Sieben statt 19 Prozent: Wirte im Kreis Tübingen hoffen auf Senkung der Mehrwertsteuer

Ein kleiner Anstecker am Revers und ein großes Banner: Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Baden-Württemberg, und Herbert Rösch (rechts) vom Kreisverband Tübingen ließen keinen Zweifel, worauf die Gastronomie inständig hofft. Foto: Joachim Kreibich Ein kleiner Anstecker am Revers und ein großes Banner: Fritz Engelhardt, Vorsitzender des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Baden-Württemberg, und Herbert Rösch (rechts) vom Kreisverband Tübingen ließen keinen Zweifel, worauf die Gastronomie inständig hofft. Foto: Joachim Kreibich

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.