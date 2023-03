Landes-Innenminister Thomas Strobl (Mitte) zeichnete ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz aus. Darunter auch Rüdiger Nädele aus Nehren (links), der von seiner Angestellten Andrea Schuler (rechts) vom DRK Ortsverrein Mössingen-Ofterdingen dafür vorgeschlagen worden war. FOTO: PRIVAT Landes-Innenminister Thomas Strobl (Mitte) zeichnete ehrenamtsfreundliche Arbeitgeber im Bevölkerungsschutz aus. Darunter auch Rüdiger Nädele aus Nehren (links), der von seiner Angestellten Andrea Schuler (rechts) vom DRK Ortsverrein Mössingen-Ofterdingen dafür vorgeschlagen worden war. FOTO: PRIVAT

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.