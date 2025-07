Aktuell Diskurs

Nach Diskussionsangebot an AfD: Tübinger OB Palmer lädt Kritiker zum Gespräch ein

Erst die geplante und dann wieder abgesagte AfD-Kundgebung in Tübingen. Dann die Gegendemo, die trotzdem stattfand und die Kritik an Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer, weil er mit der AfD diskutieren will. Jetzt wiederum hat Palmer seine Kritiker zum Gespräch eingeladen.