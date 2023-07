Kenan Frasch (rechts) und sein Kumpel Micha nutzten den Radweg (rechts hinter der Leitplanke) von Mähringen. Wo sie stehen, wird eher keine Querungshilfe für Radfahrer angelegt, das verhindert wohl die Zufahrt zu einem Wirtschaftsweg (ganz vorne links). FOTO: STURM Kenan Frasch (rechts) und sein Kumpel Micha nutzten den Radweg (rechts hinter der Leitplanke) von Mähringen. Wo sie stehen, wird eher keine Querungshilfe für Radfahrer angelegt, das verhindert wohl die Zufahrt zu einem Wirtschaftsweg (ganz vorne links). FOTO: STURM

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.