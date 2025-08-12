Seit zwei Jahrzehnten fegt eine Gomaringerin die Schießmauerstraße

Bitte aktivieren Sie Javascript

GOMARINGEN. Anne-Rose Scheel winkt dem jungen Mann zurück, der sie beim Vorbeiflitzen aus dessen rotem Cabrio heraus freudig begrüßt hat. Nur ein paar Sekunden später das gleiche Spiel: diesmal allerdings eine junge Frau in einem silbernen Cabriolet. Die Gomaringer, die in der Schießmauerstraße ein- und ausfahren, kennen die rüstige 74-Jährige gut. Denn täglich sehen sie Scheel an der Straße: Seit fast 20 Jahren fegt, räumt und sorgt die Rentnerin mit ihrem Besen auf den Gehwegen in ihrer Nachbarschaft für Ordnung - ehrenamtlich.

Warum sie damit angefangen hat, weiß sie eigentlich gar nicht mehr so genau. »Ich wollte etwas für die Gemeinschaft tun«, erklärt Scheel. »Ich hab's einmal versucht und es hat mir viel Spaß gemacht.« So könne sie etwas zurückgeben, ohne ihren schwerbehinderten Mann zu lange verlassen zu müssen, den sie bis ins vergangene Jahr hinein zu Hause gepflegt hatte. »Zum Ausbüxen« sei ihre Tätigkeit gerade richtig gewesen, erzählt sie und lacht.

Es muss immer Zeit für ein »Schwätzle« sein

Schon lange ist das Fegen zu einem festen Ritual in ihrem Alltag geworden. Aufstehen, Kaffee aufsetzen, sich richten und frühstücken - danach geht's immer »uff'd Gass«. »Außer, wenn's Katzen hagelt«, gibt die Rentnerin zu. Von einem leichten Nieselregen lasse sie sich aber nicht abschrecken. Und erst recht nicht vom Laub oder Schnee.

Im Herbst, wenn die Blätter fallen, dauert ihre Runde schnell mal zwei Stunden - das fast schon verpflichtende »Schwätzle« mit dem Postboten oder den Nachbarn mit eingerechnet. Und auch im Winter dauert's lang, bis der Schnee von den Gehwegen geräumt und ordentlich gestreut ist. Dafür gehe es an warmen Sommertagen recht schnell: »Heute habe ich um 9 Uhr angefangen und war nach einer guten halben Stunde fertig«, sagt Scheel. Bei Schneefall ist das anders, da packt sie ihr schwäbisches Pflichtgefühl: »Da starte ich schon um fünf oder halb fünf in der Früh.« Schließlich müssen die Wege sicher sein, ehe ihre Nachbarn das Haus verlassen. Dabei sieht man Scheel nie ohne ihre knallorangene Warnweste - das sei besonders in der dunklen Jahreszeit wichtig, wie sie betont.

Ihre tägliche Route ist seit Jahr und Tag unverändert: raus aus dem Haus, vorbei an der Pizzeria nebenan, entlang der Hecke, über die Brücke, dann die gegenüberliegende Straßenseite und schließlich die unmittelbare Nachbarin zu ihrer Linken. »Früher war hier in der Straße auch der Polizeiposten, da habe ich geschaut, dass die Beamten besonders im Winter gut ausrücken können«, erzählt Scheel. Gedankt habe man es ihr immer - Geld habe sie aber nie nehmen wollen. »Da halte ich nicht die Hand auf, ich mache es gern.« Bringt ihr jemand vom Restaurant nebenan eine Pizza vorbei oder eine Nachbarin beschenkt sie mit einem »Schokolädle«, nimmt Scheel die nette Geste an. »So bedanken sich die Menschen bei mir«, weiß sie.

Die Gemeinde stellt das Arbeitsgerät

Weitere Unterstützung bekommt die 74-Jährige auch von der Gemeinde. Besen, Rechen und Schneeschaufel stellt die Gemeinde für Scheels unermüdlichen Einsatz - genauso wie Müllsäcke, gerade, wenn die Wege im Laub zu verschwinden drohen. »Die Leute vom Bauhof nehmen die dann mit«, erklärt sie. »Aber ich sage nicht bei einem Sack Bescheid, sondern melde mich, wenn ich fünf oder sechs zusammen habe.« Bald werde es Zeit für einen neuen Besen, bemerkt Scheel und begutachtet das zerrupfte Reisigbündel. Ausgenutzt habe sie nie, dass ihr Geräte für ihre Arbeit gestellt werden. »Auch beim Streusalz, das mir die Gemeinde bereitstellt, bin ich sparsam unterwegs.«

Eines Tages mit dem Kehren aufzuhören, ist für die Rentnerin nur schwer vorstellbar. »Ich will das so lange machen, wie ich noch kann«, sagt sie. Und wenn's irgendwann nicht mehr so gut funktioniere, dann reduziere sie langsam. »Man kann ja notfalls auch nur jeden zweiten oder dritten Tag fegen«, weiß die Schwäbin - wobei die tägliche Reinigung natürlich immer noch die beste ist. (GEA)