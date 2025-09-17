Neues städtisches Kleinod am Tübinger Anlagensee

Der Park am Tübinger Anlagensee wurde neu gestaltet. Ein Steg führt übers Wasser. Im Hintergrund sind zwei große Schaukeln zu sehen.

TÜBINGEN. Der Anlagenpark am Tübinger Hauptbahnhof lag viele Jahre im Dornröschenschlaf. Der »ursprüngliche Stolz der Bürgerschaft« sei ziemlich »verlottert und runtergewirtschaftet gewesen«, sagte Oberbürgermeister Boris Palmer. Davon kann jetzt keine Rede mehr sein. Die Sanierung des Parks ist abgeschlossen. Entstanden ist eine kleine grüne Insel direkt in Bahnhofsnähe mit Staudenbeeten, vielen Sitzbänken, einem Holzsteg über dem Wasser und zwei großen Schaukeln, die sofort rege genutzt wurden.

Auch das Parkwärterhäuschen ist neu saniert. Während es früher am Seeufer verschlossen vor sich hin dämmerte, soll es nun als Kiosk genutzt werden. Als Betreiber wurde die Mössinger AiS gewonnen. Sie bewirtschaftet schon das Café an der Radstation. Das Häuschen ist nun Mittelpunkt des neu geschaffenen Platz der Partnerstädte. Auf zwölf Holzstelen sind die einzelnen Städte mit Namen, Einwohnerzahl und Wissenswertes aus den jeweiligen Kommunen verewigt. Dazu ist jede Partnerstadt mit einem typischen Gewächs im Park vertreten. Für Aix-en-Provence ist es beispielsweise der Lavendel.

Tübingens Oberbrügermeister Boris Palmer eröffnete den neuen Park. Foto: Irmgard Walderich Tübingens Oberbrügermeister Boris Palmer eröffnete den neuen Park. Foto: Irmgard Walderich

Diese Sanierung hat auch das Land Baden-Württemberg überzeugt. Die gesamte Anlage wurde mit der Bronzeplakette des Ministeriums für Landesentwicklung und Wohnen ausgezeichnet. Es sei die höchste Auszeichnung, die das Ministerium zu vergeben habe, betonte Martin Weng vom Regierungspräsidium Tübingen, der die Plakette zur Eröffnung mitbrachte. Mit 9,5 Millionen Euro hat das Land die Sanierung bezuschusst. Das sind fast die Hälfte der Gesamtkosten.

»Dieser Ort war uns wichtig«, betonte Kulturamtsleiterin Dagmar Waizenegger. Bisher habe in Tübingen, abgesehen von veralteten Schildern an den Ortseingängen, nichts auf die Partnerschaften hingewiesen. Das hat sich nun fundamental verändert. Die Verbindungen auf kommunaler Ebene werden jetzt in der Unistadt angemessen gewürdigt, betonte auch Palmer. Eine davon ruht allerdings: Die Partnerschaft zu Petrosawodsk in Russland liegt seit Beginn des Angriffskrieges auf Eis. Eine Holzstele für die russische Stadt gibt es trotzdem. Sie sei ein Hoffnungszeichen, dass die Partnerschaft irgendwann wieder aufleben wird, sagte Waizenegger.

Die Nymphe von Karl März ist jetzt wieder sichtbar. Foto: Irmgard Walderich Die Nymphe von Karl März ist jetzt wieder sichtbar. Foto: Irmgard Walderich

Wieder sichtbar ist jetzt eine Statue des Bildhauers Karl März von 1910. Die Nymphe war im ehemaligen Park an einem sehr versteckten Platz aufgestellt. Nun wurde sie ebenfalls saniert und zur Freude der Nachkommen von März direkt am Seeufer platziert.

Alles gut also am Anlagensee? Nicht ganz. Der Park war noch nicht eröffnet, da war das Parkwärterhäuschen auch schon großflächig mit Graffiti besprüht. »Wir waren extrem entsetzt«, sagte Städteplanerin Kathrin Korth. Anschließend liefen in der Tübinger Stadtverwaltung die Telefone heiß. Schließlich gelang es noch rechtzeitig vor der Eröffnung, die Schmierereien zu entfernen.

Entsetzt und empört war auch der Oberbürgermeister. »Es ist doch einfach nur schön. Warum muss man das sofort kaputt machen?«, fragte Palmer und forderte das zahlreiche Publikum bei der Eröffnung auf, den Park pfleglich zu behandeln, ihm mit »Achtsamkeit und Aufmerksamkeit« zu begegnen. Auch für die Sprayer hatte er eine Botschaft. »Sucht euch doch irgendwelche Betonbrücken an der Autobahn aus.«

Der Park samt Platz der Partnerstädte ist nun zur Nutzung freigegeben. Auf den von den Kindern sehr beliebten Piratenspielplatz muss noch gewartet werden: Die Eröffnung ist für Mai 2026 geplant. (GEA)