PCB-Belastung an Mössinger Schule: Grundschüler müssen ausweichen

MÖSSINGEN. Dieser Infobrief dürfte für die meisten Eltern ein Schock gewesen sein: Darin informierte die Stadtverwaltung jüngst die Eltern der Kinder, dass einige Klassenräume der Bästenhardt-Grundschule in Mössingen aufgrund einer Belastung der Raumluft mit Polychlorierten Biphenylen (PCB) sofort geschlossen werden müssen. Die Schule ist dadurch zur Improvisation gezwungen und kann die Ganztagesbetreuung nicht aufrecht erhalten. Bei einer Informationsveranstaltung in der Sporthalle der Bästenhardtschule, zu der am Dienstagabend rund 80 Eltern kamen, informierte die Stadtverwaltung und die Schule gemeinsam über Details und mögliche Lösungen.

Entdeckt wurden die hohen Schadstoffkonzentrationen durch Zufall. Wie Baubürgermeister Martin Gönner erläuterte, begann die Stadtverwaltung mit der Planung eines Umbaus des derzeit hauptsächlich leerstehenden gelben Traktes des langgezogenen Schulgebäudes. Im Rahmen der Bauvorplanung wurde das Gebäude auf Schadstoffe kontrolliert. Eine Messung der Luftschadstoffe ergab am 21. März eine PCB-Belastung der Raumluft in Höhe von 300 bis 390 Nanogramm pro Kubikmeter. Das Umweltbundesamt hat erst in diesem Jahr neue Richtwerte für die Innenraumluft bestimmt: Ab 80 Nanogramm (»Vorsorgewert«) sollte gelüftet werden, ab 800 Nanogramm (»Gefahrenwert«) sind größere Maßnahmen notwendig. Zuvor galt in Deutschland die »PCB-Richtlinie«, die einen Vorsorgewert von 300 Nanogramm und einen Interventionswert von 3.000 Nanogramm definierte.

Alarmiert durch die Ergebnisse aus dem nicht genutzten Gebäudeteil, ließ die Stadtverwaltung anschließend auch die Klassenräume in den anderen Gebäudetrakten untersuchen. Mit Ergebnissen, die bei den Eltern den Atem stocken ließen: In drei Räumen gab es Messwerte zwischen 383 und 390 Nanogramm, in der weiteren Klassenräumen lag die PCB-Konzentration in der Raumluft aber bei 2.021, 2.627 und sogar 4.741 Nanogramm pro Kubikmeter. »Wir haben sofort reagiert«, betonte Gönner. Auch wenn andernorts in Baden-Württemberg in Gebäuden aus der Bauzeit in den 1960er Jahren auch schon Werte von bis zu 22.000 Nanogramm gemessen worden waren.

Reagieren musste zunächst vor allem Schulleiterin Birgit Baumeister. Zwei Schulklassen wurden, so schilderte es Baumeiser, umgehend nach Belsen ausquartiert. »Dort ist es jetzt wirklich eng. Der Schulstandort in Belsen hat jetzt doppelt soviele Kinder«, erklärte Baumeister. Zudem wurden an der Bästenhardtschule Inklusions- und Sprachförderungsräume umgenutzt, um die fehlenden Klassenräume zu ersetzen. »Die Sprachförderung findet jetzt in der Küche statt«, berichtete die Rektorin und ergänzte: »Wir unterrichten einfach überall, wo Platz ist.« Dadurch sei es auch möglich gewesen, trotz des Wegfalls des Schultraktes die Angebote von Musikschule und Lesepaten aufrecht zu erhalten. »Nur die Ganztagesbetreuung bekommen wir so nicht mehr hin«, sagte Baumeister und dankte allen Eltern, die gewissenhaft geprüft hätten, ob sie die angebotene Notbetreuung wirklich in Anspruch nehmen müssten. Bis in die Sommerferien könne sich die Bästenhardtschule damit retten, erklärte die Schulleiterin. Auch Hitzefrei habe geholfen, die Situation zu entspannen. »So wie wir das Schuljahr beenden, können wir aber nur mühsam wieder beginnen: Wir brauchen eine Lösung«, betonte Baumeister.

Oberbürgermeister Michael Bulander und Baubürgermeister Gönner kündigten ein dreigleisiges Vorgehen der Stadt an: Die unmittelbar betroffenen Räumlichkeiten sollen ab sofort häufiger gereinigt werden, um PCB-belasteten Staub zu binden, bevor dieser von den Kindern wieder aufgewirbelt werden kann. Zudem sollen die Klassenräume eine Stunde vor Schulbeginn gelüftet werden, gleiches gilt für alle Pausen in der Unterrichtszeit. Ob diese Erstmaßnahmen Erfolg haben, soll mit regelmäßigen Messungen kontrolliert werden. Erste Ergebnisse werden in etwa einem Monat erwartet. »Wir haben die betroffenen Räume gleich geräumt, um auf der sicheren Seite zu sein. Jetzt geht es darum, unter den Wert von 800 Nanogramm zu kommen«, erklärte Bulander. Dann könnten die Räume wieder genutzt werden, bis eine dauerhaftere Interimslösung vorliegt - quasi das zweite Gleis: eine Interimsschule in Modulbauweise, die bis Jahresende errichtet werden soll. Die dritte Maßnahme läuft parallel: die Stadt prüft, inwiefern sich eine Sanierung des Gebäudetraktes lohnt - oder ob ein Neubau die wirtschaftlichere Alternative wäre.

Dr. Oliver Piehl, stellvertretender Leiter des Tübinger Gesundheitsamtes, versuchte die besorgten Eltern zu beruhigen. Das meiste PCB - die Produktion der inzwischen verbotenen Chemiekalie wurde 1983 in Deutschland eingestellt - würden Menschen heute ohnehin durch kontaminierte Nahrungsmittel aufnehmen, da die Chemiekalie, die früher als Weichmacher etwa in Dehnfugen oder als Träger für Insektenschutzmittel genutzt wurde, sehr umweltstabil sei und inzwischen weltweit auch in den entlegensten Orten nachgewiesen wurde. Die vorhandenen Grenzwerte orientieren sich an einer andauernden PCB-Belastung über 15 Jahre - davon könne bei den Grundschülern keine Rede sein. »Kinder sind in vielerlei Hinsicht empfindlicher für Schadstoffe, das ist in den Grenzwerten aber eingerechnet«, erklärte Piehl. Die Bilanz des Mediziners: »Man muss sich keine so großen Sorgen machen. Die Werte schwanken im Jahresmittel ohnehin um den Faktor zwei bis drei, ja nach Wärme und Nutzung der Räumlichkeiten.« Wie die Mössinger Stadtverwaltung und die Schule mit dem Thema umgegangen sei »vorbildlich«. Wirklich beruhigt waren viele Eltern am Ende dennoch nicht, auch wenn es Applaus für die Arbeit der Schulleitung gab. (GEA)