Streitgespräch: Tübingen sichert AfD-Anhängern Plätze zu

Um Schaden von der Stadt abzuwenden, hat sich der Tübinger Oberbürgermeister Boris Palmer auf ein Podiumsdiskussion mit der AfD eingelassen.

TÜBINGEN. Einige sehen es als Chance für den Austausch politischer Positionen, andere als ein Pakt mit dem Teufel: Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer trifft sich am 5. September in der Hermann-Hepper-Halle zu einem politischen Streitgespräch mit Markus Frohnmaier, dem Co-Vorsitzenden des AfD-Landesverbandes Baden-Württemberg, der ebenfalls ein Bundestagsmandat hält.

Der Termin erregte bereits im Vorfeld Aufmerksamkeit, weil das Gespräch das metaphorisch unliebsame Kind eines Handels ist: Um eine AfD-Kundgebung im vergangenen Juli in Tübingen zu verhindern, hatte Palmer zugesagt, stattdessen an einem öffentlichen Streitgespräch mit Frohnmaier teilzunehmen. Der Vorschlag dazu kam von der AfD, das Gespräch findet vor einem begrenzten Publikum statt. Die Hepper-Halle, in der die Veranstaltung ausgerichtet wird, bietet nach Angaben der Stadt Platz für rund 900 Menschen.

AfD-Anhänger kommen von Außerhalb

Wie nun öffentlich wurde, sind davon bereits im Vorfeld Hundert Plätze für AfD-Anhänger reserviert worden. Auffällig ist dieses Detail deswegen, weil die Stadt bei der Veranstaltung von ihrem Hausrecht Gebrauch macht und zur notwendigen Anmeldung - die bereits nach kurzer Zeit vollständig ausgebucht war - in erster Linie Tübinger Bürger zulässt.

Für die AfD-Anhänger wurde diese Beschränkung aufgeweicht - und vorab nicht kommuniziert. Damit steht der in mittlerweile vier Bundesländern gesichert rechtsextremistischen Partei das Recht zu, ihre eigenen Leute von Außerhalb mitzubringen. Was wohl auch nötig wäre, denn bei der jüngsten Bundestagswahl erreichte die AfD lediglich 6,5 Prozent aller Zweitstimmen in der Unistadt - einem der schlechtesten Ergebnisse deutschlandweit. AfD-Anhänger gibt es hier nur wenige.

Zuerst 250 Plätze verlangt

Das weiß auch Palmer. »Die Idee, den Zugang zur Anmeldung und nur für Tübinger zu limitieren, kam von mir«, sagt der Oberbürgermeister auf GEA-Anfrage. »Die AfD hat sofort verstanden, dass sie dann so gut wie keine Unterstützer im Saal haben werden, weil es sie in Tübingen faktisch nicht gibt.« Daher habe die Partei zuerst 250 Plätze - also etwas über ein Viertel der möglichen Belegung - verlangt.

»Ich habe Hundert zugestanden und der AfD zugebilligt, dass sie diese Personen in einer Namensliste benennt. Das ist eine faire Regelung, die sicherstellt, dass die Veranstaltung kein AfD-Parteitag wird, sondern die Mehrheitsverhältnisse in Tübingen abbildet und dem Vorsitzenden der AfD aber erlaubt, eine angemessene Zahl von Unterstützern mitzubringen«, erläutert Palmer weiter.

Auch Plätze für den Gemeinderat reserviert

Das seien überwiegend Mandatsträger aus Baden-Württemberg. »Woher genau diese Personen sind, ist Sache der AfD«, so der Schultes. Da es eine Einlasskontrolle gebe - schließen müssen die Anmeldungen mit den Besuchern abgeglichen werden - gelten die gleichen Regeln für die Besucher wie für die Tübinger. »Ich habe ebenfalls persönliche Gäste zugelassen, die nicht in Tübingen wohnen, zum Beispiel Rezzo Schlauch. Für solche Gäste und den Tübinger Gemeinderat sind 60 Plätze reserviert. 750 Stück gehen in das Verfahren zur Anmeldung für Tübinger, das sind fast 80 Prozent«, sagt der parteilose OB.

Sollten sich einige Anmeldungen als unangemessen herausstellen, rücken Besucher von der Warteliste nach. »Derzeit werden die Anmeldungen geprüft. Wie lange dies dauern wird, können wir derzeit nicht sagen«, erklärt eine Sprecherin der Stadt.

Widerstand formiert sich

Zudem formiert sich gegen das Streitgespräch bereits Widerstand. Stella Tauber vom Stadtvorstand der Grünen - Palmers ehemaliger Partei - gesteht dem OB zu, die Diskussion mit der AfD durchaus suchen zu können. »Keiner kann diese politischen Veranstaltungen mit der AfD verhindern«, schreibt Tauber in einer Stellungnahme. Diese Podiumsdiskussion sei verfassungsrechtlich garantiert, solange die Partei nicht verboten sei. »Vielleicht gelingt es dem OB, auf inhaltliche Widersprüche der Partei hinzuweisen.« Besonders in den Bereichen, in denen die AfD wenig zu sagen habe.

Die Tübinger Linke fand bereits kurz nach Bekanntwerden des »Kuhhandels«, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist, harsche Worte und bezeichnet diesen als »inakzeptabel« und »unnötig«: »Wenn die Rechten nicht sowieso einen Rückzieher gemacht hätten, hätten sich ihnen Tausende Tübinger in den Weg gestellt.«

Wie kam es zu dem verabredeten Streitgespräch? Ursprünglich hatte die AfD eine Kundgebung am Samstag, 19. Juli, auf dem Tübinger Holzmarkt geplant. Wegen Sicherheitsbedenken wurde dieser Standort allerdings abgelehnt, weshalb die Veranstalter zum Zinser-Dreieck ausweichen wollten. Gegen diese Pläne hatte sich im politisch eher linken Tübingen schnell Protest formiert. Die Stadtverwaltung rechnete mit mehreren Tausend Gegendemonstranten. Aufgrund des neuen Ausrichtungsorts ganz in der Nähe des Modehauses befürchtete Zinser-Geschäftsführer Christian Klemp große Umsatzeinbußen. Diese Sorgen konnte OB Palmer nachvollziehen und schlug der AfD vor, auf einen anderen Tag auszuweichen. Das lehnte die Rechtsaußen-Partei aber ab und konterte stattdessen mit dem Vorschlag, die Kundgebung abzusagen, wenn Palmer zu einer Podiumsdiskussion mit einem AfD-Vertreter bereit wäre. Leicht fiel dem OB die Entscheidung nicht. Er habe vor allem Schaden von der Stadt und dem Einzelhandel abwenden wollen, argumentierte Palmer damals. (pru)

Dass ein breites Bündnis daran bereits arbeite, bestätigt die Stadtverwaltung. Bislang haben sich drei Gegendemos angemeldet: Fridays For Future (FFF), das Bündnis gemeinsam und solidarisch gegen Rechts Reutlingen-Tübingen und der Kreisverband der Linken. »Fridys For Future starten mit einer Fahrraddemo im Vorfeld des Streitgesprächs. Sie schließen sich dann den beiden Demos an«, sagt eine Stadtsprecherin. Bündnis und Linke versammeln sich bereits auf dem Parkplatz vor der Hepper-Halle.

Bislang seien rund 1.500 Teilnehmer angemeldet - zwei Wochen vor dem Streitgespräch. »Boris Palmer begeht mit einer Teilnahme an dem Podium ein gefährliches Spiel mit dem Feuer«, schätzt Valerie Schmelcher von FFF-Tübingen die Situation ein. »Die AfD verachtet unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Jeder Versuch, die Partei inhaltlich zu stellen, ist zum Scheitern verurteilt.« (GEA)