OB-Wahl in Rottenburg: Stichwahl zwischen Neher und Weber ist am 7. April

ROTTENBURG. Der Rottenburger Gemeindewahlausschuss hat das Ergebnis der Oberbürgermeisterwahl am Montagabend geprüft und bestätigt: Beim 1. Wahlgang für die Wahl am 17. März hat keiner der Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreicht. Das teilt die Stadt in einer Pressemitteilung mit. Am Sonntag, 7. April, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen. Dies sind Stephan Neher (49,92 %) und Dr. Klaus Weber (25,81 %).

Das vorläufige Ergebnis wurde vom Gemeindewahlausschuss geprüft. Dabei stand vor allem die sogenannte »freie Zeile« im Fokus. Auf 111 Stimmzetteln wurde diese freie Zeile genutzt, um eine andere wählbare Person einzutragen. Diese Stimme ist jedoch nur gültig, wenn zweifelsfrei erkennbar ist, wer gemeint ist; z.B. »durch Familiennamen, Vornamen, Beruf oder Stand, Anschrift«, wie es auch auf dem Stimmzettel erläutert wird. Ist die Person nicht zweifelsfrei erkennbar, ist die Stimme ungültig. Der Gemeindewahlausschuss hat über rund 30 Stimmzettel einzeln abgestimmt, wodurch die Gesamtzahl gültiger Stimmen gegenüber dem vorläufigen Ergebnis leicht auf 15.382 gesunken ist. (GEA)