Reutlinger Politiker fordern anderen Heli-Standort

TÜBINGEN/BERLIN. Noch schweigt das Innenministerium Baden-Württemberg eisern. Mehr als drei Wochen ist es her, dass sich der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete Michael Donth zusammen mit seinem Parteikollegen und Landtagsabgeordneten Manuel Hailfinger in einem Brief an Innenminister Thomas Strobl - ebenfalls CDU - gewandt hat: Er möge den geplanten Standort des Rettungshubschraubers »Christoph 41« an der BG-Klinik Tübingen doch bitte noch einmal überdenken. Unterstützung bekommen die beiden Politiker dafür vom Reutlinger IHK-Geschäftsführer Johannes Schwörer. Der Hauptgrund: die überbordenden Kosten des Projekts.

Vor rund drei Monaten ist die BG-Klinik mit der Information an die Öffentlichkeit gegangen, dass der Ausbau zum zukünftigen Hubschrauber-Standort nicht 7,7 Millionen Euro - wie ursprünglich kalkuliert - sondern rund 32 Millionen Euro kosten wird. Viel zu viel Geld - da sind sich Donth, Hailfinger und Schwörer einig. »Ein Mehrwert für die bessere rettungsdienstliche Versorgung der Menschen ist bei der vierfach teureren Lösung in Tübingen für uns nicht erkennbar«, schreiben sie in ihrem Brief an den Innenminister. Eine Antwort auf das Schreiben habe er bislang noch nicht bekommen, sagt Donth im Gespräch mit dem GEA.

Um die Kosten auf sieben bis acht Millionen Euro zu senken, spricht sich der CDU-Bundestagsabgeordnete für einen Bodenstützpunkt aus: "Da müssen wir natürlich noch schauen, ob es der Wannweiler Standort wird." Der sorgte indes für Diskussionen: Unter Betrachtung nahezu aller Punkte, die das Regierungspräsidium Tübingen und das Innenministerium zusammen erarbeitet hatten, wäre eine Bodenstation in Wannweil die bessere Wahl gewesen: vor allem billiger, schneller und leichter zu bauen, und nicht in Innenstadt-Randlage. Zudem fällten die Einwohner einen Bürgerentscheid, dass "Christoph 41" zu ihnen auf die Wiese kommen könne. Warum sich der damalige Staatssekretär Wilfried Klenk letztlich für die BG-Klinik entschieden hatte: Auch dazu hüllt sich das Innenministerium weiter in Schweigen. Parteikollege Donth weiß darauf keine Antwort: »Wilfried Klenk ist ja auch nicht mehr im Amt.«

Für Donth ist auf jeden Fall wichtig: Hauptsache ein bodengebundener Standort im Kreis Reutlingen. »Auch, wenn das Verfahren nochmal aufgerollt werden muss: Es wäre nicht der erste Standortplatz, der auf einer grünen Wiese geplant wird.« Ein Neubau könnte schnell umgesetzt werden.

Nur 33 Prozent der Notfälle für die BG geeignet

Doch Kosten und Bauzeit sind die einzigen Faktoren, die für den Abgeordneten und wichtig sind. »Auch aus den Ausführungen des Regierungspräsidiums Tübingen vom 15. August 2022 und aus der aussagekräftigen Prüfmatrix ergeben sich gewichtige Gründe für eine Neubewertung der Entscheidung vom November 2022«, heißt es weiter in dem Schreiben an Innenminister Strobl. Nach der Jahresbilanz der Deutschen Flugrettungswacht (DRF) aus dem vergangenen Jahr seien lediglich 33 Prozent der Patienten geeignet, im Versorgungsspektrum der BG-Klinik verarztet zu werden.

Wer bezahlt den Standort? Wie die BG-Klinik in einer Pressekonferenz vor einigen Monaten mitteilte, liege der Eigenanteil der Investition in die geplante Flugplattform bei unter 25 Prozent. Der Großteil hingegen wird aus den Töpfen der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung DGUV gezahlt. »Die Förderstruktur enthält keine Steuermittel oder Zahlungen aus den gesetzlichen Krankenkassen«, versichert die DGUV. Stattdessen komme das Geld aus den neun Berufsgenossenschaften, die sich wiederum aus den Beiträgen der Arbeitgeber zur gesetzlichen Unfallversicherung speisen. Donth, Hailfinger und Schwörer schreiben: »Im Rahmen der gebotenen gesamtvolkswirtschaftlichen Betrachtung kann es auch keine Rolle spielen, dass für die Lösung an der BG-Klinik keine Mittel aus dem Haushalt des Landes Baden-Württemberg in Anspruch genommen werden müssen.« Im Ergebnis werden die fehlen 75 Prozent von den Unternehmen durch Beiträge aufgebracht - und das in Zeiten, in denen die regionale Wirtschaft eher durch Steuerentlastungen wieder konkurrenzfähig gemacht werden solle. (pru)

Daraus schließen die Autoren des Briefs: »Das würde in den meisten Fällen wohl zu einer primären Landung auf dem Dach der Crona-Kliniken des Universitätsklinikums Tübingen führen.« Die hingegen seien nur rund 350 Meter vom geplanten Hubschrauber-Standort der BG-Klinik entfernt - wodurch es zu unnötigen und lauten Flugbewegungen komme, wenn »Christoph 41« wieder in seinen Hangar zurückkehren müsse.

Anfragen bleiben unbeantwortet

»Es geht mir nicht darum, die Landeplattform an sich zu verhindern, sondern um den Parkplatz«, stellt der Reutlinger CDU-Bundestagsabgeordnete fest. Man wolle der BG-Klinik nichts wegnehmen. »Man muss das so sehen: Die Kosten für den neuen Standort werden von den Unternehmen getragen, und die Aufwendungen werden über die Nutzung umgelegt. Irgendjemand muss es ja zahlen.« Ob sein Appell am Ende überhaupt von Erfolg gekrönt sein würde, könne Donth nicht einschätzen.

Apropos einschätzen: Was nun das Innenministerium und die BG-Klinik von der Forderung halten, bleibt vorerst ungewiss. Eine noch Ende August abgeschickte GEA-Anfrage ans Innenministerium ist bis heute - trotz mehrmaliger Bearbeitungszusagen und Vertröstungen - unbeantwortet geblieben. Die BG-Klinik möchte sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu der Forderung von Donth, Hailfinger und Schwörer äußern. Zumindest nicht, ehe das Innenministerium Stellung bezogen hat. (GEA)