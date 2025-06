Sommerhighlights für Kultur-Open-Air in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Fünf Tage nach dem kalendarischen Sommerbeginn geht die Stadt in die Freiluft-Kulturoffensive. Im Zeitraum vom 26. Juni bis einschließlich 20. Juli 2025 wird im Pausa-Quartier einiges geboten. Im Rahmen des »Kultur-Open-Airs« lädt das städtische Kulturteam zu einem vielfältigen kulturellen Programm von Comedy über Workshops bis hin zu Führungen im Pausa-Quartier, Walking-Bands, Vorträge zu aktuellen Themen und Theateraufführungen für Jung und Alt ein. Ergänzt wird das städtische Programm durch weitere Veranstaltungen von verschiedenen Anbietern. Ein Großteil der Programmpunkte wird auf der Bühne stattfinden und ist barrierefrei. Hierfür ist der Löwensteinplatz mit rund 200 Stühlen bestuhlt. Vereinzelt stehen auch City- und Liegestühle aus dem Jubiläumsjahr zur Verfügung. Ausgenommen davon sind Führungen, Workshops sowie nicht-städtische Veranstaltungen. Der Eintritt ist bei fast allen Programmpunkten frei, freiwillige Spenden sind willkommen.

Logo des Mössinger Kultur-Sommers. GEA-REPRO Foto: Stadt Mössingen Logo des Mössinger Kultur-Sommers. GEA-REPRO Foto: Stadt Mössingen

Am ersten Veranstaltungsabend (19.30 Uhr) präsentiert das Theater Lindenhof schwäbische Kleinkunst namens »Gaisburger Marsch – Schwäbisch à la carte« am Donnerstag, 26. Juni. Darauf folgt ein Comedy-Abend am Sonntagabend, 29. Juni, 18.30 Uhr, mit den jungen Stand-Up-Comedians Yalcin Norton, Jochen Prang, Samuel Sibilski und Sezer Oglu und Moderator John Smile, die unterschiedlicher nicht sein könnten: Origineller Humor trifft auf eine ordentliche Portion Zynismus, was das Publikum gleichermaßen herausfordert und unterhält.

Die Finissage zu Andreas Felgers überdimensionalem Theatervorhang findet am Samstag, 28. Juni ab 19 Uhr in der Bogenhalle statt. Am Mittwoch, 2. Juli, wird um 19 Uhr von Alexander Ries ein Vortrag zu Künstlicher Intelligenz angeboten, der den Einstieg in KI einfach und praktisch erklärt. Helge Thun gastiert mit seinem aktuellen Programm »Zickzack zum Zenit« am Donnerstagabend, 3. Juli, auf dem Löwensteinplatz.

Nach dem Stadtteilfest Bästenhardt und dem Dorffest Öschingen (5. und 6. Juli) wird am Dienstag, 8. Juli, ein Makramee-Workshop (19.30 Uhr) im Lesecafé der Stadtbücherei angeboten. Dieser eignet sich insbesondere für Einsteiger und es wird, passend zur Location, ein Lesezeichen geknüpft. Die Plätze sind begrenzt.

Schwäbische Kleinkunst mit Biss und deftiger Musik: Das Theater Lindenhof Melchingen spielt den »Gaisburger Marsch«. FOTO: Theater Lindenhof Schwäbische Kleinkunst mit Biss und deftiger Musik: Das Theater Lindenhof Melchingen spielt den »Gaisburger Marsch«. FOTO: Theater Lindenhof

Eine Anmeldung ist über die Stadtbücherei möglich. Am Mittwoch, 9. Juli (18 Uhr) wird es eine Architekturführung von Baubürgermeister Martin Gönner unter dem Motto »Bauhaus trifft Pausa« geben. Am Donnerstag, 10. Juli, steht ein Stagepiano zur Verfügung, an dem sich Freiwillige an die Tasten setzen und bekannte Klassiker oder Eigenkompositionen präsentieren können.

Am Freitagabend, 11. Juli, lädt die Stadt in Kooperation mit dem Café Pausa zu einem bunten Karaoke-Abend ein, bei dem Mitmachen unbedingt gewünscht ist. Spaß haben und selbst Teil des Programms zu sein, steht hierbei im Vordergrund. Die ersten Freiwilligen erhalten eine Überraschung.

Nach dem Dîner en blanc (Bürgerstiftung) wird es am Sonntag, 13. Juli, ab 13.30 Uhr das aktionsgeladenes Theaterstück »Ratte Ratzig und der Leuchtturm« für Kinder ab 4 Jahren geben. Um 16 Uhr bietet die Tanzschule »Flotte Sohle« einen Mini-Tanzkurs mit Swing-Grundschritten an, bevor die Walking-Band Walk-a-Tones von 17 Uhr an den Löwensteinplatz bespielt.

»Couture Florale« Die Ausstellung »Couture Florale« in der Mössinger Pausa-Tonnenhalle am Löwensteinplatz 1 ist mittwochs und sonntags von 14 und 18 Uhr geöffnet. Führungen durch die bis zum 10. August aufgebaute Schau gibt es mittwochs um 17 Uhr am 6.8. Sowie sonntags um 14 Uhr am 29.6. und 27.7. Modeschülerinnen geben zudem an den Donnerstagen 26.6, 10.7. und 24.7. ab 17 Uhr exklusive Einblicke in ihre Kreativprozesse. Der Eintritt ist frei.

Am Mittwoch, 16.Juli, findet um 19 Uhr ein Vortrag mit der Fragestellung »Zauberwort Resilienz - was hilft bei Krise und Stress?« statt. Ob im beruflichen oder privaten Umfeld – mit den richtigen Werkzeugen kann die innere Balance bewahrt und neue Kraft geschöpft werden, um Herausforderungen, Stresssituationen und persönliche Krisen besser zu bewältigen.

Das Abschlusswochenende wird mit dem Bücherflohmarkt der Bücherei am Samstag, 19. Juli, ab 10 Uhr eröffnet. Um 13.30 Uhr wird das Marionettentheater »Findus zieht um« für Kinder ab 2 Jahren angeboten, bevor um 19.30 Uhr das preisgekrönte Schwaben-Duo »Kächeles« die Bühne mit ihrem Programm »Best of« übernimmt. Mit fein gezeichneten Charakteren und einer Situationskomik, die ihresgleichen sucht, ziehen sie ihr Publikum unweigerlich in den Bann. Parallel gibts auch noch ein Graffiti-Workshop in der Nähe des Rathauses für Jugendliche und junge Erwachsene. Nach einer Einführung in das kreative Thema darf man selbst zur Sprühdose greifen und ein gemeinsamer Graffiti-Schriftzug an die Wand sprühen.

Modeschüler aus Metzingen präsentieren bis 10. August Design-Arbeiten in der Pausa-Tonnenhalle. FOTO: MEYER Modeschüler aus Metzingen präsentieren bis 10. August Design-Arbeiten in der Pausa-Tonnenhalle. FOTO: MEYER

Am Sonntag, 20. Juli ist der letzte Tag des Kultur-Open-Airs. Der wird vom Mentalmagier Andy Häussler mit »Irrtümer und andere Wunder« ab 17 Uhr gestaltet.

Der Eintritt ist bei fast allen Programmpunkten frei, freiwillige Spenden sind willkommen. Einzig bei den angebotenen Workshops werden Materialkosten erhoben. Laut Kulturamt werden weitere Veranstaltungen im Laufe der Wochen dazukommen.

Eine Anmeldung für die Workshops und die Architekturführung ist vorab unter kultur@moessingen.de notwendig. Für das leibliche Wohl wird durch das Café Pausa gesorgt. Dieses hat von Mittwoch bis Montag von 9 bis 19 Uhr geöffnet. An einzelnen Terminen wird es ein zusätzliches Bewirtungsangebot geben. Das Café wird am Sonntag, 29. Juni durch den Foodtruck Gerber´s Vesperhäusle und am Samstag, 19.Juli, durch die Pizzeria Löwen unterstützt. (GEA)

www.moessingen.de/events