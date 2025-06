Tübingen erhöht die Grundsteuer massiv

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mit einer knappen Mehrheit von 19 zu 18 Stimmen hat der Tübinger Gemeinderat in einer außerordentlichen Sitzung beschlossen, die Grundsteuer B von 270 auf 350 Hebesatz-Punkte sowie die Gewerbesteuer von 390 auf 405 Punkte rückwirkend zum 1. Januar dieses Jahres zu erhöhen. Damit kann die Stadt den diesjährigen Haushalt, der trotz zahlreicher Sparmaßnahmen immer noch ein Loch in Höhe von 7,6 Millionen Euro aufweist, ausgleichen.

Tübingen Oberbürgermeister Boris Palmer hatte dem Gremium Alternativen vorgelegt - wenn auch keine besonders attraktiven. »Keine Erhöhung der Steuern führt nicht zum Untergang«, erklärte er. Insgesamt verfüge man über 400 Millionen Euro - da ließe sich trotz aller bereits hart erkämpften Entscheidungen ein Weg finden, den notwendigen Betrag von 7,6 Millionen Euro zusammenzukratzen. »Aber dann wird es zur Prüfung kommen«, prophezeite der Schultes. Die Verwaltung würde dann massive Einsparungen treffen müssen - ohne den Gemeinderat. Die möglichen Folgen: Einstellungsstopps, Postenstreichungen und die Schließungen öffentlicher Einrichtungen.

Streitwert von 3,50 Euro pro Kopf

Palmer warnte zudem vor einer übermäßigen Erhöhung der Gewerbesteuer und verwies auf einen möglichen Bumerang-Effekt: Da man sich mit anderen Gemeinden in Konkurrenz befinde, könne eine zu große Erhöhung Firmen zum Abwandern bewegen. Dass ein Wohngebäude aus Tübingen allerdings wegziehe: »Da sehe ich null Prozent Gefahr«, sagte Tübingens Schultes. Investoren würden trotzdem bauen. Auf das Stadtgebiet gerechnet, gehe es um einen Streitwert von 3,50 Euro pro Kopf, führte Palmer weiter aus. Das würde niemanden finanziell überfordern.

Schuld an der notwendigen Erhöhung und der Streichungen vieler Leistungen - wie beispielsweise dem Zuschuss für das Tübinger Zimmertheater - seien weder Verwaltung noch Gemeinderat. »Rund zehn Millionen weniger Gewerbesteuer, sieben Millionen mehr Personalkosten und eine Kreisumlage von plus 15 Millionen Euro - für keine dieser Positionen konnte jemand von uns hier irgendwas«, erklärte Palmer noch vor der Entscheidung. Deswegen sei es auch nicht weiter erstaunlich, dass es allen Kommunen im Land schlecht gehe. Seine Prognose: »Im kommenden Jahr werden Dreiviertel aller Gemeinden in Baden-Württemberg die Grundsteuer erhöht haben.« Aus einer kürzlichen Publikation des Staatsanzeigers gehe hervor, dass bereits ein Drittel der Kommunen über die Reform eine Grundsteuererhöhung durchs Hintertürchen vollzogen hätten - weil das Geld hinten und vorne nicht reiche, um die laufenden Kosten zu decken.

Sehr knappe Entscheidung

Die Fraktionen des Tübinger Gemeinderats hatten indes eigene Vorstellungen, wie die Steuerlast in der Unistadt in Zukunft verteilt werden sollte. AL/Grüne wichen in ihrem Antrag nur leicht vom Vorschlag der Verwaltung ab: 350 Punkte für die Grundsteuer anstelle von 360, 405 Punkte für die Gewerbesteuer anstelle von 400 glatt. Swantje Uhde-Saile machte darauf aufmerksam, dass man bei den diesjährigen Haushaltsverhandlungen »sozial verträglich gehandelt hat, ohne das Klima aus dem Blick zu verlieren.« Man habe sonst nicht mehr viel Handlungsspielraum. Die Fraktion wolle Verantwortung übernehmen - ein Punkt, dem der SPD-Fraktionsvorsitzende Florian Zarnetta zustimmte. »Unser Ziel ist es, einen Haushalt genehmigt zu bekommen, damit wir als Stadt handlungsfähig bleiben«, erklärte der 26-Jährige. Als Sozialdemokraten falle es allen schwer, die Hand für Steuererhöhungen zu heben - aber als Gemeinderäte der Stadt Tübingen bleibe ihnen kaum eine andere Wahl.

Grundsteuer C bleibt gleich

Thomas Unger von der Tübinger Liste identifizierte der Stadt ein »langjähriges strukturelles Problem. Eine Chance zu einem Sparkurs wurde kläglich vertan.« In Anbetracht der erkennbaren Notlage hätte man anders handeln können, aber alle seien nunmal mitgelaufen. Mit Steuererhöhungen - insbesondere im Gewerbe - »säge man nun an dem Ast, auf dem man sitzt.« Zuspruch gab es von Julia Mayer: »Hier wird nur das Ausgabenproblem verschoben«, attestierte die CDU-Rätin. Verantwortungsvolles Handeln wäre es gewesen, hätte man sich die Arbeit gemacht, weitere Einsparpotenziale zu nutzen.

Wäre es nach den Linken gegangen, wäre die Grundsteuer B bis 300 Punkte angehoben worden - um lediglich die Aufkommensneutralität zu erreichen. Um das Haushaltsloch zu stopfen, hätte dazu die Gewerbesteuer auf 435 Punkte angehoben werden müssen. Das Abwanderungs-Argument bezeichnete Linken-Rat Tom Besenfelder als »vorgeschoben«. Beistand zu diesem - allerdings abgelehnten - Steuersatz kam von der Klimaliste. »Durch eine große Erhöhung der Grundsteuer werden erneut wieder Privathaushalte belastet. Das kann nicht im Interesse der Unternehmen sein, das trifft die Angestellten«, erklärte Jana Krämer.

Die Grundsteuer C wurde nicht angepasst. »Ich bin davon ausgegangen, dass man bei einem doppelten Hebesatz bezogen auf die Grundsteuer B auch doppelt so viele Steuern bezahlt«, sagte Palmer zu Beginn der Sitzung. Was er aber nicht wusste: Ein Grundstück wird erst dann zum Wohngrundstück, wenn ein Haus draufkommt. Ohne Gebäude wird ein anderer Multiplikator angewendet - was deutlich teurer für die Besitzer ist. »Diese versteckte Steuererhöhung war keine Absicht.« Weshalb der Hebesatz von 540 Punkten bleibt - anstatt auf 700 Punkte zu steigen. (GEA)