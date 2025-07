Sommerfest der Feuerwehrabteilung Talheim: Bierbrunnen, Gottesdienst und Schauübung

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Zwei Tage lang feierte die Freiwillige Feuerwehr Mössingen, Abteilung Talheim, am vergangenen Wochenende ihr traditionelles Sommerfest rund um das Feuerwehrhaus beim Rathaus. Es findet alle zwei Jahre und im Wechsel mit dem Dorffest statt. »Es läuft sehr gut«, sagte Abteilungskommandant Timo Haas. Er zeigte sich mit dem Andrang ebenso wie mit Einsatzbereitschaft seiner Kameraden sehr zufrieden. »Wir machen das für den ganzen Ort und die Bevölkerung.« Im kommenden Jahr sei wieder der Mostbesen im Herbst geplant. Der ist allerdings in den Räumen im ersten Stock und mit deutlich weniger Aufwand verbunden. Derzeit zählt die Abteilung Talheim 29 aktive Feuerwehrleute und neun Mitglieder der Jugendfeuerwehr.

Am Samstagabend begann das große Sommerfest mit einem Vesper. Die ersten Gäste genossen noch bei leichtem Regen im Zelt Klassiker wie Wurstsalat, Rote Wurst, Currywurst und Pommes. Die Feuerwehr hatte zuvor ihre Halle leer geräumt und das Zelt vom Jugendraum angebaut. »Die Hälfte der Jugendraumbesucher ist sowieso auch in der Feuerwehr«, sagte Haas. Sie wachsen schon in jungen Jahren im »Vereinsgefüge« auf. Am späteren Abend konnte man auch draußen sitzen.

Der Betrieb an der provisorischen Bar (selbst aus Paletten errichtet) und der beliebte Bierbrunnen sorgten bis in die Nacht für gute Stimmung und geselliges Beisammensein. »Wir arbeiten mit allen Vereinen aus dem Ort gut zusammen«, sagt Haas. So legte zum Beispiel Marcel Madaus als DJ auf – er ist nicht nur selbst Feuerwehrmann, sondern zugleich auch Vorstand der Talheimer Narrenzunft Saibachdeifel.

Nachts um 2 Uhr baute die Feuerwehr ihren Partyraum noch ab, damit am Sonntagmorgen dort der Gottesdienst beginnen konnte. In die Ecke wurde ein Altar gestellt. Aus Steckleitern formierten die Feuerwehrleute ein Kreuz. Mittags gab es Schnitzel mit Pommes und die Schlagerband Manne und Danne spielte. Mit einer Ampelregelung wurde die Straße abgesperrt und ein kleines Palettenhäuschen angezündet. Bei der Schauübung zeigte die Jugendfeuerwehr ihr können. »Sie haben das schon vier, fünf Wochen geübt«, verrät Haas, während sich die Nachwuchsfeuerwehrleute über den verdienten Applaus des Publikums freuten. Im Anschluss unternahmen die besuchenden Kinder und Familien Rundfahrten mit den Einsatzfahrzeugen und probierten selbst das Löschen am Spritzenhäuschen aus.

Und was wäre gewesen, wenn es in Talheim zur selben Zeit gebrannt hätte? Von der Alarmbereitschaft waren die Talheimer Feuerwehrleute während ihres Festes derweil ausgenommen. »Das ist alles mit der Leitstelle in Tübingen abgeklärt«, erklärte Abteilungskommandant Haas. »Die Sicherheit ist natürlich weiterhin gewährleistet.« Im Notfall wären die Kollegen die Mössinger Abteilung Mitte der Freiwilligen Feuerwehr ausgerückt – so unterstützen sich die Feuerwehrabteilungen gegenseitig, um sich das Feiern zu ermöglichen. (stb)