Sicherheit am Tübinger Bahnhof: Palmer will Kameras vor Gericht durchsetzen

Eine Kamera am Mössinger Bahnhof. In Tübingen möchte Oberbürgermeister Boris Palmer auch den Bahnhofsvorplatz mit Kameras überwachen.

TÜBINGEN. Schon zu Beginn der jüngsten Sitzung des Verwaltungsausschusses des Tübinger Gemeinderates bat Oberbürgermeister Boris Palmer um eine gewisse Sitzungsdisziplin, um die lange Tagesordnung abarbeiten zu können. Den Tagesordnungspunkt Nummer sechs, die »Weiterentwicklung der Ortsbeiräte zu Stadtteilforen«, hatte der OB da schon gestrichen, aus »sitzungsökonomischen Gründen«, aber auch, da die Vorlage der Verwaltung zu diesem Thema »durchaus verhaltenen Zuspruch« gefunden habe - es sei gut möglich, dass die Vorlage für immer in der Versenkung bleiben würde, sagte Palmer und sprach von einer »Entwarnung«. Offenbar hatten die Ortschaftsräte vehement für ihre Existenz und die bisherige Regelung gekämpft.

Einen weiteren Dämpfer gab es auch für ein weiteres Lieblingsprojekt des Oberbürgermeisters. Palmer setzt sich bekanntlich vehement für eine Videoüberwachung am Tübinger Hauptbahnhof ein; und auch diese stand auf der Tagesordnung. Weil sich die Mitglieder des Verwaltungsausschusses (VA) aber schon beim Tagesordnungspunkt zwei, der Finanzierung der geplanten Neustrukturierung der Tourismusförderung, mit vielen Fragen und Debattenbeiträgen zu Wort meldeten, verschob Palmer auch das Thema Videoüberwachung auf eine Sitzung des VA nach der Sommerpause. »Ich habe vier Monate auf eine Antwort des Datenschutzbeauftragten gewartet, da kann ich jetzt nochmal zwei Monate warten«, nahm Palmer die Verschiebung mit Humor. Und er versicherte den Räten auf Nachfrage: »Bis dahin passiert nix.«

25.000 Euro für sechs Kameras

Dabei hatte der Tübinger OB zuvor angekündigt, die Konfrontation mit dem Landesdatenschutzbeauftragten zu suchen. Dieser lehnt die Pläne zur Videoüberwachung ab - Palmer wollte daher eine einzige Kamera installieren, um es darauf ankommen zu lassen. Geplant sind eigentlich sechs. Werde gegen die Kamera geklagt, würde damit eine Gerichtsentscheidung erzwungen, noch bevor die Unistadt alle Videokameras installiert hätte. Sollte die Stadt eine juristische Niederlage erleiden, wären die Kosten dann nicht ganz so hoch. Für die Inbetriebnahme der kompletten Videoüberwachung sind im Haushalt immerhin 25.000 Euro eingestellt, die Stadtverwaltung rechnet anschließend mit Betriebskosten in Höhe von 10.000 bis 12.000 Euro pro Jahr.

Die Antwort des Landesbeauftragten für den Datenschutz, Professor Dr. Tobias Keber, findet sich in der öffentlichen Anlage zur Sitzung des Verwaltungsausschusses. Unterzeichnet ist das Dokument von einem Mitarbeiter Kebers. Demnach komme nach Beurteilung des Datenschutzbeauftragten »eine Videoüberwachung am Bahnhof in Tübingen derzeit nicht in Betracht«. Voraussetzung hierfür sei demnach, dass am zu überwachenden Ort eine Kriminalitätsbelastung vorliege, die sich vom übrigen Gemeindegebiet deutlich abhebe und dass auch künftig mit der Begehung von Straftaten zu rechnen sei. »Beide erforderlichen Voraussetzungen liegen aktuell nicht vor«, heißt es in dem Schreiben.

Scharfe Kritik am Datenschutzbeauftragten

Palmer kontert dies in einer Berichtsvorlage an den Verwaltungsausschuss. Demnach sei die Kriminalitätsbelastung am Tübinger Hauptbahnhof um den Faktor 500 höher als im Durchschnitt des Gemeindegebiets und um den Faktor 20 höher als im Schnitt der Innenstadt. »Wenn das nicht ausreicht, ist die Definition sinnlos«, heißt es in seinem Schreiben. »Viel stärker kann die relative Konzentration in einer Stadt nicht ausfallen.« Insgesamt gäbe es nur fünf Orte, die als Kriminalitätsschwerpunkte gelten könnten - hier gehöre der Bahnhofsbereich dazu. In puncto zukünftiger Straftaten verweist der Landesdatenschutzbeauftragte auf den gerade erfolgten Umbau des Bahnhofsvorplatzes, der nun heller und damit möglicherweise sicherer sein könnte. Dies sei ein schönes Beispiel für »die Weisheit, dass eine Verwaltung immer Gründe findet, wenn sie etwas nicht will«, schreibt Palmer und verweist stattdessen auf Tuttlingen: Dort habe die Stadt eine Videoüberwachung am Zugang zum Bahnhof eingeführt, nachdem die Ortspolizeibehörde eine ablehnende Stellungnahme des Landesdatenschutzbeauftragten als »nicht überzeugend« zurückgewiesen habe.

Ob diese Notrufsäule, aufgestellt in einer Unterführung in Reutlingen, das Sicherheitsgefühl zu stärken vermag? Foto: Alexander Thomys Ob diese Notrufsäule, aufgestellt in einer Unterführung in Reutlingen, das Sicherheitsgefühl zu stärken vermag? Foto: Alexander Thomys

Im Tübinger Kontext spricht Palmer ebenfalls von einer »nicht überzeugenden Stellungnahme«, die vielmehr eine »Verhinderungsstellungnahme« sei. Statt das große Ganze zu sehen, ziehe sich der Landesdatenschutzbeauftragte auf Vorschriften zurück und rechne beispielsweise Fahrraddiebstähle aus der Kriminalitätsstatistik einfach heraus. Tue man dies aber, so Palmer in seinem Schreiben, könne die Stadt auch einfach Vandalismus miteinrechnen.

Über die Sommerpause soll nun in dieser Sache aber, so Palmer, nichts weiter geschehen. Wobei die Mitglieder des Verwaltungsausschusses zwar sicherlich Stellung nehmen können, die Entscheidung über die Kamera nach Palmers Schreiben allerdings bei der Stadtverwaltung selbst liegt: »Die Entscheidung über die Anbringung nur einer Kamera liegt in der Zuständigkeit der Verwaltung.« Eine Inbetriebnahme sei indes nicht vor Ende 2025 zu erwarten. Und Palmer sieht zumindest die Landespolitik auf seiner Seite. So habe er die aussichtsreichsten Spitzenkandidaten für die Landtagswahl, Cem Özdemir (Grüne) und Manuel Hagel (CDU) angefragt. Beide hätten sich aufgeschlossen gegenüber der von der Stadt geplanten Videoüberwachung gezeigt.

Ad acta legen möchte Palmer gemäß der Sitzungsvorlage die vorgeschlagene Errichtung von Notrufsäulen im Stadtgebiet. Vorgesehen waren diese hauptsächlich in der Nähe von Gewässern, um Ertrinkenden schnelle Hilfe zukommen zu lassen. Aus finanziellen Gründen soll dieses Projekt nicht weiterverfolgt werden, die knappen Haushaltsmittel sollen stattdessen in die Installation öffentlich erreichbarer Defibrillatoren gesteckt werden: »Im Vergleich ist das Risiko, durch einen Herz-Kreislaufstillstand im öffentlichen Raum zu sterben, deutlich höher als durch Ertrinken.« Die allermeisten Notrufe würden zudem per Handy abgegeben. Im Punkt »Lösungsvarianten« spricht sich Palmer dennoch für »ein oder mehrere Notrufsäulen« aus. Details hierzu wird es wohl erst nach der Sommerpause im Gremium geben. (GEA)