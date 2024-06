Thomas Micolino und sein neues »Anti-Aging-Eis«, wie er es ab Montag in seiner Eistheke präsentieren will. Es besteht aus Heidelbeeren, Kollagenpulver und grüner Soße aus Kürbiskernen. Er steht vor seiner »Wall of Fame«, einer Wand in seinem Eiscafé, an der er Zeitungsartikel aus der ganzen Welt gehängt hat, in denen über seine schrägen Eiskreationen, wie etwa das Grillen-Eis berichtet wurde.

Foto: Privat