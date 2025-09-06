Palmer vs. Frohnmaier: Viel Lärm um wenig Argumente

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Massive Kritik, eine im letzten Moment abgewiesene Klage und laute Proteste im Saal: Das Streitgespräch zwischen Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer und dem Spitzenkandidaten der AfD in Baden-Württemberg, Markus Frohnmaier, bewegt am Freitagabend die Gemüter in Tübingen. Die Plätze fürs Podium waren bereits sehr früh restlos ausgebucht. Palmer gestand der AfD das Recht zu, hundert Anhänger für die ansonsten nur Tübingern vorbehaltene Veranstaltung von außerhalb mitzubringen. Die Veranstaltung muss an diesem Freitagabend zu Beginn fast in einen Rückzugsraum verlegt werden - die Störer im Saal sind so laut und zahlreich, dass das Format zunächst zu scheitern droht. Es dauert rund eine Dreiviertelstunde, bis die Polizei alle Störer aus dem Saal begleitet hat.

In sechs Themenblöcken à 20 Minuten tauschen sich dann Palmer und Frohnmaier zur Meinungsfreiheit, Migration und anderen drängenden Problemfeldern aus - mit dem erklärten Ziel Palmers, »dass wir die AfD inhaltlich stellen und entlarven müssen«.

Meinungsfreiheit. Frohnmaier, der in einem dreiminütigem Plädoyer anprangert, dass über drei Viertel der Bevölkerung nicht mehr das Gefühl hätten, ihre Meinung repressionsfrei äußern zu dürfen, kommt beim ersten Anlauf nicht weit: Sein Redebeitrag geht in Buhrufen unter. Nachdem die Störer des Saals verwiesen sind, nimmt das Format an Fahrt auf. Palmer will wissen, wo die AfD denn die Grenze zur Meinungsfreiheit ziehe - und präsentiert eine Reihe von Zitaten, die Parteigänger geäußert hatten und die Antisemitismus, Gewaltfantasien und Rassismus beinhalten. Frohnmaier zeigt sich betont gelassen: »Sollten solche Dinge in meinem Landesverband gesagt werden, werden solche Leute rausgeworfen.« An dieser Aussage müsse sich der Landesvorsitzende in Zukunft messen lassen, entgegnet Palmer.

Eine Störerin wird von der Polizei aus dem Saal geleitet. Eine knappe Dreiviertelstunde waren die Beamten damit beschäftigt, Ruhe und Ordnung in die Hepper-Halle zu bringen. Foto: Steffen Schanz Eine Störerin wird von der Polizei aus dem Saal geleitet. Eine knappe Dreiviertelstunde waren die Beamten damit beschäftigt, Ruhe und Ordnung in die Hepper-Halle zu bringen. Foto: Steffen Schanz

Klimaschutz. Palmer sorgt sich, dass - wie dem AfD-Parteiprogramm zu entnehmen sei - die kollektive Ablehnung erneuerbaren Energien dazu führe, dass die dreistelligen Millioneninvestitionen in Wind- und Solarenergie in Tübingen verpuffen. »Denn es steht klar drin, dass Sie den weiteren Ausbau unterbinden wollen«, sagt Palmer. Ohne auf die Frage zu antworten, formuliert Frohnmaier: »Umweltschutz muss immer im Einklang mit den Bürgern stattfinden.« Wie viel Einfluss könnten diese denn auf die zwangsläufigen Veränderungen des Klimas nehmen, wenn Länder wie China oder die USA nicht mitmachten? Der Plan der AfD: die Rückkehr zu Atomkraft für günstige Energie und Versorgungssicherheit. »Auch da brauchen sie 20 Jahre für neue Werke«, entgegnet Palmer. Die Wirtschaft werde dauerhaft darunter leiden - Stichwort Industriestrompreis - wenn der Neubau der Erneuerbaren verboten würde. Der OB verweist auf das Tübinger Modell, das durch den Ausbau der Erneuerbaren 45 Prozent mehr Arbeitsplätze und 45 Prozent weniger CO 2 -Ausstoß pro Kopf ermögliche. »Machen Sie lieber unser Programm nach, anstatt gegen die Wissenschaft zu schimpfen«, fordert Palmer mit Blick auf die Leugnung des menschengemachten Klimawandels.

Innere Sicherheit und Migration. Beim Lieblingsthema der AfD sagt Frohnmaier: Gewalt könne mittlerweile jeden treffen, auf deutschen Straßen sei es nicht mehr sicher. Die Grenzöffnung der Merkel-Regierung habe dazu geführt, »Syrer und Afghanen sind zehn Mal häufiger straffällig«. Die AfD habe den »unmittelbaren Zusammenhang« zwischen Migration und Gewaltkriminalität erkannt. Wenn es um das Sicherheitsgefühl der Bürger gehe, müsse man eine »Null-Toleranz-Politik« fahren. Über Ausländerkriminalität und die Angst der Bevölkerung davor müsse gesprochen werden, stimmt Palmer zu. »Dass die anderen Parteien die Problematik verharmlost und ignoriert haben, ist gut für die AfD gewesen.« Für die höhere Straffälligkeit bestimmter Ethnien gebe es allerdings viele Gründe. Was nicht stimme: dass man sich nicht mehr auf die Straße trauen kann. Das beweise die Kriminalstatistik, von der Frohnmaier ja selbst seine Zahlen habe: »2000 hatten wir 6,3 Millionen registrierte Straftaten, 2024 waren es nur noch 5,5 Millionen.«

Auf die Behauptung Frohnmaiers, dass schwere Gewalttaten zugenommen hätten, hat Palmer ebenfalls Zahlen parat: 2000 waren es rund 3.600, 2023 waren's knapp 2.900. Frohnmaier versichert, dass von der AfD-Idee der »Remigration« nur die Menschen betroffen seien, die sich ohnehin nicht in Deutschland aufhalten dürften. »Wer sich legal in Deutschland aufhält, darf bleiben.«

Wohnungsbau und Soziales. »Der Wohnungsmarkt in Tübingen ist überrannt«, stellt Palmer fest. Die Abschaffung der Mietpreisbremse, wie sie die Alternative für Deutschland in ihrem Parteiprogramm fordere, würde dazu führen, dass viele Tübinger sich Wohnen nicht mehr leisten können, ist sich der OB sicher und will von Frohnmaier wissen: »Was treibt Sie bei dieser Forderung an?« Darauf antwortet der AfDler mit einer Gegenfrage: »Wie kann es sein, dass wir in Europa Schlusslicht beim Eigentum sind?« Seiner Meinung nach sei es Aufgabe der Politik, zunächst dafür zu sorgen, dass ein Eigenheim im Land der Häuslebauer wieder realistischer wird. Doch Palmer bleibt bei seinem Punkt und legt nach: »Sozialen Wohnungsbau abzuschaffen wäre eine Katastrophe für Tübingen, deshalb werden Sie hier nie mehr als sechs Prozent der Stimmen bekommen.«

Protestierende tanzen auf dem Balkon über dem Eingangsportal der Hepper-Halle. Foto: Steffen Schanz Protestierende tanzen auf dem Balkon über dem Eingangsportal der Hepper-Halle. Foto: Steffen Schanz

Wirtschaft. Die verbleibenden Themenblöcke werden im Eiltempo abgehandelt. Die Zeit ist weit fortgeschritten, rund 45 Minuten sind für Polizeieinsätze gegen Störer im Saal draufgegangen. Frohnmaier muss einen Zahn zulegen, auch deshalb, weil er bis zu diesem Moment sechs Minuten länger gesprochen hat als sein Gegenüber. Eilig sagt er: »Ich mache mir Sorgen um den Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg, weil große Firmen, wie Mercedes, Porsche oder Bosch Stellen abbauen.« Schuld seien die völlig verfehlte Energiepolitik, massive Bürokratie und Regulierungen der EU. Palmer teilt die Sorge um den Wohlstand des Landes auch beim Blick in die Stadtkasse. Ein Austritt aus der EU, wie ihn die AfD seit Jahren propagiert, würde jedoch alles schlimmer machen, da zollfreier Handel da nicht mehr möglich sei. »Sie sind ein Wirtschaftsvernichter«, schließt er.

Rechtsstaat und Demokratie. Zum Schluss konfrontiert Palmer den AfD-Landeschef mit einem Zitat aus der Vergangenheit: »Wenn wir kommen, dann wird aufgeräumt, dann wird ausgemistet, dann wird wieder Politik für das Volk und nur für das Volk gemacht.« Der Tübinger OB fragt: »Wenn Sie an die Macht kommen, sind Gerichte, Oberbürgermeister und Institutionen noch unabhängig, oder ist der Satz als Angriff auf Andersdenkende zu verstehen?« Frohnmaier antwortet ohne zu zögern: »Aufräumen bezieht sich auf einen Politikstil, nicht auf Menschen.« (GEA)