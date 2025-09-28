Nehrener Kirbe im Zeichen des Vereinsjubiläums

Bitte aktivieren Sie Javascript

NEHREN. Am Sonntagnachmittag sind die Plätze in der Jakob-Rilling-Musikantenscheune mindestens so rar, wie Parkplätze in deren Umfeld: Bei der »Naihremer Kirbe« hatten die Helfer des Musikvereins Nehren alle Hände voll zu tun, um ihre zahlreichen Gäste zu bewirten. Da trägt auch Vorstand Marian Sauer - einer der vier Vorstände des MVN - gerne ein Tablett mit Bestell-Computer und zwei leeren Biergläsern. Für den GEA nimmt er sich dennoch spontan Zeit - das Tablett reicht er an einen weiteren Helfer weiter. »Es läuft richtig gut«, freut sich Sauer. Die »Jubiläumskirbe« - das ganze Jahr steht beim Musikverein Nehren im Zeichen dessen 100-Jahre-Jubiläums - hat da schon zwei erfolgreiche Abende hinter sich: Am Freitagabend - traditionell ausgerichtet von der Jugendleitung des Musikvereins - lockte eine 1990er/2000er-Party mit DJ rund 600 Besucher an, am Samstagabend kamen immerhin rund 300 zum Auftritt der »Rheinhessen 7« - sieben Profi-Musiker, die sich zu einem Blasmusikensemble zusammengefunden haben. »Eine solche Gruppe bekommt man nicht jeden Tag zu hören«, sagt Sauer.

Handwerkervesper am Montagnachmittag

Am Sonntag ging es mit einem bunten Blasmusik-Programm weiter. Örtliche Orchester musizieren auf der Bühne - und helfen in der Halle mit. »Der Musikverein Mössingen unterstützt und heute bei der Bewirtung«, erklärt Edeltraud Dieter, ebenfalls im Vorstandsgremium des MVN. Im vergangenen Jahr, als die Mössinger ihr 125-jähriges Bestehen feierten, halfen die Nehrener in der Steinlachstadt mit. Nun revangierten sich die Mössinger - ein gelebtes Miteinander, das auch in Nehren selbst funktioniert. »Auch die örtlichen Vereine unterstützen uns«, sagt Dieter dankbar. Immerhin gilt es für die Kirbe, über alle vier Tage hinweg, rund 250 Helfer-Schichten zu besetzen. Etwa auch am Jugendstand, wo Kinder und Jugendliche am Sonntag verschiedene Musikinstrumente kennenlernen und ausprobieren konnten. Und wer es wilder mochte, kam in der Hüpfburg und bei einer Garten-Rollbahn auf seine Kosten.

Kommt da im Jubiläumsjahr auch irgendwann die Erschöpfung durch? »Müde? Nein. Festmüde? Nein«, sagt Marian Sauer. »Wir freuen uns.« Schließlich habe das Jubiläumsjahr auch den Ehrenamtlichen des Musikvereins viele »besondere Momente« beschert und Gelegenheit gegeben, sich und den Verein zu feiern. Gelegenheit hierzu gibt es vielleicht auch am Montagabend, wenn die Kirbe mit dem zünftigen »Handwerkervesper« endet. Ab 17 Uhr werden hierzu auch die Nehrener Musiker selbst aufspielen.

Geburtstagsfeier am 13. Dezember

Das Jubiläumsjahr ist für den Musikverein Nehren damit aber noch nicht beendet. Am Samstag, 13. Dezember, wird es rund um die Musikantenscheune einen kleinen »Weihnachtsmarkt« der besonderen Art geben. Mit viel Musik, Bewirtung und der Möglichkeit, individuelle Christbaumkugeln mit Gravur zu erstehen. Der Erlös aus letzterer Aktion geht an den Förderverein für krebskranke Kinder in Tübingen. Schon 2019 gaben die Nehrener Musiker zu dessen Gunsten ein Benefizkonzert, nun unterstützt der MVN den Förderverein in seinem Jubiläumsjahr erneut. Das »Fest in Winterglanz« findet übrigens bewusst am 13. Dezember statt - an diesem Tag im Jahr 1925 wurde der Musikverein Nehren gegründet. (GEA)