Lange passierte gar nichts, aber jetzt kommt Schwung in die Planungen: der Campus-Platz in Tübingen soll bis zum Uni-Jubiläum umgestaltet werden. 2027 soll der erste Bauabschnitt fertig werden. Der Zeitplan ist ambitioniert.

Der künftige Campusplatz (rot markiert) liegt ganz zentral. Aber wichtige Fragen sind noch offen. Foto: Uni/Grohe Der künftige Campusplatz (rot markiert) liegt ganz zentral. Aber wichtige Fragen sind noch offen. Foto: Uni/Grohe

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.