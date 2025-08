Regenfestival mit Bühnengewitter in Mössingen

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Am Wochenende gingen deutschlandweit 60 Rock- und Pop-Festivals über die verregneten Bühnen, darunter zehn Umsonst und Draußen-Freilichtkonzerte. Mössingen bot dabei den am südlichsten gelegenen kostenlosen Musikgenuss-Event der ganzen Republik. Die vermeintlich geografisch südländische Lage schützte aber nicht vor den Wetterunbilden. Auch hier war am Freitag und Samstag, zumindest temporär, »die Wanne voll«. Aber – und das erstaunt vielleicht Menschen, die der Duden unter dem Begriff »Warmduscher« versteht – an beiden Tagen war das Festivalgelände voll von gut gelaunten Menschen vom Kleinkind- bis zum Rentneralter.

Addiert über 3.000 waren es am Freitagabend, an dem neun Acts auf den beiden Bühnen auftraten. Von 17 Uhr an strömten Besucher aus der Region in die Steinlach-Musik-Metropole. Zur Dämmerstunde an beiden Tagen dann mit 150 Metern die längsten Doppel-Schlangen an der zähen Eintritts- und Zählkontrolle. Samstag, als bereits um 15 Uhr die Tore für die elf Künstler und Bands geöffnet wurden, summierten sich die Besucher – dank abendlichen Ende des Regens - auf über 4.000.

Großes Durchatmen bei den allesamt ehrenamtlich arbeitenden Helfern vom Monokulturverein. Rund 110 Leute, neue wie erfahrene, waren gesamt im Einsatz; allein acht Gemeinderäte halfen beim Getränkeausschank mit. Dazu zwölf Security-Leute und ein Dutzend unterbeschäftigter DRK-Bereitschafts-Helfer. Damit hatte sich der Aufwand unterm Strich doch gelohnt. »Seit Wochen diese Regenschauer. Das hatte schon an den Nerven gezerrt«, so Marcel Valin. Immerhin blieben die 55 Aufbauhelfer im Trockenen.

Beste Stimmung trotz nasskaltem Wetter: Konfettischlangen überm Publikum. Foto: Jürgen Meyer

Es gibt vier Möglichkeiten, ein verregnetes Festival zu überstehen: Man bleibt zu Hause und führt sich die Musik der Künstler per Streaming und Tonträger zu Gemüte. Oder man mietet sich in der Umgebung des Veranstaltungsortes ein und öffnet die Fenster. Oder man wird Musiker, kann dann unter der überdachten Bühne stehen und im trockenen Backstage-Bereich sitzen. Oder man zieht wasserdichte Klamotten an und trägt Gummistiefel. Schließlich noch ein echter Insider-Tipp: Vorherige Hinweise ignorieren und sich vollkommen dem Wetter und der Musik hingeben, barfuß durch die matschigen Wiesen laufen und im Dauerregen eine Flasche Fischer’s trinken – denn das Fest trägt sich über den Getränkeverkauf und die Sponsoren.

Unter einer Wolkenlücke: Die Band »Rosmarin« am Samstagabend. Foto: Jürgen Meyer

Womit wir wieder beim, seit 1981 mit Unterbrechungen veranstalteten, nunmehr 39. generationsübergreifendes U&D-Familienfest wären, das zum letzten Mal vor der Gottlieb-Rühle-Schule vonstatten ging. Das nächste Festival wird dann vor der Farrenberg-Grundschule stattfinden. Gleicher Platz, aber anderer Name. Achtzig Jahre nach Kriegsende war die NS-Vergangenheit des früheren Bürgermeisters einer knappen Gemeinderats-Mehrheit braun aufgestoßen.

»Twin Mill« rocken zumindest im Trockenen. Foto: Jürgen Meyer

Halb so alt ist in Mössingen die Tradition eines Regenfestivals. Wenn am Samstag die weitgereisten jungen Bühnen-Tontechniker über »den schlechtesten je erlebten Festivalsommer« klagen, hätte man sie väterlich in den Arm nehmen und mal über alte Zeiten reden sollen: Vor vierzig Jahren schrieb der GEA: »Pech mit dem Wetter. Die Gruppen spielten vor einem mit Regenschirmen, Plastiktüten und Decken mühsam geschützten Publikum«. Vor 25 Jahren »kam der lang befürchtete Regen« und man bewunderte tanzende »Jugendliche, die im Schlamm fast stecken blieben«.

Gut ausgestattet lässt sich auch temporärer Regen aussitzen. Foto: Jürgen Meyer

Matschig und nasskalt wird das diesjährige Fest in Erinnerung bleiben. Der Familiennachmittag fiel ins Wasser. »Regen ist ja im Sommer tolerierbar, aber nicht bei 15 Grad«, so Valin, der den Hunderten von Fans Respekt zollt, die am Freitag bis Mitternacht der Nu-Metal-Powershow des Headliners »From Fall To Spring« durchnässt treu blieben. Zuvor hatte der TikTok-Star »Damona« – Typ singende Luisa Neubauer – der Mössinger Generation Z ihr Statement zu Gleichberechtigung, Diversität und Pride-Rechten vorgerockt.

Die Höhepunkte des für ein tanzwilliges Publikum gemachten Samstag bildete zunächst die fünfköpfige Kasseler Indie-Pop-Band »Rosmarin«; kürzlich in der ARD bei »Inas Nacht« zu sehen. Insider beschreiben ihre Musik als »goldene Mitte zwischen Nerd-Sound und Easy Listening«.

Nie den Schirm vergessen: Familiennachmittag auf dem Festival. Foto: Jürgen Meyer

Hauptact des Abends schließlich die »Leoniden«. Was zum Glück am Himmel ausblieb, brachte das Kieler Fünfgespann dann infernalisch auf die Bühne: einen Gewittersturm aus Licht, Feuerwerk und Sound. Die Abriss-Band feierte sich trotz oder gerade wegen ihrer anspruchsvoll-traurigen Indie-Rock-Lieder, Fans verknäulen sich im Moshpit. Die Sing-mit-Songs gingen fix übers Ohr ins Tanzbein, verflüchtigten sich aber dann auch wieder kurz nach Mitternacht. »Seit sechs Jahren waren wir an denen dran. Wir sind glücklich, dass sie uns in ihrer Tournee eingeplant haben«, freute sich Valin, auch wenn ihre 100.000 Follower in Facebook nicht alle ihrem Nightliner nach Mössingen nachgereist sind.

Das vordere Drittel der Einlass-Schlange zur Dämmerstunde. Foto: Jürgen Meyer

Die Zusammenstellung der Bands war durch ein Auswahlverfahren vorangegangen. Etwa siebenmal so viele Künstler, wie der Zeitplan Auftrittsmöglichkeiten bot, hatten sich beworben. Demobänder wurden angehört, es galt einen Querschnitt der meisten Spielarten des Alternative-Rocks und anverwandter Indie und Pop-Sounds und Metal-Hardcore-Fans gleichermaßen zu bedienen.

Nachdem die Headliner gesetzt waren, unterfutterten die Macher das Programm mit lokalen Gruppen. »Unterstützung für Newcomer ist uns ein großes Anliegen«, so Valin, der selbst in der Musikbranche arbeitet. Vereinskollegen studieren an der Popakademie in Mannheim. Außerdem wird das U&D von der zentralen Fördereinrichtung der Bundesregierung »Initiative Musik« unterstützt.

Hauptact des Festivals: Die» Leoniden wirbeln« über die Bühne. Foto: Jürgen Meyer

So kamen am Freitag mit »Eden Will Drown« frischgestählte Mössinger Progressiv-Metaler direkt aus dem Proberaum auf die Zeltbühne. Ihnen folgten die Oldschool Trash-Veteranen von »Voidcrew«. Die Steinlachtäler gehören zum Festival, wie der Burger-Wagen in den stark frequentierten Food Court am Eingangsbereich. Obwohl gerade mal ein Punker-Pärchen aus der Besuchermenge herausstach, punkteten Mössingens Punkrockhelden-Band »The Renderings« auch beim restlichen Publikum.

Hardcorefans in der ersten Reihe. Foto: Jürgen Meyer

Außergewöhnlich der Start in den frühen Samstagnachmittag. Mit dem Playground-Ensemble der Jugendmusikschule kam genreübergreifende Spielfreunde im vollen Zelt auf. »Das passt voll in unser Konzept, Nachwuchsmusikern eine Bühne zu bieten«, so Valin. (GEA)