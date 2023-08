Aktuell Medizin

So geht es dem Tübinger Ex-Uniklinik-Chef Bamberg in seinem Ruhestand

Vor 35 Jahren ist Michael Bamberg als Strahlenmediziner und Krebsspezialist von Essen nach Tübingen gekommen. Fast 26 Jahre stand er als Leitender Ärztlicher Direktor an der Spitze der Uniklinik. Seit wenigen Tagen ist er im Ruhestand – wenn man das Ruhestand nennen kann. Was waren prägende Erlebnisse? Wie geht er mit Emotionen um? Wie hat sich die Medizin verändert? Was fiel ihm schwer? Und was hat er in Zukunft vor?