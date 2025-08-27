Neckar bei Tübingen: Die Hälfte ist Abwasser

Bitte aktivieren Sie Javascript

TÜBINGEN. Bis zu 50 Prozent Abwasser fließt im Sommer im Neckar. Das hat die Stadtentwässerung Tübingen dem GEA bestätigt. Abwasser aus der Spüle, der Dusche und der Toilette im Neckar? Und dann auch noch so viel? Wie kann das sein? »Das mag auf Anhieb nach Verschmutzung, nach Dreck, nach Belastung klingen, ist es aber nicht«, sagt Björn Loos, Betriebsleiter der Stadtentwässerung Tübingen. Das Gegenteil sei der Fall. »Tatsächlich ist das Neckarwasser so sauber, wie seit vielen Jahrzehnten nicht mehr«, stellt er klar. Denn das Wasser, das aus den Kläranlagen kommt und dem Neckar zugeführt wird, sei ja gereinigt: »Die Kläranlagen befreien das Wasser von seiner stofflichen Belastung durch Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor und noch vielen weiteren Stoffen«, erklärt Loos.

Das Tübinger Klärwerk kann auch Fett, Medikamentenrückstände und Schwermetalle herausfiltern. Bei dem, was im Neckar landet, handelt sich also um geklärte Abwässer. Die offizielle Bezeichnung lautet sogar Klarwasser. »Dennoch hat geklärtes Abwasser aus den Kläranlagen auf keinen Fall Trinkwasserqualität«, betont der Leiter der Stadtentwässerung. Die vor Kurzem modernisierte Kläranlage von Tübingen könne die Belastung mit Keimen, Viren oder Bakterien zwar reduzieren, aber nicht vollständig aus dem Abwasser herausfiltern. »Das schaffen Klärwerke nur zu einem geringen Teil«, so Loos. Die Abwässer, die in den Neckar fließen, sind demnach durchaus noch mit Krankheitserregern belastet. Im zweitlängsten Fluss des Landes können unter anderem Fäkalkeime, Salmonellen, Parasiten oder Pilze auftreten.

Rein rechnerisch schwimmen im Sommer mehr Krankheitserreger im Neckarwasser, weil der Anteil des natürlichen Flusswassers in dieser Jahreszeit niedriger und der Anteil des Abwassers höher ist. Das gilt übrigens auch für die anderen Flüsse in ganz Deutschland. Björn Loos schätzt den Anteil des Abwassers im Tübinger Neckar bei über 40 Prozent. »Bei der Steinlach gehe ich davon aus, dass es sogar mehr als 50 Prozent sind«, so Loos. Das Statistische Landesamt Baden-Württemberg hat ähnliche Zahlen für den Neckar bei Heidelberg errechnet und spricht von bis zu 50 Prozent.

»Baden im Tübinger Neckar ist im Sommer zwar möglich, aber auf eigene Gefahr. Ganz keimfrei ist das Wasser nicht«, warnt Loos. Hinzu komme, dass das Neckarwasser noch aus anderen Quellen »aufgefüllt« wird. Es komme durchgesickertes Wasser von den Feldern entlang des Flusses hinzu, außerdem Regenwasser und das Wasser von den Straßen und Wegen der Stadt Tübingen.

»Dabei ist Regen nicht gleich Regen«, gibt Loos zu bedenken. Dieser könne die stetig sinkenden Pegelstände der Flüsse nicht mehr ausgleichen. Regen falle immer häufiger sturzartig. Das lasse den Pegel des Neckars aber nur kurzfristig ansteigen. Auch der Grundwasserpegel sinke - nicht nur in der Neckar-Region - seit Jahren permanent. Es sei erkennbar, dass sich diese Entwicklung im Zuge der Klimaerwärmung verstärke. Bei den kleineren Bächen und Flüssen sei der Rückgang der Pegelstände im Sommer bisweilen dramatisch. »Das führt dazu, dass beispielsweise der Abwasseranteil der Steinlach dann sicherlich bei über 50 Prozent liegt.«

Das Fazit des Betriebsleiters Stadtentwässerung: »Die Kläranlagen entlang des Neckars halten den Fluss recht sauber. Die Gewässerqualität ist deutlich besser als früher.« Davon profitierten alle Lebewesen in und am Neckar, sowohl die Tiere als auch die Pflanzen. Loos: »Der Neckar hat zwar keine Badequalität, aber dennoch ist sein Wasser gut - auch im Sommer.« (GEA)