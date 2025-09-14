Neues Café im Alten Rathaus Dußlingen eröffnet

Das Café im Alten Rathaus Dußlingen ist eröffnet. Thomas Landwehr, Vertreter des beauftragten Architektenbüros (rechts), übergibt ein Geschenk an die »Projektleiterin« Silke Hornung, dazwischen Bürgermeister Thomas Hölsch. Links: Robert Fröhlich von den Museumsfreunden Dußlingen.

DUßLINGEN. Nun gibt es für die Dußlinger einen Grund mehr, das Alte Rathaus auf dem Hindenburgplatz zu besuchen: Im Erdgeschoss, vom Haupteingang aus gleich rechts, eröffnete Bürgermeister Thomas Hölsch am Samstag ein Café, das von ehrenamtlichen Helfern aus der Bürgerschaft betrieben wird. Dort befand sich vorher ein Komplex aus fünf Büroräumen. Die Zwischenwände wurden entfernt, ein kleiner Saal entstand.

»Ein großer Traum ist in Erfüllung gegangen«, sagte die Dußlinger Integrationsbeauftragte Silke Hornung, die das Projekt maßgeblich angeschoben hatte, in enger Zusammenarbeit mit dem Bauhof und anderen Mitarbeitern des Rathauses um die stellvertretende Hauptamtsleiterin Laura Makowski. Und mit einer Crew aus freiwilligen Helfern, die nun bald wachsen soll, damit das Café zweimal im Monat öffnen kann.

Das Café im Alten Rathaus soll zweimal im Monat geöffnet werden

Bei Umbauten kommt oft Unliebsames ans Licht. Manchmal entdeckt man auch Erhaltenswertes: Als die Zwischenwände herausgenommen wurden, kamen zwei tragende, gusseiserne Säulen zum Vorschein. Der Parkettboden konnte erhalten werden, obwohl eine Absenkung ausgebessert werden musste. Diese Absenkung rührt daher, dass dort zuvor ein Panzertresor stand, der aus dem Raum gebracht werden musste: »Der gehörte zur alten Gemeindekasse«, erklärte Laura Makowski.

Die neue Schallschutzdecke lässt Stellen frei, an denen man die geschwungenen Elemente der ursprünglichen Deckengestaltung sieht. Das Gebäude wurde in der Gründerzeit der 1870er-Jahre als Schulhaus errichtet. Ob die alten Lampen, die man noch im Lager hatte, aus jener Zeit stammen, ist nicht gewiss. Die Einrichtung insgesamt strahlt Nostalgie aus. Vieles stammt aus der Vergangenheit der Dußlinger. Elke Müller spendete ihr Klavier. Es muss erst noch sechs Wochen ruhen, ehe es gestimmt werden kann.

Begegnungsstätte für alle Dußlinger

Neu gefertigt wurden der Küchen- und Tresenbereich, sowie Raumtrenner, in Schrankform, auf Rollen. Diese Mobilität bietet viele Möglichkeiten, den Raum nach Bedarf der jeweiligen Veranstaltung zu gestalten. Bürgermeister Thomas Hölsch stellte die Anschaffung eines großen Bildschirms, etwa für Vorträge, in Aussicht. Er sagte: »Wir hoffen, es kommt noch viel Neues in diesem Raum hinzu.« Das Budget von 220.000 Euro, so Hölsch weiter, habe man nicht voll ausschöpfen müssen.

Der Bürgermeister fügte an, das Café im Alten Rathaus wolle keine Konkurrenz zu den anderen Cafés im Ort sein. Das Alte Rathaus solle Begegnungsstätte für Dußlinger jeden Alters und jeder Hautfarbe sein. Es soll weiterhin den Vereinen dienen, unter anderem den Museumsfreunden, die auch tatkräftig halfen, den Raum in Schuss zu bringen. »Es ist eine große Bereitschaft da, das Alte Rathaus zu nutzen«, sagte Hölsch.

An zwei Tagen im Monat wird das Café also geöffnet werden. Einen ersten Vorgeschmack, im wahrsten Sinne des Wortes, lieferte am Samstag das Back-Team. Wer den Zwiebelkuchen gekostet hat, wird definitiv wiederkommen. (GEA)