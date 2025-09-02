Naturfilm über die Natur der Alb zieht in Mössingen die Menschen an

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Der Film »Was uns die Alb erzählt« zeigt Bilder von traumhafter Schönheit und lässt die große Liebe seines Erschaffers zu seiner Heimat erahnen. Die Vorstellung im Mössinger Kino war eine halbe Stunde vor Beginn ausverkauft. Kinobetreiber Stefan Schlegel hat spontan entschieden, den Film in zwei Wochen erneut zu zeigen.

Der Film ist mehr als ein Schwelgen in schönen Bildern, er informiert über Daten und Fakten des Biosphärengebiets Schwäbische Alb, einer Modellregion für nachhaltige Entwicklung in der Mensch und Natur in Einklang leben sollen. Zu Anfang erscheint die weite Landschaft des ehemaligen Truppenübungsplatzes bei Münsingen, dem Kernstück des Gebiets. Sie wirkt steinig, karg und auf den ersten Blick fast öde. Diese Kulturlandschaft wurde über ein Jahrhundert lang militärisch genutzt und bietet eine seltene, vom Menschen wenig beeinflusste Natur. Stets durch Schafe beweidet, konnte hier eine Weidelandschaft erhalten werden, wie sie im 19. Jahrhundert auf der Alb üblich war. Sie gibt einen Eindruck von der rauen Alb früherer Zeiten.

Biber renaturiert Räume

Die Bilder Dietmar Nills öffnen die Augen für das versteckte Leben auf der Alb. Zarte Blumen besiedeln artenreiche Kalkmagerwiesen, kleine Lebewesen wie Insekten und Spinnen bevölkern Pflanzen und Böden. Säugetiere in ihren jeweiligen Lebensräumen zeigt der Film ganz nah, ohne sie in ihrem natürlichen Verhalten zu stören. Der Biber renaturiert Landschaftsräume durch Überflutungen von einst trockengelegten Wiesen und fördert so die Biodiversität. Filmaufnahmen unter Wasser lassen an seiner Bautätigkeit teilhaben.

Und immer wieder sind Vögel im Flug zu sehen: mal einzelne große Greifvögel, mal Schwärme ziehender Singvögel. Der Rotmilan als Charaktervogel der Schwäbischen Alb scheint es Nill besonders angetan zu haben. Nahaufnahmen und Zeitlupeneinstellungen zeigen seine Flugkünste ganz detailliert. Jagende Raubvögel landen auf ihrem Nest hoch oben in der Nische eines Kalksteinfelsens. Sie zerrupfen die Beute für ihre gierigen Nestlinge. Es wirkt, als stünde der Betrachter direkt davor. Der Film romantisiert nicht. Fressen und Gefressen-werden gehören zum Kreislauf der Natur.

Die Menschen, die auf der Alb leben und arbeiten sind häufig Idealisten, die mit eigenen Projekten die Natur unterstützen. Der Film porträtiert einige dieser Menschen und deren Betriebe. Traditionelle Weidewirtschaft mit Schafen trägt zum Erhalt der typischen Wacholderheiden bei. Die Schafwolle wird unter der Marke Albmerino in einem Betrieb vor Ort zu Bekleidung verarbeitet. Damit wird auch die Schäferei wieder etwas rentabler. So greift auch im ökonomischen Bereich eins ins andere.

Die Einzigartigkeit der Landschaft mit ihrem reichen kulturhistorischen Erbe lockt Menschen von überall her an. Dietmar Nill setzt das alles sehenswert ins Bild. Die Burgen am Steilabfall des Albtraufs ragen hoch auf über dem Albvorland mit seinen traditionellen, artenreichen Streuobstwiesen. Die Begleitmusik des Films hat der Reutlinger Musiker Stephan Boehme eigens für die jeweiligen Szenen komponiert. Drei zusätzliche Einstellungen zeigen die Instrumentalisten in einem Naturraum musizierend. Auch darin unterscheidet sich dieses Werk von anderen Naturfilmen. Es ist kein Film über die Natur einer bestimmten Region, es ist ein Gesamtkunstwerk.

Die atmosphärisch dichten Bilder können wesentlich dazu beitragen die Schönheit und Einzigartigkeit des Biosphärengebiets Schwäbische Alb einem breiten Publikum näherzubringen. Beim Zu-schauen überfällt einen die unbändige Lust in das Gebiet zu fahren, wenn man nicht schon dort wäre. (jga)