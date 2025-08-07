Nach PCB-Belastung: Vorsichtige Entwarnung bei Mössinger Bästenhardtschule

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Nachdem bei einer routinemäßigen Schadstoffmessung zur Vorbereitung von Sanierungsmaßnahmen in der Mössinger Bästenhardtschule erhöhte PCB-Raumluftwerte gemessen wurden, war der betroffene Grundschultrakt als Vorsorgemaßnahme nicht mehr genutzt worden. Die Schüler wurden seit dem 10. Juli bis zum Ferienbeginn in anderen Räumen unterrichtet und der Nachmittagsunterricht sowie die Betreuungsangebote wurden eingeschränkt. Am 15. Juli fand eine öffentliche Informationsveranstaltung statt. Darin wurde auch mitgeteilt, dass die Stadt nach ersten Maßnahmen weitere Messungen durchgeführt hatte, deren Ergebnisse noch ausstünden. Zu diesen Maßnahmen gehört unter anderem eine häufigere Reinigung der Räumlichkeiten, um Staub zu binden, sowie das Lüften der Zimmer.

Seit Montag, 4. August, liegen die aktuellen Messergebnisse vom 10. Juli über alle Klassenzimmer des Grundschultraktes vor. In den von der Schule für den Unterricht genutzten Räumen bewegt sich die PCB-Konzentration demnach nun in einer Spanne von 294 bis 855 Nanogramm pro Kubikmeter und damit deutlich unter den bisherigen Werten von bis zu 4.740 Nanogramm. »Dies ist eine erfreuliche Entwicklung«, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Und weiter: »Man kann davon ausgehen, dass die getroffenen Maßnahmen wie beispielsweise das Lüftungskonzept wirken und die Werte gesenkt werden können.« Damit würde der maßgebliche Richtwert II von 800 Nanogramm pro Kubikmeter derzeit nur noch geringfügig und nur in drei Räumen überschritten.

Das Umweltbundesamt hat erst in diesem Jahr neue Richtwerte für die Innenraumluft bestimmt: Ab 80 Nanogramm (»Vorsorgewert«) sollte gelüftet werden, ab 800 Nanogramm (»Gefahrenwert«) sind größere Maßnahmen notwendig. Zuvor galt in Deutschland die »PCB-Richtlinie«, die einen Vorsorgewert von 300 Nanogramm und einen Interventionswert von 3.000 Nanogramm definierte.

Der Grundschultrakt (im Hintergrund) ist aktuell gesperrt, wird aber wohl zeitweise wieder nutzbar sein. Im Bauteil im Vordergrund sind die PCB-Belastungen dagegen für eine weitere Nutzung zu hoch. Foto: Alexander Thomys

Ziel der Stadt Mössingen sei es, mit weiteren Maßnahmen die Raumluftbelastung weiter zu senken, um nach den Ferien den Unterricht in den gewohnten Räumen wieder aufnehmen zu können. Da aktuell der Vorsorgewert von 80 Nanogramm nicht unterschritten werden kann, trifft die Stadtverwaltung weiterhin Vorbereitungen für eine zeitnahe Schadstoffsanierung beziehungsweise den Neubau eines Schulgebäudes. Außerdem kündigt die Stadt an mit zusätzlichen Maßnahmen zu versuchen, die Raumluftbelastung so weit wie möglich zu minimieren. Beispielsweise könnten belastete Oberflächen abgeklebt werden, um ein Austreten von PCB in die Raumluft zu verhindern.

Die Raumluftbelastung in dem seit einigen Jahren stillgelegten und stundenweise für die Kooperation mit der Jugendmusikschule genutzten Gebäudeteil erstreckt sich dagegen trotz der bisherigen Maßnahmen von 1.100 bis 6.620 Nanogramm pro Kubikmeter. Dieser Trakt wird deshalb vorerst nicht mehr weiter genutzt. Weitere regelmäßige Messungen sind bereits in Auftrag gegeben. Die Ergebnisse sind zu Beginn des neuen Schuljahres zu erwarten und werden selbstverständlich wie bisher veröffentlicht. Sofern auch während der Sommerferien Fragen bestehen, ist bei der Stadtverwaltung zu den üblichen Sprechzeiten bis auf Weiteres ein Info-Telefon mit der Nummer (07473) 370 224 eingerichtet. (GEA)