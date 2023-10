Pro-israelische Demonstrationen in Tübingen und Rottenburg am Neckar

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Mehr als 300 Menschen haben in Tübingen und Rottenburg nach den verheerenden Angriffen der islamistischen Hamas ihre Solidarität zu Israel bekundet.

Wie das Polizeipräsidium Reutlingen in der Nacht zu Montag mitteilte, hätten am Sonntagabend am Holzmarkt in Tübingen rund 250 Personen demonstriert, am Marktplatz in Rottenburg rund 60. Die Demos seien friedlich verlaufen und hätten etwas mehr als eine Stunde gedauert. In Tübingen seien israelische Flaggen gehisst, teilte das Polizeipräsidium mit. (dpa)