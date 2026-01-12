Nach Belsen nun Seebronn: Wieder Sportplatz verwüstet

Bitte aktivieren Sie Javascript

ROTTENBURG/MÖSSINGEN. Anfang November vergangenen Jahres verwüstete ein 19-Jähriger mit seinem Auto den Sportplatz im Mössinger Stadtteil Belsen. Der junge Mann aus dem Landkreis Tübingen hinterließ tiefe Reifenspuren und verursachte einen Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro. Kaum zwei Monate später kam es erneut zu einem ähnlichen Vorfall – diesmal auf dem Sportplatz in Rottenburg-Seebronn. Über einen Feldweg gelang es dem Unbekannten, Zugang zum Platz zu bekommen.

Die Tat blieb jedoch nicht lange unentdeckt. Ein aufmerksamer Bürger entdeckte die Verwüstungen am Sonntag, während er mit seinem Hund unterwegs war. Er machte Bilder und informierte den Ortsvorsteher Gert Kronenthaler. Letzterer fuhr daraufhin direkt zum Sportplatz, verständigte die Polizei und erstattete Anzeige. »Ich bin frustriert. Wir hatten einen schönen Sportplatz und jetzt müssen wir schauen, wie wir ihn wieder instandbringen«, sagt Kronenthaler dem GEA. Mehrere Mannschaften des SV Seebronn und des SV Neustetten seien auf den Platz angewiesen. Daher müsse schnell gehandelt werden. Schon am Dienstag wird sich der Ortsvorsteher mit einem Mitarbeiter der Technischen Betriebe den angerichteten Schaden genauer anschauen.

Um den zunächst unbekannten Täter in Belsen zu ermitteln, setzten der betroffene Verein und die Stadtverwaltung Mössingen gemeinsam eine Belohnung von 2.000 Euro aus. Schließlich gelang es der Polizei, den Verantwortlichen zu identifizieren. Welches Motiv hinter der Tat stand, ist weiterhin Gegenstand der Ermittlungen. Wie Polizeisprecher Michael Schaal dem GEA mitteilte, seien Menschen, die derartige Taten begehen, häufig stolz darauf und würden damit prahlen. Ob es sich um denselben Täter wie in Belsen handelt, kann die Polizei derzeit nicht ausschließen. »Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch unklar, da zum Zeitpunkt der Tat Schnee auf dem Sportplatz gelegen habe«, so Schaal.

Bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe

Doch wie wird die Verwüstung eines Sportplatzes rechtlich eingeordnet? »Es handelt sich um eine Sachbeschädigung«, erklärt der Polizeisprecher. Nach Paragraf 303 des Strafgesetzbuches drohen dem Täter bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe. Deren Höhe richte sich nach dem Einkommen des Täters.

Seitens der Stadt Rottenburg heißt es, man hoffe, dass durch die Tatsache, dass die Erde tiefgefroren gewesen sei, kein allzu großer Schaden an der Fläche entstanden sei. Ob die Stadt Rottenburg ebenfalls eine Belohnung für weitere Hinweise aussetzen wird, ist bislang noch offen. (GEA)