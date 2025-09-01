Podium mit Palmer und Frohnmaier: Das plant Tübingen

Anfang des Jahres versammelten sich Abertausende Menschen in Tübingen, um bei einer Kundgebung für mehr Menschenrechte und Demokratie zu demonstrieren. So voll könnte es zum Streitgespräch auch werden.

TÜBINGEN. Bitterkalt war es Anfang des Jahres, als sich auf dem Tübinger Marktplatz ein riesiger Protest erhob. Die Bürger hatten sich vom Winterwetter nicht abschrecken lassen, Tausende waren gekommen - so viele, dass die Polizei damals vor Ort keine Schätzung abgeben konnte. Friedrich Merz, damals noch CDU-Vorsitzender, hatte geplant, mithilfe der Stimmen der AfD Verschärfungen des Asylrechts durchzubringen. Gegen diesen Versuch und die kalkulierte Mitbestimmung der AfD gingen die Tübinger zu Abertausenden auf die Straße.

Und jetzt, am kommenden Freitag und über ein halbes Jahr später, wird sich wieder Protest gegen die AfD formieren. Ab 19 Uhr debattiert Oberbürgermeister Boris Palmer mit dem Spitzenkandidaten der AfD in Baden-Württemberg, Markus Frohnmaier, bei einem Rededuell in der Hermann-Hepper-Halle. Gegen das Streitgespräch formiert sich seit Bekanntwerden immer mehr Widerstand.

Das Hauptargument: Für Hetze und Spaltung, wie sie die AfD betreibe und für die Frohnmaier stehe, ist in Tübingen kein Platz, schreibt Esther Peylo, eine der Organisatorinnen des stadtweiten Protests. Fridays For Future, das »Bündnis Gemeinsam und Solidarisch gegen Rechts Reutlingen-Tübingen« und Omas gegen Rechts hatten vergangene Woche bereits 1.500 Demonstranten angekündigt. Doch die Stadtverwaltung rechnet mit mehr. Deutlich mehr.

»Wir sind auf 10.000 Demonstranten vorbereitet«, sagte Heiko Kächele bei der jüngsten Pressekonferenz der Stadt zum kommenden Streitgespräch. Wie viele Polizisten genau im Einsatz sein werden, das ließ der Tübinger Polizeichef offen. »Wir sind aber gut aufgestellt«, bekräftigte Kächele. Die mageren Auskünfte sind wenig überraschend: Vorab war bereits klar, dass die Polizei aus taktischen Gründen keine Informationen zum Sicherheitskonzept öffentlich preisgeben wird.

Ohne Reden geht es nicht

Tübingens OB steht hinter den Protesten. In den vergangenen Tagen hatte Palmer das immer wieder betont und den Organisatoren des Protests auch angeboten, bei ihnen als Redner aufzutreten. Dieses Angebot erneuerte der Schultes nochmals, denn bislang - zumindest zum Stand der Pressekonferenz am Montagnachmittag - lag ihm noch kein Angebot vor.

Aber Palmer sieht auch die Kehrseite der Medaille. Nur protestieren, das reiche nicht, betonte er. »Es war schon immer meine Strategie, nicht zu tabuisieren und Dinge totzuschweigen.« Auf eine gewisse Art gebe ihm das Ergebnis der vergangenen Bundestagswahl recht: In Tübingen haben lediglich rund 6,5 Prozent der Bürger ihre Zweitstimme der AfD gegeben. »Dieses Rekordergebnis hat die Partei wohl dazu bewogen, wenigstens mal eine Stunde in Tübingen sichtbar sein zu wollen«, interpretierte Palmer das Angebot des AfD, ihn in einem Streitgespräch gegenüberzutreten.

Wichtig für eine funktionierende Demokratie sei immer noch, »dass man miteinander schwätzt.« Wer den Dialog als Möglichkeit ausschließe, habe die Demokratie bereits aufgegeben, entgegnete Palmer den Kritikern des Formats. Das gelte natürlich auch für das Gespräch mit einem legitim gewählten Vertreter einer in Teilen rechtsradikalen Partei. Die AfD zu ignorieren, um deren Rückhalt in der Bevölkerung zu schwächen, sei seiner Ansicht nach gescheitert. Das zeigten die Umfragewerte. »Jetzt müssen wir was Neues versuchen und ihr argumentativ den Boden entziehen.« Darauf sei er bestens vorbereitet. Die AfD sei in vielen Themen »völlig inkompetent« und schade mit ihren Plänen der eigenen Wählerschaft. »Das will ich am Freitag aufzeigen.«

Inhalte stehen fest

Unterstützung erhielt der OB von dem Rhetorik-Professor Joachim Knape, der die Moderation des Podiums übernehmen wird. »Bei dem Gespräch geht es nicht um die Profilierung zweier Politiker, sondern das Streitgespräch ist ein Dienst an der Zivilgesellschaft«, sagte der Akademiker. Es sei dazu da, der Tübinger Stadtbevölkerung die Möglichkeit zur Information und zur politischen Willensbildung zu geben. Protest sei wichtig, aber als Ausdruck von Emotionen nur ein »Nebenweg« der Kommunikation. »Wer irrational in den Wald ruft, dem schallt es irrational zurück.« An der argumentativen Auseinandersetzung führe kein Weg vorbei.

Während der zweistündigen Veranstaltung widmen sich Palmer und Frohnmaier sechs Diskussionsblöcken: Meinungsfreiheit, Klimaschutz, innerer Sicherheit, Wohnungsbau, Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg und der Demokratie und dem Rechtsstaat im Allgemeinen. Nach dem argumentativen »Aufschlag« eines Punktes muss sich der Redner Fragen und Anmerkungen aus dem Publikum stellen. Wie das logistisch gut klappen kann, müssen die Veranstalter aber noch herausfinden. »Man muss damit rechnen, dass nicht alles glattläuft«, gab Knape zu. Zeitlich und inhaltlich sei die Veranstaltung sehr dicht getaktet - von etwaigen Störungen ganz zu schweigen. Dafür stehen allerdings Ordner parat, und im Extremfall können auch Polizeibeamte schnell in der Halle eingreifen. (GEA)