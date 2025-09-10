Senioren Union Steinlach-Wiesaz: Bei Schockanruf gilt es, Ruhe bewahren

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Ein Telefonanruf mit Wirkung: »Mama, ich hatte einen schlimmen Unfall!«, ertönt eine weinerliche Stimme, die dann von einem vermeintlichen Polizeibeamten abgelöst wird, der dem Angerufenen mitteilt, dass seine Tochter/Sohn gerade bei einem Verkehrsunfall die Mutter zweier Kinder auf dem Zebrastreifen überfahren hat. Durch eine Kaution könnte die Untersuchungshaft ausgesetzt werden. Die Folge: Schockzustand beim Nachrichtenempfänger, psychischer Stress und viele Emotionen. Mit dieser Masche versuchen Telefonbetrüger täglich, vor allem ältere Menschen zu überrumpeln. Um auf solche Situationen vorbereitet zu sein, hat die Senioren-Union Steinlach-Wiesaz eine dreiteilige Veranstaltungsreihe zum Thema »Im Alter sicher leben« organisiert.

2,3 Millionen Euro Schaden

Die Vorsitzende der Senioren-Union Birgit Walter ist selbst von einem Betrugsversuch betroffen gewesen und hatte darum den Kontakt zur Präventionsstelle der Polizei gesucht. Im ersten Modul erläuterte Jochen Hagenlocher vom Polizeipräsidium Reutlingen (Referat Prävention) am Montag im »Nehrener Hof« die Vorgehensweisen der Betrüger bei diesen Punkten: Schockanruf, Enkeltrick, »falscher Polizeibeamter«, Gewinnversprechen und »Mitarbeiter von Microsoft«. Im vergangenen Jahr zählte die Polizei in den Landkreisen Reutlingen, Tübingen, Esslingen und Zollernalb 360 vollendete Fälle von Telefonbetrug. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich auf 2,3 Millionen Euro. Die Dunkelziffer schätzt Hagenlocher aber höher ein. Der mutmaßliche Grund: Viele Betroffene schämen sich, Opfer eines Betrugs geworden zu sein.

»Scham ist aber fehl am Platz«, erklärt der Mann vom Reutlinger Polizeipräsidium. Durch die psychische Ausnahmesituation, die bei einem Schockanruf entsteht, sind die meisten wie hypnotisiert, ein klares Denken nicht möglich. »Auflegen und ein paar Mal tief durchatmen, das Telefonat auf jeden Fall beenden. Dann beim nächstgelegenen Polizeiposten melden und nachfragen«, rät Hagenlocher.

Im Fall »falscher Polizeibeamter« rufen die Betrüger wieder gezielt lebensältere Personen an und erzählen von einem Einbruch in der Nachbarschaft, einem gefassten, einem flüchtigen Täter und von einer direkten Gefahr für den Angerufenen. Dieser soll dann einem (falschen) Polizisten Wertsachen und Geld aushändigen, der persönlich klingelt. »Hier sollte man sich immer den Ausweis zeigen lassen und niemanden in die Wohnung lassen – viele Leute sind aber so höflich und öffnen die Türe ganz. Und da die meisten Wohnungstüren nach innen aufgehen, kommt der Betrüger leicht herein«, weiß Hagenlocher. Auch hier gilt: schon beim Anruf auflegen, keine Angaben zu im Hause lagernden Geldbeträgen und Wertsachen machen, niemand hereinlassen. Teilweise wird bei eingehenden Anrufen die 110-Nummer angezeigt, was viele zusätzlich verunsichert.

Eine schon seit 25 Jahren funktionierende Masche ist der sogenannte »Enkeltrick«. Hier gehen Anrufe oder Textnachrichten beim ausgesuchten Opfer ein die mit »Hallo Oma/Opa« beginnen und mit einer dringenden Geldforderung (meist Überweisung) enden.

Weniger Fallzahlen gibt es bei der »falschen Gewinnbenachrichtigung« und dem »Microsoft-Support-Mitarbeiter«. Bei der gefakten Gewinnbenachrichtigung fordern die Täter, die sich oft als Anwalt oder Notar ausgeben, oft eine scheinbar geringe »Bearbeitungsgebühr« für die Auszahlung eines hohen Geldbetrags – diese soll per Internet überwiesen werden. Ähnliches plant auch der Betrüger, der sich als Supportmitarbeiter von Microsoft ausgibt: der Computer des Angerufenen sei von Viren befallen. Man müsse via Fernwartungssoftware helfen und brauche auch die Internet-Bankverbindung.

Keine Adresse hinterlassen

Hagenlocher informierte auch, woher die Kriminellen sich ihre Informationen über die Zielgruppe »lebensältere Personen« beschaffen: alte Telefon- und Adressbücher oder CDs, Jubilare die in Gemeindeblättern stehen und – ganz perfide – auch von Todesanzeigen, da dort meist alle Namen der Angehörigen zu finden sind. »Geben Sie so wenig wie möglich von sich preis. Lassen Sie den Vornamen im Telefonverzeichnis abkürzen, hinterlegen Sie keine Adresse und vor allem: immer misstrauisch sein und bei Zweifel beim nächsten Polizeiposten nachfragen – falls die Nummer nicht zur Hand, ist geht auch die 110.« (uhl)