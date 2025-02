Die Unistadt Tübingen könnte in Zukunft Besucher und Gäste, die gerne über Nacht bleiben wollen, zur Kasse bitten: Um das neue Tourismuskonzept zu finanzieren, das am Montag im Gemeinderat beschlossen werden könnte, plant die Stadt die Erhebung einer Kurtaxe oder auch einer Bettensteuer. Insgesamt sollen so in Zukunft rund 400.000 Euro jährlich mehr eingenommen werden.

Die Postkarten-Kulisse der Neckarbrücke lockt jährlich Millionen Besucher nach Tübingen. Jetzt plant die Unistadt, ihr Tourismuskonzept zu erneuern. Foto: Frank Pieth Die Postkarten-Kulisse der Neckarbrücke lockt jährlich Millionen Besucher nach Tübingen. Jetzt plant die Unistadt, ihr Tourismuskonzept zu erneuern. Foto: Frank Pieth

