Meisterstücke aus der gewerblichen Schule Tübingen

TÜBINGEN. Unter der Woche legten alle noch einmal Hand an. 18 Tage hatten die Prüflinge zum Schreinermeister Zeit, ihre Meisterstücke anzufertigen. Vorher reichten sie ihre Entwürfe ein und präsentierten ihr jeweiliges Projektkonzept, um zur Meisterprüfung zugelassen zu werden. Jeder Arbeit wurde ein vorab angefertigtes, annähernd identischen Miniaturmodell beigestellt. Außerdem musste eine gebundene Mappe bereit liegen, in welcher Ideen und Funktionen der jeweiligen Arbeit aufgelistet wurden.

Die praktische Prüfung wurde in der vergangenen Woche in der Werkstatt abgenommen. Am Freitag wurden benotete Fachgespräche durchgeführt. Hugo Löhr, Lehrer der angehenden Tischler und selbst Schreiner war stolz auf seine Schützlinge: »Das war eine gute Klasse!«

Kommunikative und teamorientierte Atmosphäre

Denn die 19 Absolventen waren nicht nur fachlich gut. Laut Hugo Löhr herrschte eine kommunikative, sehr Team orientierte Atmosphäre. Die herrschte auch beim Aufbau der Meisterstücke in den Ausstellungsräumen. Tim Ströhle aus Laichingen richtete gerade die Details seines Schranks. Andere halfen, das Meisterstück des 22-jährigen ins Wasser zu bringen, also gerade auszurichten. So schauten sie auch darauf, dass der Spalt zwischen den Türflügeln oben exakt gleich wie unten war.

Dieser Schrank soll künftig hauswirtschaftlich genutzt werden. Er enthält eine Kommode und Wäscheständer. Verborgene Türen lassen sich seitlich aufziehen. »Meine Mutter und meine Freundin haben mich auf die Idee gebracht«, sagte Ströhle. Dass er die Front teilweise mit Leinenbögen überzog, sei eine Hommage an seinen Heimatort: »Laichingen gilt als Leinenweberstadt.« Was gibt es abschließend zu tun? »Jetzt muss ich noch das Holz ölen. Dafür war bis jetzt keine Zeit.«

Nächtelanges Lernen und Zeichnen

Während tagsüber an den Abschlussarbeiten herumgetüftelt wurde, gingen die Nächte der letzten Wochen für das Lernen und Zeichnen drauf. »Das ist nicht nebenbei gemacht, dafür ist viel Wille nötig«, betonte die angehende Meisterin Annika Schwenk. »Den pädagogischen und wirtschaftlichen Teil der Prüfungen hatten wir bereits vergangenen Winter«, sagte sie, »das lief eigentlich bei allen in Ordnung. Jeder ist durchgekommen.« Als die Ergebnisse der ersten Prüfungen kamen, waren das wohl gute Nachrichten für die Schüler: »Soweit ich weiß, haben alle bestanden.«

Die 23-Jährige aus Kirchentellinsfurt hatte ihr wichtigstes Hilfsmittel stets bei sich: Einen Bleistift, den sie in ihren Zopf steckte, wenn sie ihn nicht mehr brauchte. »Ein Kuli passt nicht hinein.« Irgendwann wird sie den Betrieb ihres Vaters übernehmen. Dort begann sie vor vier Jahren als Gesellin. Zuvor hatte sie in einem anderen Betrieb gearbeitet, wo man mit moderneren, größeren Geräten arbeitete. »Mit den kleineren Maschinen zu arbeiten, das musste ich erst lernen.«

Als ihr Meisterstück fertigte Annika Schwenk einen Schrank für die Kletterausrüstungen von sich und ihrem Freund. In der Griffleiste, die außen über alle vier Wände verläuft, zeichnete sie die drei Zinnen der Dolomiten nach. Das helle Braun der Griffleiste sticht aus dem für die Farbe des Felsen stehende Grau der Schrankwand hervor. Die besteht aus einer mitteldichten Faserplatte. Das Material sei komprimierter Holzstaub, der überlackiert wurde, erklärte die 23-Jährige.

Für die jeweilige Abschlussarbeit müssten Käufer einen fünfstelligen Betrag berappen

»Prinzipiell durften wird alles machen«, so Annika Schwenk zu den Vorgaben für die Meisterstücke. Aus praktischen Gründen wurden die meisten Stücke Einzelmöbel: Die bringt man am besten in den Ausstellungsraum hinein und wieder hinaus. »Die Stücke sollen beweglich sein«, ergänzte Pierre Stollmann aus Dietingen bei Rottweil. Er hätte gerne eine Sauna gebaut. Zu groß. Stattdessen konstruierte der 37-Jährige einen Schrank im Landhausstil mit integriertem Terrarium. Stollmann hält Echsen, Madagaskar-Taggeckos.

Was gab es noch? Beispielsweise einen Weinschrank mit nachgeahmten Reben auf der Front und geheimen Schiebetüren an der Seite, mit Fächern, in denen die besonderen Flaschen lagern können. Im Inneren ist der Schrank mit einer Vitrine versehen, die sich nur mit einem raffiniert konstruierten Magnet-Schlüssel öffnen lässt. Dieses Detail beeindruckte Ausbilder Hugo Löhr besonders. Viele dieser Stücke sind selbstredend unverkäuflich. Was aber wären sie eigentlich wert? Löhr: »Das liefe auf einen fünfstelligen Betrag raus.« (GEA)