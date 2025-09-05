Tübingens Goldenes Buch: Boris Palmer ehrt Gregor Gysi

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Gregor Gysi fühlt sich wohl in der Unistadt. Tübingen sei eine »wunderschöne Stadt« schwärmt der Alterspräsident des Deutschen Bundestages, der bei seinem Eintrag ins Goldene Buch der Stadt auch die Bürgerschaft lobt. »Die Menschen sind zugänglich. Was man auch daran merkt, dass sie mich grüßen«, schreibt der humorvolle Linken-Politiker, der im Neuen Kunstmuseum eine Talk-Reihe veranstaltet. Am Donnerstagabend hatte er vor ausverkauftem Haus mit Schauspielerin Maren Kroymann gesprochen. Zum Auftakt der Reihe »Gysis Begegnungen« hatte der wohl beliebteste Linke Deutschlands mit Tübingens OB Palmer gesprochen.

Es war aber nicht die erste Begegnungen der beiden Politiker. 1998 sei Gysi im Bundestagswahlkampf im LTT aufgetreten - und Palmer war als Student unter den Zuhörern. »Ich fand Sie brilliant«, erinnert sich Palmer und zitiert Gysi: »Man wird ja wohl noch als demokratischer Sozialist eine Vermögenssteuer auf dem Niveau der USA fordern dürfen.« Noch heute seien die Vermögenssteuern in den Vereinigten Staaten indes höher als hierzulande, ergänzt Palmer. »Trotz Trump.« Gysi habe ihn damals schon mit seinem Pragmatismus und seiner Klarheit begeistert, sagt der Tübinger Rathauschef und frozelt, der Bundestagsabgeordnete sei als Vertreter der »alt-stalinistischen Nachfolgepartei PDS« lange Zeit im Bundestag ausgegrenzt worden. »Sie haben sich mit ihrem Humor und ihrer intellektuellen, rhetorischen Brillianz aus dieser Ausgrenzung herausgearbeitet«, attestiert Palmer dem dienstältesten Bundestagsabgeordneten.

Den Termin mit dem Ehrengast genießt Palmer sichtlich. Es sei ein besonderer Tag: Erst Gregor Gysi, dann das Kontrastprogramm - am Freitagabend folgt das vieldiskutierte Streitgespräch mit dem AfD-Spitzenkandidaten Markus Frohnmaier. Auch darüber diskutieren die beiden Politiker. »Je mehr, desto besser«, meint Palmer in Hinblick auf die Proteste gegen die AfD. »Hauptsache, es bleibt friedlich.« Gysi betont, dass sowohl die AfD als auch Trump die Demokratie angreifen würden - aus Angst vor China, welches mit autoritären Strukturen vermeintlich schneller und agiler wirke. Auch Putin sei eine Gefahr für die Demokratie.

»Das Problem ist, niemand weiß, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet«

»Wir müssen die Demokratie und den Rechtsstaat schützen«, sagt Palmer und bedauert, dass es auch in Tübingen nicht gelungen sei, hierfür »alle Kräfte zu bündeln«. Damit meint Palmer die Gegendemonstrationen, zu denen er nicht als Redner eingeladen sei, da er die AfD nicht ignorieren, sondern inhaltlich stellen wolle. Vorgeschoben sei daher die Begründung der Organisatoren, die Rednerliste sei bereits »vor zwei Wochen geschlossen worden«, so Palmer weiter. Der OB ist überzeugt, das richtige zu tun: »Demokratie ohne inhaltliche Auseinandersetzung gibt es nicht.« Gysi nickt und zeigt sich skeptisch, was ein Verbotsverfahren gegen die AfD angeht: »Das Problem ist, niemand weiß, wie das Bundesverfassungsgericht entscheidet. Geht der Verbotsantrag schief, fühlt sich die AfD hinterher gleich doppelt legitimiert.«

Gregor Gysi, inzwischen regelmäßiger Gast in Tübingen, trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel und Oberbürgermeister Boris Palmer sehen zu. Foto: Alexander Thomys Gregor Gysi, inzwischen regelmäßiger Gast in Tübingen, trägt sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Bürgermeisterin Dr. Gundula Schäfer-Vogel und Oberbürgermeister Boris Palmer sehen zu. Foto: Alexander Thomys

Nach diesem ernsten Themen steht ein wenig Stadtgeschichte auf dem Programm. Palmer führt Gysi durch das Rathaus, bis hinauf zur astronomischen Uhr in der »Uhren-Stube« des Rathaus-Dachstuhls. Deren Zahnräder wurden 1511 von Johannes Stöffler entworfen und zeigen bis heute unter anderem alle Sonnen- und Mondfinsternisse weltweit an. Die Uhr sei eine »Übersetzung astronomischer Erkenntnisse in die Praxis, ein frühes Beispiel für das Zusammenwirken von Wissenschaft und Handwerk«, erklärt der OB. Gysi zeigt sich beeindruckt. Im Sitzungssaal des Rathauses nimmt Gysi auf dem Stuhl des Oberbürgermeisters Platz. »Das hat in Tübingen noch kein Linker geschafft«, schmunzelt Palmer. Dann werden der OB und Gysi gebeten, sich auf dem Balkon zusammen mit einem Brautpaar fotografieren zu lassen, das gerade seine standesamtliche Trauung gefeiert hat. »Gutes gelingen heute Abend«, ruft jemand Palmer entgegen. Der erzählt der Hochzeitsgesellschaft auf dem Marktplatz, dass er Gysi gerne als Unterstützung beim Streitgespräch am Abend dabei gehabt hätte - doch da weilt der Alterspräsident des Bundestags bereits wieder in Berlin.

Nach der Rathaustour gehen Gysi und Palmer zusammen Mittagessen. So endet der Wohlfühltermin für den Tübinger Oberbürgermeister. (GEA)