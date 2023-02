Aktuell Protest

Streik gegen Hitler: Was vor 90 Jahren in Mössingen geschah und bis heute wirkt

Der KPD-Aufruf zum Generalstreik im Falle der Machtergreifung Hitlers ging am 30. Januar 1933 an das gesamte Deutsche Reich. Gefolgt sind ihm nur rund 800 Menschen aus dem Steinlachtal. Viele haben dafür mit Haftstrafen und Schikanen bezahlt. Was vor 90 Jahren in Mössingen geschah, ist immer noch in Stadt und Familien präsent.