Satzungsänderung beim Steinlach-Wiesaz-Verband

DUßLINGEN. Die Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes Steinlach-Wiesaz am Donnerstagabend gehörte zu den kürzeren Sitzungen der Gemeinderäte aus Dußlingen, Gomaringen und Nehren: Für rund 30 Minuten versammelten sich 23 Menschen gemeinsam mit Bürgermeister und Verbandsvorsitzendem Thomas Hölsch im Dußlinger Rathaus.

Grund für die einberufene Versammlung war eine Änderung der Verbandssatzung, der alle anwesenden Gemeinderäte einstimmig zustimmten. In der Neufassung werden einzelne Paragrafen miteinander kombiniert oder entfallen, wie etwa die Aufgaben der offenen Jugendarbeit in den Verbandsgemeinden.

6,2 Millionen Euro Ausgaben für Gemeinschaftsschule

Außerdem informierte Verbandsleiter Manuel Binder die Mitglieder und Interessierten über den Neubau der Merian-Gemeinschaftsschule in Nehren, wo inzwischen die Stützen und Wände im Erdgeschoss fertiggestellt sind. In den nächsten Monaten sollen die Arbeiten an der Decke des Gebäudes weitergehen, »sodass einer Eröffnung für das Schuljahr 2026/27 nichts im Weg steht«, erklärte Binder.

Die Ausgaben für das neue Schulzentrum belaufen sich derzeit auf 6,2 Millionen Euro, so Hölsch, wofür die Verwaltung einen Darlehensvertrag über 50 Jahre mit der Kreissparkasse Tübingen eingehe. Außerdem erhielten die Gemeinden Dußlingen, Nehren und Gomaringen jeweils 450.000, 500.000 und 550.000 Euro als Ausgleichstock vom Land. »Den Antrag auf Schulbauförderung haben wir ebenfalls gestellt und gehen da von einer hohen Summe aus«, erzählte der Dußlinger Bürgermeister weiter.

Bei der nächsten Verbandsversammlung im September sollen dann die ausgeschriebenen Arbeiten rund um die Merian-Gemeinschaftsschule auf der Agenda stehen. (GEA)