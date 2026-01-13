Stieftöchter sexuell missbraucht: Reutlinger Gericht schickt 62-Jährigen in Haft

Bitte aktivieren Sie Javascript

KREIS REUTLINGEN. Die 1990 geborene Frau schwieg sich lange aus. Schon lange versuchte sie ihrer Mutter vergeblich zu sagen, dass ihr Stiefvater sie bereits als Kind unter ihrer Kleidung berührt habe, dass der Mann ab dem Herbst 2003 gar Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt habe. Die wollte nichts davon hören. Sie wollte den Mann, den sie geheiratet hatte, nicht verlieren, obwohl es Anzeichen dafür gab, dass er anderen, durchaus sehr jungen Frauen zumindest verbal nachstellte.

Die sexuellen Übergriffe des Mannes gegenüber seinen Stieftöchtern dürfte bereits gegen Ende der 1990er Jahre begonnen haben. Die Familie wohnte damals in Delitzsch, im Norden Sachsens. Diese Übergriffe sollen auch nach dem Umzug in eine Gemeinde im Kreis Tübingen nicht aufgehört haben. Selbst dann nicht, als die 1990 geborene Frau mit Anfang 20 heiratete. Ihm gegenüber, sagte der mittlerweile getrennt von ihr lebende Ehemann am Montag vor Gericht aus, habe sie nichts davon erwähnt.

Die heute 35-Jährige behielt die Geschehnisse lange für sich

Die heute 35-jährige Frau behielt die für sie erschütternd wirkenden Ereignisse lange für sich. Erst während der Einäscherung der gerade nach einer schweren Erkrankung verstorbenen Mutter im Jahr 2024 offenbarte sie sich ihrer vier Jahre älteren Schwester. Diese erinnerte sich daran, ebenfalls von dem Mann intim berührt worden zu sein. Sie riet der Jüngeren dazu, ihn anzuzeigen. Vor Gericht wurde der Mann von insgesamt vier Frauen belastet: Eine Cousine beider, sowie eine Freundin der jüngeren Schwester sagten aus, ebenfalls von dem Mann sexuell bedrängt worden zu sein.

Dass sich die Frauen zusammengetan hatten, um den heute 62 Jahre alten Lastwagenfahrer fertigzumachen, wie dieser behauptete, könne er nicht erkennen, betonte Staatsanwalt Burkhard Werner. Er halte die Zeuginnen allesamt für glaubhaft. Ganz anders Verteidiger Thomas Schrader, der inkonsistente Aussagen auszumachen glaubte und schloss: »Wenn es für mich nicht glasklar ist, kann ich zu keiner Strafbarkeit kommen.« Er forderte einen Freispruch.

Vertreter der Nebenklage: »Warum sollte das ein Racheakt sein?«

Zuvor hatte sich Bernd Hermann, Vertreter der Nebenklage, noch deutlicher als der Staatsanwalt ausgedrückt. Die Aussage des Mannes, er habe ein sexuelles Verhältnis mit der jüngeren Stieftochter »aus Langeweile« begonnen, bezeichnete er als »absurd!« Zum Vorwurf des Komplotts der Frauen sagte Hermann: »Warum sollte das ein Racheakt sein? Dann hätte sie [seine Mandantin, d. Red.] es anders erzählt.«

Richter Eberhard Hausch folgte der Argumentation des Staatsanwalts und dessen Forderung nach drei Jahren Haft ohne Bewährung für den 62-Jährigen. Hausch sagte im Namen der Kammer über den Angeklagten: »Wir stellen fest: Er lügt!« Der Mann hatte angeführt, es habe Streitigkeiten zwischen ihm und den Töchtern seiner im Sterben liegenden Frau gegeben. Er habe die lebensverlängernden Maßnahmen beenden wollen, die Töchter nicht. Zudem sei es um das Erbe der Frau gegangen.

Richter Hausch: »Wir stellen fest: Er lügt!«

Ersteres sei genau andersherum gewesen, stellte der Richter fest, zweiteres eine reine Schutzbehauptung – seine verstorbene Frau hatte nichts zu vererben. Und aus Befragungen im Wohnumfeld der Familie, sowohl in Sachsen, als auch hier, in den Kreisen Tübingen und Reutlingen, habe sich der Eindruck verfestigt, dass der Mann stets ein stark sexualisiertes Verhalten an den Tag gelegt habe. So habe der Mann, laut Aussage einer Nachbarin, seiner aktuellen Lebensgefährtin an die Brust gegriffen, während sich die beiden Frauen unterhielten. Dies sei beiden peinlich gewesen.

Was die Stieftöchter betrifft, sagte Hausch: »Natürlich lagen die Taten teils lange zurück. Aber sie sind nicht verjährt.« Der Mann habe massiv Vertrauensbruch gegenüber seiner Frau und deren Töchtern begangen. Und: »Man kann aus Schwarz kein Weiß malen!« Für das Strafmaß zog die Kammer die Rechtsprechung aus den Jahren heran, in denen die beiden Schwestern minderjährig waren. (GEA)