dem traditionell automobilstarken Land gegeben hatte. Aber Ann Arbour und Tübingen teilen sich ein Ziel: Klimaneutralität. Und da es in Tübingen noch keinen Ort gebe, an dem die bald 60-jährige Partnerschaft angemessen gewürdigt werde, hatten Helmle und Mayer die Idee, die Brücke nach der amerikanischen Universitätsstadt zu benennen.

»Wir befinden uns im gleichen Transformationsprozess«, stellte Palmer fest. Der Umstieg aufs Rad und die Verbesserung der Infrastruktur sei ein gutes Mittel, um das Klima nachhaltig zu schützen. »Auch, wenn ich in letzter Zeit viel Kritik dafür geerntet habe - jeder Cent ist hier richtig investiert.« Im Zuge der vergangenen Haushaltsverhandlungen war die Ann-Arbour-Brücke mit ihren 16 Millionen Euro Baukosten immer wieder herangezogen worden, um auf unverhältnismäßige Ausgaben hinzuweisen - ungeachtet der Tatsache, dass laufende Kosten im Haushalt und Investitionen nicht eins zu eins in Relation gebracht werden können. (GEA)