Tödlicher Unfall bei Gomaringen: Keine Gefängnisstrafe

GOMARINGEN/TÜBINGEN. »Können Sie schnell kommen?! Ich habe einen Fahrradfahrer überfahren!«, zitierte Richter Benjamin Kehrer einen 30-jährigen Autofahrer aus dem Einsatzprotokoll der Polizei, der nach einem nächtlichen Unfall bei Gomaringen am 16. November gegen 3.20 Uhr den Notruf wählte. Erste Hilfe habe der Unfallverursacher leisten wollen, doch der Pedelec-Fahrer rührte sich nicht mehr. Der Rettungsdienst war schnell da, aber im Krankenhaus konnte nur noch der Tod des 14-Jährigen festgestellt werden. Nach einem ersten Atemalkoholtest und einem späteren Bluttest war klar: Der Autofahrer war betrunken. 1,5 Promille maßen die Beamten bei einer ersten Blutentnahme - absolute Fahruntüchtigkeit.

Doch die Trunkenheit war nicht der einzige Vorwurf, dem sich der 30-Jährige vor dem Tübinger Amtsgericht aussetzen musste. Viel zu schnell sei er gefahren, verlas Staatsanwalt Julian Weippert in seiner Anklageschrift. Mindestens über 150 Kilometer pro Stunde - zu diesem Ergebnis kam der Gutachter Frank Steinbrück - muss der Fahrer auf dem Tacho gehabt haben, damit die Spuren des Unfalls erklärt werden könnten. Auf der Landstraße seien lediglich 100 Stundenkilometer erlaubt gewesen. »Er fuhr dem 14-Jährigen von hinten auf das Fahrrad auf«, erläuterte Weippert weiter. Ungebremst. Den Jungen hätte er aber rechtzeitig sehen müssen.

Gutachten kommt zu einem klaren Ergebnis

Diese Einschätzung unterstützten die Untersuchungsergebnisse von Gutachter Steinbrück, der als Sachverständiger den Unfall analysierte. Erst 18 Meter nach der Kollision mit dem Radfahrer habe der Angeklagte gebremst und insgesamt rund 120 Meter zurückgelegt, eher er zum Stehen kam. Das zeigten die Reifenspuren. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Jugendliche über den Wagen geschleudert - ein weiteres Indiz dafür, dass der Aufprall ungebremst erfolgte. »Sonst liegt der Geschädigte im Normalfall vor dem Wagen«, erklärte der Fachmann. Die Bremsverzögerung erkläre sich durch die Trunkenheit des Fahrers. Und mit dem eingeschalteten Fernlicht - was dem Angeklagten aber nicht nachgewiesen werden konnte - hätte der 30-Jährige den Radfahrer schon aus mehr als 300 Metern sehen müssen.

Zudem ereignete sich der Unfall auf der Landstraße, die in nördlicher Richtung aus Gomaringen hin zur B 27 führt - und das knapp 250 Meter nach Ende des Ortsschilds. Um auf die Geschwindigkeit von über 150 Kilometern pro Stunde in dieser kurzen Zeit zu kommen - trotz der 240 PS des Audi TT, den der Angeklagte fuhr - müsse der Fahrer bereits innerorts die Geschwindigkeitsbegrenzung von 50 Stundenkilometern deutlich überschritten haben.

Kein Rücklicht am Rad

Warum der 14-Jährige allerdings auf der Straße fuhr - was grundsätzlich erlaubt ist - und nicht auf einem der beiden parallel verlaufenden Rad- und Fußgängerwege, konnte nicht geklärt werden. Auch war nicht zu rekonstruieren, ob der Jugendliche mit eingeschaltetem Licht unterwegs war. Anhand fehlender Kratz- und Abnutzungsspuren ging das Gutachten davon aus, dass ein Rücklicht am Sattel nicht angebracht worden war. Das Rad hatte aber Reflektoren an den Pedalen.

Steinbrück stellte fest: Hätte sich der 30-Jährige an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten, wäre nüchtern gewesen und nur das Abblendlicht angehabt - wovon bei dieser Dunkelheit ausgegangen werden müsse - hätte eine Kollision in allen Szenarien vermieden werden können. »Eine Notbremsung hätte ausgereicht, selbst bei nur 70 Meter Abstand zum Rad. Grund für den Unfall war das Fehlverhalten des Lenkers.« Zudem fuhr der 14-Jährige weit genug auf der rechten Fahrbahn, damit der Audi rechtzeitig hätte ausweichen können. Die Bremsspuren zeigten, dass der Fahrer dazu fähig gewesen wäre - trotz der 1,5 Promille im Blut.

In einer Stellungnahme, die der Verteidiger Manuel Paz für den Angeklagten verlas, wurde klar, dass sich der 30-jährige Industriekaufmann nicht aus der Verantwortung stehlen wollte. Er räume den Tatvorwurf vollumfänglich ein und bedauere den Vorfall zutiefst. Zudem leide der Angeklagte sehr darunter, durch sein rücksichtsloses Verhalten einen Menschen getötet zu haben. Seit dem Unfall befinde er sich in psychologischer Behandlung und freiwilliger Abstinenzkontrolle - Probleme mit Alkohol habe er zwar nicht, trinke seit dem Tag aber keinen Tropfen mehr.

Staatsanwaltschaft fordert Haftstrafe

In der Nacht des 16. November sei er auf einer Feier zu seinen Ehren gewesen, sein ehemaliger Chef habe ihm die Unternehmensführung in den kommenden Monaten übertragen wollen. Ein Fakt, den Staatsanwalt Weippert zu Ungunsten des Angeklagten auslegte: Obwohl Alkohol in »nicht zu knappen Mengen« getrunken wurde, habe sich der 30-Jährige trotzdem dazu entschieden, ins Auto zu steigen. Der Unfall sei vermeidbar gewesen und die Kombination beider Delikte wiege zu schwer, als dass eine Bewährungsstrafe greifen könne. Daher forderte die Staatsanwaltschaft eine Gefängnisstrafe von einem Jahr und elf Monaten wegen fahrlässiger Tötung und Gefährdung des Straßenverkehrs.

Diesem Strafmaß folgte Richter Kehrer nicht und setzte eine Strafe von zwei Jahren zur Bewährung aus - diese sei aber nur deshalb überhaupt möglich, weil einige Faktoren von gefahrerhöhenden Umständen ersichtlich seien: Der 14-Jährige sei nachts auf der Landstraße anstelle der nahen Radwege gefahren, ohne Helm und schnell auf dem Pedelec unterwegs. Da sich der Angeklagte auf kooperativ gezeigt habe und überzeugend Reue empfinde, könne man die Bewährung gerade noch »haarscharf« aussetzen. »Innerorts wäre es Totschlag gewesen«, sagte Kehrer.

Im Gerichtssaal Richter: Benjamin Kehrer. Schöffen: Lea Nägele, Hans-Peter Horn. Staatsanwalt: Julian Weippert. Verteidiger: Manuel Paz. Sachverständiger: Frank Steinbrück.

Dazu wurde dem 30-Jährigen der Führerschein entzogen, eine Führerscheinsperre für fünf Jahre verhängt und er wurde zu einer Zahlung in Höhe von 50.000 Euro an die Hinterbliebenen verurteilt. Ein schwacher Trost: »Der Schaden und die Trauer sind unermesslich«, sagte Kehrer in seiner Urteilsbegründung. (GEA)