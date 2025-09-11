Region Neckar Alb: Fremdes Obst pflücken ist verboten

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN/TÜBINGEN. Die Versuchung ist groß: Beim Spaziergang entlang von Gärten oder in Streuobstwiesen mal eben eine Birne pflücken oder ein paar Äpfel auflesen, Beeren zupfen und Walnüsse einsammeln. Gerade in diesem Jahr, wo es Obst im Überfluss gibt und offensichtlich hier und da Früchte ungenutzt auf dem Boden liegen bleiben.

Das muss doch erlaubt sein. Ist es aber nicht. Schon gar nicht, wenn die Bäume und Sträucher auf umzäunten Gärten stehen, selbst wenn die Äste und Zweige auf den Gehweg oder die Straße herausragen. Die Rechtslage ist klar. Zivilrechtlich stehen die Früchte im Eigentum desjenigen, auf dessen Grund und Boden das Gewächs steht. Sie sind demnach eindeutig in Privatbesitz. Wer sich an dem – ohne Einwilligung des Besitzers – vergreift, begeht eine Straftat.

Mundraub ist Diebstahl

Mundraub heißt dieses Delikt. Bereits im Strafgesetzbuch von 1851 war von einer »Entwendung von Nahrungs- und Genussmitteln in geringen Mengen… zum alsbaldigen Verzehr« die Rede. Dieser Tatbestand trifft aber nicht nur auf das Entwenden eines Apfels am Nachbarbaum zu, sondern auch auf den Markt oder Supermarkt, wo es Zeitgenossen gibt, die sich in der Auslage bedienen, um sich vom Geschmack oder Frische der Ware zu überzeugen. Übrigens ist auch Mundraub am Arbeitsplatz strafbar: Wer dem Kollegen einen Apfel klaut oder die Schokolade isst, muss sich auf eine Abmahnung oder gar fristlose Kündigung einstellen.

Äste mit Früchten, die von Hausgärten auf den Gehweg hinausragen, sind zum Selberpfücken für Fremde tabu Foto: Jürgen Meyer Äste mit Früchten, die von Hausgärten auf den Gehweg hinausragen, sind zum Selberpfücken für Fremde tabu Foto: Jürgen Meyer

Die in der Juristensprache bezeichnete »Verbrauchsmittelentwendung« wurde zwar 1975 abgeschafft, dafür aber die Strafbarkeit verschärft. Der Mundraub wird seither als Diebstahl im Sinne des § 242 Strafgesetzbuch gewertet: »Wer eine fremde bewegliche Sache einem anderen in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten anzueignen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft«.

Privateigentum besonders geschützt

Das ist also eine klare Ansage und sie gilt selbstverständlich auch für nicht eingezäunte Streuobstwiesen, für deren Bewuchs und für das Fallobst oder für kultiviertes Obst auf öffentlichen Bereichen. Es gibt in Deutschland keine eigentümerlosen Flächen. Wird ein Grundstück herrenlos, weil zum Beispiel die Besitzer ohne Erben verstorben sind, hat sich in der Regel die Kommune das Recht auf Aneignung genommen.

Wer sich nun selbst als nicht erwünschter Erntehelfer betätigt, muss zunächst nicht damit rechnen, von der Polizei und der Staatsanwaltschaft belangt zu werden. Sondern nur dann, wenn die Tat vom Besitzer oder Passanten angezeigt wird. Beim Klauen von einer umzäunten Fläche kommt der Tatbestand des Hausfriedensbruchs (§ 123 StGB) hinzu. Das private Eigentum ist zivilrechtlich besonders geschützt, weshalb der Eigentümer auch Schadensersatz verlangen kann (§ 828 BGB)

Was vielen nicht bewusst sein dürfte: Wenn der erwischte Täter eine »Waffe« (es genügt ein kleines Taschenmesser) mit sich führt, macht er sich wegen Diebstahls mit Waffen strafbar. Dabei muss er mit dem Messer nicht einmal das Obst abgeschnitten haben, es genügt das »Beisichführen«. Ein solcher Diebstahl sieht eine Gefängnisstrafe vor.

Die Strafverfolgung behördlicherseits erfolgt jedoch nicht, wenn der Tatbestand des »Diebstahls geringwertiger Sachen« (§ 248a StGB,) erfüllt ist. Das heißt, wenn der Diebstahl als »geringwertig« eingestuft wird, wenn der Wert des gestohlenen Obstes maximal 50 Euro beträgt.

Ausnahme »Handstraußprivileg«

Es gilt also das Prinzip »Wo kein Kläger, da kein Richter«. Dennoch bleibt es Diebstahl. Der ist nicht nur moralisch verwerflich, sondern bringt auch diejenigen, die ihre Bäume und Wiesen mit viel Aufwand pflegen, um den Lohn ihrer Arbeit. Vor allem in mageren Jahren, wenn der Ertrag nicht so hoch ist. Viele Gütlebesitzer können ein Klagelied davon singen. Vor allem diejenigen, die besonders schöne oder süße Früchte an ihren Bäumen hängen haben. Über eine ungefragt gepflückte begehrliche Birne wird man hinwegsehen können, aber an Spazierwegen ist es oft zu beobachten, dass sich laufend Leute nach dem Motto: »Ich nehme doch nur eine« bedienen – bis der Baum im Laufe der Tage wunderlich kahl wird.

Bleibt noch das »Handstraußprivileg«: Auf Flächen im Wald, die von jedermann frei betreten werden dürfen, darf man Pilze, Beeren, Kräuter und Blumen, Gräser und Farne in geringer Menge für den persönlichen Bedarf mitnehmen.

Auch Fallobst ist nicht herrenlos. Vielleicht will es der Besitzer zur Düngung seines Obstbaumes am Boden belassen Foto: Jürgen Meyer Auch Fallobst ist nicht herrenlos. Vielleicht will es der Besitzer zur Düngung seines Obstbaumes am Boden belassen Foto: Jürgen Meyer

Auf der ganz sicheren Seite ist man beim bundesweiten Projekt »Gelbes Band«, an dem sich viele Kommunen und Privatleute beteiligen. Wer an Obstbäumen ein solches entdeckt, darf dort kostenlos und legal ernten. Auch das heruntergefallene Obst darf aufgelesen werden. (GEA)

Auf der 2009 gegründeten Community-Plattform »Mundraub« zeigt eine Online-Karte die genauen Standorte von Obstbäumen und Beerensträuchern, die zur Ernte freigegeben sind. Die Nachbarbäume sind aber tabu. Sie sind kein Allgemeingut.

