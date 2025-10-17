Ofterdingen: Weniger Gewerbesteuer als gedacht

Bitte aktivieren Sie Javascript

OFTERDINGEN. »Das trifft uns hart«, gestand Bürgermeister Simon Wagner in der Sitzung des Ofterdinger Gemeinderats: Während die Gemeinde vergangenes Jahr rund 4,7 Millionen an Gewerbesteuer-Einnahmen verbuchte, musste Kämmerer Michael Henne eine für dieses Jahr nach unten korrigierte Rechnung vorstellen – die Einnahmen aus der Gewerbesteuer sinken für 2025 auf 3,2 Millionen Euro. Ein Minus von rund einem Drittel im Vergleich zum Vorjahr.

»Wir haben im laufenden Betrieb stark gespart«, sagte der Bürgermeister. Der Gemeinde kam zugute, dass die jüngsten Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst eine Steigerung der Gehälter um drei Prozent, statt der befürchteten vier Prozent erbrachten. Doch wegen der starken Gewerbesteuer-Einnahmen der beiden vergangenen Jahre muss die Gemeinde dieses Jahr durch den Finanzausgleich deutlich höhere Beiträge an den Landkreis abgeben.

Die Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises, die den Haushalt der Gemeinden überwacht, verordnete Ofterdingen 320.000 Euro einzusparen. Kämmerer Henne setzte den Rotstift vor allem bei geplanten Baumaßnahmen an: Kanalarbeiten in der Froschgasse und der Hafnerstraße werden bis auf Weiteres verschoben. Man werde versuchen, diese 2027 oder 2028 wieder in den Etat der Gemeinde zu bringen.

Kämmerer Michael Henne setzte den Rotstift an

Um diese Baumaßnahmen durchzuführen, hätte die Gemeinde dieses Jahr Kredite aufnehmen müssen, die den Kernhaushalt belastet hätten. Darauf verzichtet die Kommune nun, auch im Hinblick darauf, dass die Kreditzinsen irgendwann auch zu tilgen gewesen wären. Diese wären in diesem und in den beiden kommenden Haushaltsjahren nicht zu erwirtschaften gewesen, errechnete Kämmerer Henne. »Dafür hätten wir außerdem ein Konsolidierungskonzept aufstellen müssen. Das brauchen wir jetzt nicht mehr«, sagte Bürgermeister Wagner.

Die Zeichen hätten schon länger auf Rückgang der Gewerbesteuer-Einnahmen gestanden, betonte Kämmerer Michael Henne. Nach den unerwartet hohen Einnahmen in 2023 und 2024 sei der Absturz dieses Jahr allerdings drastisch. Dazu kommt die Prognose für 2026: Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer werden nicht steigen. Die Gemeinde rechnet mit einem Haushaltsdefizit von 2,5 Millionen Euro. (GEA)