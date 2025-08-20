Sicherheitstipps für Radfahrer auf dem Neckartalradweg

Simone und Andi sind gut behelmt auf dem Weg in den Schwarzwald. Zu einem Gespräch mit der Polizei haben sie gerne angehalten.

Bitte aktivieren Sie Javascript

KIRCHENTELLINSFURT. Die ganz große Mehrheit der Fahrradfahrer ist mittlerweile mit Helm unterwegs. Aber es gibt immer noch einige, die an diesem schönen Sommertag lieber mit Strohhut, Baseballcap oder ganz ohne Kopfbedeckung radeln. Lothar Faiß und Regine Kuttler fordern sie freundlich zum Anhalten auf. Viele reagieren darauf. Schließlich handelt es sich hier um zwei Polizeibeamte, erkenntlich an Kleidung und Fahrzeug.

Ein Mal im Jahr informieren die Beamten des Referats Verkehrsprävention im Polizeipräsidium Reutlingen auf dem Neckartalradweg zwischen Kirchentellinsfurt und Tübingen über den Nutzen des Fahrradhelms. Schließlich sprechen die Zahlen der Verkehrsunfälle eine klare Sprache: Von insgesamt 12.343 Fahrradunfällen im vergangenen Jahr endeten 57 tödlich. 31 der getöteten Radler hatten keinen Helm auf. Dazu kommen 4.204 Unfälle mit Pedelecs, 33 mit tödlichem Ausgang.

Viele Kopfverletzungen lassen sich verhindern

In Deutschland gibt es zwar keine Helmpflicht, wer sich allerdings vom Nutzen überzeugen wolle, müsse nur einen Tag in der Klinik verbringen, sagt Faiß. Schwere Kopfverletzungen lassen sich mit dem Helm verhindern. Allerdings muss er dafür gerade auf dem Kopf sitzen und gut angepasst sein.

Auf dem Neckartalradweg reagieren die helmlosen Radler zum größten Teil verständnisvoll auf das Ansinnen der beiden Polizisten. Einige radeln allerdings auch einfach vorbei. Ein Radler weist auf Verkehrsgefahren hin, die seiner Ansicht nach viel größer seien. »Kontrollieren Sie mal die rasenden Rennradler.«

Viele Gespräche mit Radreisenden

Aber es gibt auch viele freundliche Gespräche. Vor allem Urlauber, die mit ihrem Velo auf großer Tour sind, lassen sich gerne auf ein Gespräch am Radwegrand ein. Simone und Andi beispielsweise kommen aus Ulm und sind auf dem Weg in den Schwarzwald. Ohne Helm seien sie nie unterwegs, erzählen die beiden Radreisenden. Die Aktion der beiden Polizisten finden sie gut.

»Schütze Dein Bestes« heißt die Aktion. Zur Veranschaulichung haben die Beamten ein Kopfmodell mitgebracht. Ein Radfahrer hält an, weil er sich den Hypothalamus im Gehirnmodell anschauen will. Derweil prüft Kuttler, ob sein Fahrrad auch verkehrssicher ist. Selbst bei neu gekauften Kinderrädern fehle immer wieder Wesentliches, erzählt die Polizistin. In diesem Fall ist alles, bis auf einen fehlenden Reflektor, dran am Fahrrad. Ein Helm hat der Radfahrer allerdings nicht auf. So bleibt sein eigener Hypothalamus ungeschützt. (GEA)