Rottenburg startet »Goldenen Oktober« mit Hamburger Fischmarkt

ROTTENBURG. Rottenburg startet am 3. Oktober erneut einen der vielfältigsten Märkte in der Region. Bereits seit über 20 Jahren stellen sich Ortschaften, Einzelhandel und Dienstleistung sowie verschiedenste regionale Initiativen in der historischen Altstadt vor. Der »Goldene Oktober« bietet einen bunten und abwechslungsreichen Sonntag für alle Besucher. Ein Highlight ist dabei der Hamburger Fischmarkt, der vom 29. September bis 3. Oktober Station in der Bischofsstadt macht.

Von 11 bis 18 Uhr ist der Regionalmarkt an diesem Feiertag geöffnet. Hier liegt der Schwerpunkt um die Zehntscheuer. Auf dem Marktplatz, in der Königstraße, dem Metzelplatz und in der Bahnhofstraße findet man weitere Stände mit verschiedenen Angeboten. Von 13 bis 18 Uhr haben die Geschäfte geöffnet. Alle Betriebe, die sich aktiv am Goldenen Oktober beteiligen, sind mit einem bunten Aufkleber »Wir sind aktiv – wir machen mit!« gekennzeichnet. Für die Kinder wird vor der Zehntscheuer ein Karussell aufgebaut. (eg)