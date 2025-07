Millionen-Minus im Mössinger Haushalt

Bitte aktivieren Sie Javascript

MÖSSINGEN. Kämmerin Heidrun Bernhardt und ihrer Mitarbeiterin Antje Conrad stellten in der Gemeinderatssitzung am Montag eine Halbjahreskalkulation für den laufenden Etat der Stadt Mössingen vor. Demnach entsteht im Haushalt der Stadt für das laufende Jahr ein Defizit von 1,327 Millionen Euro. Ein Großteil davon entsteht durch steigende Löhne für das städtische Personal. Die kann die Stadt selbst durch Mehreinnahmen nicht auffangen.

Stand Juli 2025 liegen die Einnahmen der Gewerbesteuer mit 9,8 Millionen Euro im geplanten Soll. Der bundesweit prognostizierte Abwärtstrend in der Gewerbesteuer habe sich in Mössingen noch nicht durchgesetzt. Die Stadt kann beim Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich (FAG) mit Mehrerträgen von insgesamt 163.000 EUR rechnen: Um die Liquidität der Kommunen zu stabilisieren, entschloss sich das Land, die zum 10. September fälligen Zuweisungen vorzuziehen und zusammen mit der Zahlung zum 2. Quartal zu leisten.

Land zieht Zuweisungen an Kommunen vor

Mehreinnahmen wird die Stadt aus dem Holzeinschlag generieren können, denn die Holzpreise sind zuletzt gestiegen: Mit 415.000 Euro ist der Planansatz bei den Erlösen bereits zur Jahresmitte erreicht. Weitere Einschläge sind geplant, die könnten rund 30.000 Euro erbringen. Zusätzliche 75.000 Euro könnten durch Bußgelder aus dem Straßenverkehr eingenommen werden.

Aus Gründen der nun noch angespannteren Haushaltslage wird die Stadt nicht drumherumkommen, geplante Investitionen, für die Zuschüsse eingeplant waren, aufzuschieben. Es trifft die Bästenhardtschule und Maßnahmen, die sich aus dem Starkregenrisikomanagement und der Flussgebietsuntersuchung ergeben. Rund 295.000 Euro an Zuschüssen verschieben sich auf die Folgejahre.

Mangelnde Nachfrage nach städtischen Grundstücken

Einen negativen Einfluss auf den Mössinger Haushalt hat die mangelnde Nachfrage an städtischen Grundstücken, insbesondere im Baugebiet Reute: Bis zur Jahresmitte wurden lediglich zwei Grundstücke und ein Gebäude veräußert. Letzteres erbrachte immerhin eine Mehreinnahme von 95.000 Euro.

Die Ausgaben für Investitionen werden sich aus verschiedenen Gründen um mindestens 2,9 Millionen Euro verringern. Das liege daran, dass Mittel verzögert abflössen (dies betrifft etwa das Freibad) und dass einzelne Maßnahmen (etwa Ausgaben für die Weihnachtsbeleuchtung) verschoben werden. Allerdings zeichne sich auch ab, dass außerplanmäßige Ausgaben für verschiedene Maßnahmen aus 2024 anfallen werden, deren Schlussrechnungen erst 2025 eingingen. Mit einer weiteren Verschuldung rechne sie nicht, sagte Antje Conrad: »Ich gehe davon aus, dass wir weniger Kredite aufnehmen müssen.« Der Gemeinderat nahm den Bericht zur Kenntnis. (GEA)