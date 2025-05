»Nein lass das«: Kinderschutz beim Sportverein Nehren

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. »Wir müssen gewährleisten, dass unsere Kinder geschützt werden«, erklärte Evelin Stauss, Vorstand für Öffentlichkeitsarbeit des Sportvereins Nehren, bei der Eröffnung der Kinderschutz-Veranstaltung »Nein lass das« in der Turnhalle der Kirschenfeldschule. Hierfür lud der Verein am Freitagabend Jugendcoach Alexandra Schneider und Selbstverteidigungstrainer Peter Datz vom Projekt »N.E.I.N« ein, um den 25 erschienenen Gästen zu erklären, wie sich sowohl Eltern als auch Kinder bei Übergriffen verhalten können.

»Der Mensch ist feige und sucht sich immer das schwächste Glied als Opfer aus«, erzählte Datz, weshalb es besonders wichtig sei, dass die Kinder selbstbewusst auftreten. »Eine aufrechte Haltung und kurzer Augenkontakt machen da schon viel aus«, so der ehemalige Polizist weiter. Anhand von gemeinsamen Übungen mit dem Publikum zeigten die Experten auf, wie wichtig es ist, an Bushaltestellen oder ähnlichen Orten auf den äußersten Plätzen zu sitzen: »Wenn du dich komisch fühlst, geh einfach. Du musst nicht immer nett und freundlich sein«, erklärte Schneider. Die Angst vor Konsequenzen oder der Meinung anderer halte Menschen zu oft davon ab, zu flüchten oder nach Hilfe zu rufen, dabei »muss es mir egal sein, was andere von mir denken, wenn ich sicher bin«, forderte Peter Datz.

Gesundheit über das eigene Ego stellen

Das Publikum nahm am Abend aktiv teil, immer wieder kamen Fragen von Jung und Alt - besonders zum Thema Notwehr. Da die Tipps hier besser praktisch als theoretisch umsetzbar sind, versammelten sich die Anwesenden in der Halle und führten ein Selbstverteidigungstraining mit Peter Datz durch. Zu Beginn stand lautes Schreien und die richtige Körperhaltung auf der Agenda an, bevor es dann zu Kampfszenarien kam. Hier klemmte sich der Reutlinger Trainer eine Pratze zwischen die Beine und regte alle Teilnehmer an, das Treten in den Intimbereich zu üben. Nach ersten schüchternen und zurückhaltenden Versuchen ließen die Gäste ihrer Kraft freien Lauf und ernteten dafür ein großes Lob der beiden Kinderschutzexperten.

Trotz der vielen praktischen Übungen, die den lachenden Gästen eindeutig Spaß bereiteten, wies Datz darauf hin, dass eine physische Auseinandersetzung der letzte Ausweg sein sollte: »Es ist wichtig, das eigene Ego nach unten und die Gesundheit nach oben zu fahren«, so der Trainer. Es sei völlig in Ordnung wegzurennen oder mal das Geld, das ein Angreifer fordert abzugeben, »wir wollen einfach nur zu unserer Familie nach Hause kommen«. Bei weiteren Fragen oder Auffälligkeiten im Sportverein können sich die Mitglieder bei der Kinderschutzbeauftragten Eike van Balen melden. (GEA)