So läuft das tägliche Geschäft mit der Integration in Mössingen

MÖSSINGEN. Wie füllt man einen Kindergeld-Antrag aus? Welcher Fußballverein ist der richtige für den Sprössling? Und wie findet man Arbeit? Die Bandbreite der Fragen ist riesig, und ebenso breit ist das Feld, das die Bemühungen zur Integration von Geflüchteten und Migranten beackern müssen. Geleistet wird die Arbeit in Mössingen für die städtische Seite von der Integrationsbeauftragten Dilek Aydin und vom Landkreis unter anderem durch die Integrationsmanagerinnen Isabell Wiedmaier und Ingrid Ritter, die jetzt den Gemeinderat über den Stand der Dinge informierten. Und von OB Michael Bulander gelobt wurden: »Die Zusammenarbeit funktioniert sehr gut. Da hatten wir auch schon andere Zeiten.«

Bedarf rund um die Uhr

Seit drei Jahren ist Dilek Aydin Integrationsbeauftragte der Stadt und mittlerweile täglich gefordert mit Rat und Tat: »Beratungsbedarf gibt es rund um die Uhr.« Daneben laufen viele Aktivitäten und Projekte. Als einen Grundpfeiler ihrer Arbeit sieht sie das seit 2016 bestehende Dolmetscher-Netzwerk mit rund 35 Ehrenamtlichen. »Am meisten gefordert«, berichtete sie, »ist Ukrainisch und Russisch, gefolgt von Arabisch. Seit vergangenem Jahr haben wir aber auch einen Anstieg bei Türkisch und Kurdisch.« Sechs Aktive, so Aydin, arbeiten als Elternmentoren in Kitas und Schulen. 91 Kinder besuchen den muttersprachlichen Unterricht, wo vor allem Albanisch, Arabisch und Persisch gelernt wird. Das sei auch hilfreich für das Erlernen der deutschen Sprache: »Neueste Forschungen zeigen, dass das Erlernen einer anderen Sprache einfacher ist, wenn man die Gefühlssprache be-herrscht.« Deutschkurse gab es auch für Mitarbeitende der Stadtverwaltung. Bis Ende vergangenen Jahres haben fünf die B2-Prüfung bestanden.

Ein wichtiges Angebot ist für Dilek Aydin das Frauenfrühstück alle zwei Wochen im Haus Regenbogen in Bästenhardt: »Das ist eine wichtige Austauschplattform, wo es nicht nur um das Frühstücken geht.« Zu jedem zweiten Termin lädt Aydin eine Referentin ein. Immer wichtiger werde auch die politische Bildung für Frauen, die oft nicht wählen gehen würden, weil sie Angst hätten, falsch zu wählen. Dabei nehme die Zahl der Wahlberechtigten wegen der Einbürgerungen stetig zu.

Ein außergewöhnliches Angebot war ein Schwimmkurs für Frauen mit Zuwanderungsgeschichte, der auch für den Integrationspreis nominiert war. Das ist nicht einfach ein Freizeitangebot. »Gesellschaftliche Teilhabe ist auch in diesem Bereich sehr wichtg, damit die Frauen auch mit ihren Kindern etwas unternehmen.« Dass es hier auch Unmut gegeben habe, wie Claudia Jochen (LiSt) zu Ohren gekommen war, bestätigte Michael Bulander: »Es gab Unmut, weil für den Kurs die offene Badezeit eingeschränkt wurde. Der nächste Kurs wird aber im normalen Badebetrieb laufen, dann wird das wohl nicht mehr vorkommen.«

Arbeitskreis Asyl unterstützt

All diese Projekte laufen neben der Beteiligung auch an überörtlichen Veranstaltungen sowie der Beratung bei der Belegung der Flüchtlingsunterkünfte. Zum Schluss dankte Dilek Aydin deshalb ausdrücklich dem Arbeitskreis Asyl: »Ohne seine Unterstützung wäre vieles nicht möglich.« Was der Gemeinderat mit viel Beifall quittierte.

Neben der städtischen Integrationsarbeit läuft das Integrationsmanagement des Landratsamts. »Wir beraten in Mössingen derzeit 205 Personen, davon 110 aus der Ukraine, 42 aus Syrien und 22 aus Afghanistan«, berichtete Ingrid Ritter. Von ihnen hätten 142 eine dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und 60 eine Aufenthaltsgestattung. »Drei haben nur eine Duldung und sind also ausreisepflichtig.«

Seit Anfang 2024, führte Isabell Wiedmaier aus, wären mehr als 1.100 Beratungsgespräche geführt worden, bei denen es vor allem um Arbeit, Wohnen und Sprache gegangen sei, aber auch um Themen wie häusliche Gewalt. Die meisten der Erwachsenen würden arbeiten oder Deutschkurse besuchen. 53 stünden dem Arbeitsmarkt nicht zur Verfügung: »Sie unterliegen entweder einem Arbeitsverbot oder sind Rentner, haben gesundheitliche Einschränkungen oder pflegen Angehörige.«

Ausbildungsmesse für Migranten ein Erfolg

An einer kürzlich angebotenen Ausbildungsmesse für Migranten hätten etwa 20 Unternehmen teilgenommen, berichtete Ritter. Was dabei herausgekommen ist, werde jetzt in einer Umfrage erhoben. Aus Sicht des OB war die Aktion jedenfalls erfolgreich: »Einzelne Firmen haben direkt Verträge abgeschlossen.«

Das größte Problem für die Stadt ist der fehlende Wohnraum. »Wir müssen dieses Jahr noch 180 Menschen aufnehmen, sind aktuell aber im Rückstand, weil wir den Wohnraum nicht haben«, erklärte Bulander. Dabei sei man dringend auf private Angebote angewiesen: » Mit den 27 Plätzen in dem Neubau in Belsen ist es nicht getan.« (pp)